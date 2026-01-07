Cómo es por dentro la “sala de guerra” improvisada en Mar-a-Lago donde Trump siguió la captura de Maduro

La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el último fin de semana dejó una serie de imágenes que recorrieron el mundo. Una de ellas fue el seguimiento del operativo que realizó el presidente Donald Trump. A pesar de que el país estadounidense tiene áreas dedicadas a este tipo de tareas, el republicano se mantuvo atento a la detención del líder venezolano desde una sala de guerra improvisada en el complejo Mar-a-Lago.

Las imágenes de la sala de guerra de Trump en Mar-a-Lago

Horas después de que se concretó el operativo denominado como “Operation Absolute Resolve”, la Casa Blanca compartió en un posteo de X las imágenes del momento en el que el presidente estadounidense seguía los acontecimientos que ocurrían en Venezuela.

Cortinas negras y monitores marcaron el ambiente de la sala de guerra acondicionada en Mar-a-Lago Casa Blanca

Allí se puede ver a Trump junto a sus funcionarios mientras observaban. De acuerdo con CNN, se trató de un cuarto acondicionado en el complejo Mar-a-Lago en Florida.

El lugar estaba cubierto con cortinas negras y contaba con líneas de internet seguras para la transmisión de la información. Sumado a esto, se instaló un sistema telefónico especial y se colocaron varios monitores para seguir tanto la acción como las repercusiones en redes sociales.

El cuarto de guerra improvisado en Mar-a-Lago tuvo una línea de internet segura Casa Blanca

Trump ofreció la conferencia de prensa sobre la captura Maduro desde Mar-a-Lago

Lejos de la Casa Blanca y de Washington D.C., Trump decidió instalarse en su complejo de Florida tanto para mantenerse al tanto del operativo como para comunicar finalmente que Maduro había sido detenido.

En el caso de la conferencia, el medio asegura que se trató de una sala con un techo de carpa y una lámpara estilo araña de cristal que tiene tres niveles.

El cuarto de guerra contaba con una línea telefónica especial Casa Blanca

Lo curioso es que a pesar del suceso de relevancia geopolítica que ocurría, Mar-a-Lago continuó abierto con normalidad. Aunque la sala de guerra se realizó en una parte alejada de la propiedad, los invitados llegaban al complejo como si se tratara de cualquier otro día.

Algo similar ocurrió en febrero de 2017, cuando Trump recién había asumido su primer mandato. En esa época, se reunió en Mar-a-Lago con el entonces primer ministro de Japón, Shinzo Abe, para discutir la respuesta al lanzamiento de misiles por parte de Corea del Norte.

La historia de Mar-a-Lago, el complejo de Trump en Florida donde siguió la captura a Maduro

El republicano compró la mansión en 1985. Ubicada en Palm Beach, tiene más de 215 mil pies cuadrados (20.000 metros cuadrados) y un terreno de seis hectáreas.

Vista aérea de la mansión Mar-a-Lago del presidente Donald Trump en Florida

En su momento, Trump lo convirtió en un club privado, funcionamiento que mantiene hasta hoy. En la década de 1990, durante una época de sacudones financieros, el republicano incluso consideró dividir la propiedad en lotes residenciales, un movimiento que fue prohibido tajantemente por la Preservation Society local.

Desde entonces, el lugar se volvió un refugio personal del presidente estadounidense, por fuera de sus tareas y rutina en la Casa Blanca. Ya durante su primer mandato, muchas reuniones y actividades se llevaron a cabo allí.

Ahora, con la captura de Maduro en Venezuela, el complejo Mar-a-Lago sumó una nueva historia que lo coloca en un lugar relevante en sucesos que marcaron el rumbo de la geopolítica estadounidense.