Cómo escribirle una hermosa carta a Santa Claus para Navidad y cuál es su dirección oficial, según USPS

Se acerca la Navidad por lo que muchos niños ya piensan qué pueden pedirle a Santa Claus. Aunque contactarlo no resulta algo sencillo, el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) se encargó de dar a conocer cuál es la forma más fácil de enviar una carta al Polo Norte, y cómo hacerlo a tiempo.

Dónde vive Santa Claus y cómo enviarle una carta con ayuda de USPS

Los talleres del Polo Norte están en plena actividad con la fabricación de millones de juguetes. Por eso, es importante que los niños envíen su lista de regalos a través de una carta dirigida a Santa Claus con tiempo, destacó Today.

A través de una carta, los más pequeños pueden decirle a Santa Claus sus deseos de Navidad (Archivo) Archivo

Para esta temporada, el USPS montó la “Operación Santa”, y develó la dirección postal precisa para que la carta llegue a su destino antes del 25 de diciembre.

Desde la entidad establecieron algunos consejos claves para redactar la carta a Santa Claus, entre los que encuentran:

Escribir de forma legible

Incluir nombre completo y dirección en la carta

Enumerar los regalos que desea en orden de preferencia

Ser específico sobre los regalos que está pidiendo

No pedir regalos que puedan ser demasiado caros

La dirección que debe incluir el sobre:

Escribir la dirección postal de Santa en el sobre: Santa 123 Elf Road North Pole, 88888

Incluir nombre completo y dirección de retorno junto con el número de apartamento en la esquina superior izquierda

y junto con el número de apartamento en la esquina superior izquierda Colocar un sello de Primera Clase en la esquina superior derecha

El USPS brindó los detalles que debe incluir el sobre que se enviará al Polo Norte (USPS)

Cómo obtener una respuesta de Santa Claus:

Aquellas personas que deseen recibir una respuesta de Santa deben asegurarse de que las cartas tengan matasellos del 6 de diciembre de 2025.

“Operación Santa”, la forma de ayudar a Santa Claus esta Navidad

El USPS puso en marcha el programa “Operación Santa” para la adopción de cartas para la temporada navideña de 2025. La iniciativa buscar convertir a personas de la sociedad civil en ayudantes de Santa y así volver realidad los deseos de Navidad de las familias y menores en situaciones vulnerables.

“Las personas, familias, lugares de trabajo y grupos comunitarios pueden visitar el sitio web oficial para adoptar cartas para Santa y ayudar a que las Fiestas sean más felices para los niños y las familias de todo el país”, indicó el Servicio Postal en un comunicado.

Este año, “Operación Santa” ofrece a los adoptantes la opción de seleccionar cartas familiares, lo que permite a los participantes brindar regalos a toda la familia a la vez.

El USPS reveló la dirección de Santa Claus en el Polo Norte (USPS)

El Servicio Postal amplió su tienda en línea “Santa’s Gift Shoppe”, que ofrece a los adoptantes acceso a una amplia gama de juguetes, ropa, libros y más, que pueden comprarse y enviarse directamente, señaló Linns Stamp News.

La inscripción para adoptantes comenzó el 3 de noviembre, y el período de adopción se extiende hasta el 13 de diciembre. El USPS recomienda enviar los paquetes con regalos antes del 13 de diciembre para garantizar una entrega puntual durante las fiestas.

Cómo escribir una carta a Papá Noel esta Navidad 2025

Escribir la carta para Santa Claus es una tarea sencilla, pero existen elementos que no deben faltar para que llegue en tiempo y forma hasta el Polo Norte antes de Navidad.

Lo primero que se debe tomar en cuenta es iniciar con una presentación. Papá Noel conoce a muchos niños cada año, por lo que es útil mencionar nombre, edad y algún dato interesante.

Para crear un toque personal, se puede incluir un pequeño dibujo o decorar la carta con pegatinas, señala Contact Any Celebrity.

Cada año Santa Claus recibe millones de cartas de Estados Unidos y el resto del mundo, por lo que cada una de ellas debe contar con elementos específicos para que los regalos lleguen a tiempo para Navidad (Archivo) Santa Claus Village

Luego, llega la parte de armar la lista de los deseos navideños. Para ello, se debe enumerar los regalos que se esperan encontrar bajo el árbol. Se puede hacer una lista con viñetas para una mejor organización.

En la carta, se pueden incluir preguntas para Papá Noel acerca de los renos, elfos o la vida en el Polo Norte. Para que la carta sea memorable se puede añadir toques personales, como una frase sobre el año o logros personales.

Finalmente, se debe incluir la firma, que será el sello de aprobación, la cual se coloca al pie de la carta. En caso de no tener firma, se puede terminar con el nombre completo.