Cómo fue ser Miss Universo en 1993, según Dayanara Torres: “Cambió el rumbo de mi vida”

A solo unos días de que se celebre una nueva edición del Miss Universo, la ex reina de belleza Dayanara Torres compartió un importante mensaje sobre su participación en el certamen de 1993. Además, opinó sobre lo ocurrido con Miss México y la organización del evento internacional.

Dayanara Torres revela qué fue lo más importante de ganar Miss Universo

La actual presentadora de La mesa caliente (Telemundo) compartió recientemente a través de sus redes sociales que volverá a participar en el certamen que le dio la corona en 1993.

Dayanara Torres fue coronada como Miss Universo en 1993 (Facebook/Dayanara Torres)

Esto fue celebrado por la también actriz y modelo, quien recordó algunos de los valores más importantes que aprendió al ser participante de Miss Universo hace 32 años.

Dayanara Torres fue llamada al certamen que se llevará a cabo en Tailandia para ser comentarista, por lo que dijo sentirse feliz y agradecida, ya que la plataforma le cambió la vida.

“En 1993, Miss Universo me abrió puertas que nunca imaginé y cambió el rumbo de mi vida... celebro la fuerza y los sueños de cada mujer en ese escenario”, y destacó que las oportunidades profesionales y los valores, fue lo más importante que le dejó el certamen.

Mientras que al ser entrevistada en el programa de televisión en el que forma parte de los presentadores, reveló que “la organización siempre promueve el respeto, la igualdad, y el empoderamiento de la mujer”, y reconoció que son valores importantes con los que ella creció.

Dayanara Torres vuelve a Miss Universo para ser comentarista de la edición 2025 (Instagram/@dayanara pr)

Estas declaraciones fueron compartidas en una entrevista en La mesa Caliente, en la que Torres también reaccionó a la polémica surgida entre Miss México y el directivo Nawat Itsaragrisil.

Dayanara Torres reacciona a lo ocurrido con Miss México en Tailandia

La ex Miss Universo calificó lo ocurrido entre Fátima Bosch y Nawat como “un momento muy triste que no representa los valores de la organización”, según sus declaraciones en el programa de Telemundo.

Dayanara Torres aseguró que el incidente fue aislado y en un evento organizado por los representantes del certamen en Tailandia, además de reconocer que mucha de su trayectoria ha sido gracias a su participación y coronación en el concurso de 1993.

La modelo no fue la única que saltó en defensa de uno de los concursos de belleza más famosos del mundo, ya que Nadia Ferreira, quien fue primera finalista de Miss Universo en 2021, externó que el certamen es una plataforma en la que las mujeres tienen voz, según People.

Dayanara Torres es una de las presentadoras de La mesa caliente de Telemundo (instagram/@dayanarapr)

Además, la originaria de Paraguay apoyó la reacción de Bosch y aseguró que es un ejemplo de los valores del certamen y explicó que su experiencia como participante en la edición de hace cuatro años fue “muy linda”.

Quién es Dayanara Torres, Miss Universo 1993

Con más de tres décadas de trayectoria desde su victoria en Miss Universo, la boricua es una de las figuras más reconocidas de Puerto Rico a nivel internacional y continúa vigente en el mundo del espectáculo.

La puertorriqueña tenía 18 años cuando fue coronada como una de las mujeres más hermosas del mundo y ser la tercera representante de la isla en obtener ese título, según Univision.

Fue debido a su participación en este certamen que tras entregar la corona un año después de obtener el título, comenzó a recibir propuestas para trabajar en nuevos proyectos, lo que la llevaría a descubrir que su verdadera pasión se encontraba en el mundo del espectáculo.

Dayanara Torres es una modelo y actriz de origen puertorriqueño (Facebook/Dayanara Torres)

Su primera oportunidad fue en Filipinas, en donde participó en decenas de películas, además de que destacó en el programa dominical ASAP Mania (A2Z Channel 11), en donde obtuvo la corona de Dancing Queen.

Mientras que en su país obtuvo su propia muñeca Barbie, lanzó un disco como parte de un proyecto musical y también emprendió su línea de zapatos.