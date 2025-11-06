¿Cuánta nieve se espera en Nueva York para el Día de Acción de Gracias?
El estado se divide en dos, con panoramas climáticos distintos: el norte, con frío para diciembre, y la ciudad, donde las temperaturas tardan más en bajar
El Día de Acción de Gracias de 2025, que se celebrará el jueves 27 de noviembre, podría llegar con un aire invernal más notorio que en años recientes en varias zonas del noreste de Estados Unidos. Sin embargo, los pronósticos del Old Farmer’s Almanac adelantaron que las posibilidades de nieve en la ciudad de Nueva York y en gran parte del estado serán limitadas. Aunque las temperaturas se presentarán más bajas que el promedio, el panorama general indica que el clima acompañará los traslados y las reuniones familiares con condiciones frías, pero estables.
Un Día de Acción de Gracias con aire gélido en el noreste de Estados Unidos
- De acuerdo con el pronóstico de The Old Farmer’s Almanac, el noreste del país norteamericano experimentará temperaturas inferiores a lo habitual durante la semana festiva, con un ambiente seco y cielos mayormente despejados.
- En la zona norte de Nueva Inglaterra se anticipan algunas nevadas aisladas, pero en el corredor atlántico —que incluye a ciudades como Nueva York, Boston, Filadelfia y Washington D. C.— el tiempo se mantendrá más estable y favorable para viajar.
El informe del almanaque explicó que “los residentes del norte de Nueva Inglaterra podrían ver algunos copos, mientras que las áreas más al sur disfrutarán de un Día de Acción de Gracias soleado y frío”. En la ciudad de Nueva York, las temperaturas previstas se ubicarán por debajo del promedio estacional, con mínimas cercanas a los 36°F (2°C) y máximas que rondarán los 47°F (8°C). Estas condiciones asegurarán una sensación de frío constante, aunque sin acumulaciones de nieve considerables.
En contraste, las zonas rurales del norte del estado —especialmente en los alrededores de Albany, Binghamton y el valle del Hudson— sí podrían registrar algunas nevadas débiles hacia mediados de la semana. No obstante, se tratará de precipitaciones ligeras, más vinculadas con los primeros efectos del invierno que con una tormenta significativa.
Pronóstico invierno 2025–2026, según el Old Farmer’s Almanac: menos nieve y temperaturas más suaves
Más allá del Día de Acción de Gracias, el Old Farmer’s Almanac presentó su panorama extendido para el invierno 2025–2026, que prevé una temporada “suavemente invernal con algunos episodios extremos”. Para la región noreste, que incluye a Nueva York y Nueva Inglaterra, el pronóstico indica que las temperaturas estarán por encima de lo normal y que la cantidad de nieve será inferior al promedio histórico.
Según el informe, “el invierno llevará menos frío intenso y una menor cantidad de precipitaciones, lo que se traducirá en un período más leve para los viajeros”. Las nevadas se concentrarán a mediados de noviembre, a comienzos de diciembre y en los primeros días de febrero, pero se espera que sean de corta duración.
En la ciudad de Nueva York, la predicción de nieve “por debajo de lo normal” sugiere que el invierno podría pasar con varios episodios de lluvia fría y pocas tormentas invernales. Este patrón se relaciona con dos factores principales: el retroceso del fenómeno de La Niña, que tiende a suavizar las temperaturas en el este, y la estabilidad de las oscilaciones oceánicas, que moderan las corrientes de aire polar.
Invierno en Nueva York: temperaturas, nevadas y fechas clave del pronóstico 2025–2026
El estado de Nueva York se encuentra dividido entre dos regiones pronosticadas por el Old Farmer’s Almanac: el noreste y el corredor atlántico. En la primera, que abarca ciudades como Albany y Buffalo, se espera una temporada con temperaturas superiores al promedio y menos nieve, aunque con picos fríos a comienzos del invierno. En la segunda, que incluye la ciudad de Nueva York, Boston y Filadelfia, el invierno será más templado y seco, con las nevadas concentradas cerca de las fiestas de fin de año y a fines de febrero.
Entre los principales datos del informe se destacan:
- En el noreste, los períodos más fríos llegarán en diciembre y principios de enero, con temperaturas promedio de 32°F (0°C).
- En el corredor atlántico, los días más fríos se ubicarán entre mediados de diciembre y finales de enero, con máximas en torno a 45°F (7°C).
- La precipitación total será menor a la media, lo que reducirá la frecuencia de tormentas de nieve intensas.
- Las nevadas más relevantes se concentrarán en mediados de noviembre, principios de diciembre y fines de febrero, con acumulaciones ligeras.
