Cómo funcionarán los bancos y el servicio postal en Thanksgiving en EE.UU.

El 27 de noviembre, Estados Unidos celebra Thanksgiving, un feriado federal que impacta significativamente la rutina del país. La celebración conlleva una alteración en las actividades regulares, dada la clausura de entidades gubernamentales, financieras y del sector privado. Posterior a esta fecha, se espera el Black Friday y el Cyber Monday, por lo que se aconseja a la población consultar los horarios de atención y la disponibilidad de servicios para evitar inconvenientes esos días.

Cómo funcionarán los bancos en Thanksgiving en EE.UU.

Durante Thanksgiving, las oficinas del Gobierno, los bancos y algunos negocios del sector privado están cerrados .

y algunos negocios del sector privado . Los bancos siguen el calendario de días festivos federales y no abrirán sus puertas al público, informó el sitio oficial del Gobierno de Estados Unidos.

Bank of America permanecerá cerrado el Día de Acción de Gracias (Archivo) Bank of America

Sin embargo, los cajeros automáticos y los servicios de banca digital funcionarán con total normalidad para que los residentes tengan acceso a transacciones básicas como retiros de efectivo y consultas. Desde la Oficina de Administración de Personal de EE.UU. (OPM por sus siglas en inglés), indicaron que el día será un feriado remunerado para el personal federal.

Las repercusiones de este feriado se extenderán a Ohio, donde la mayoría de las oficinas estatales cerrarán o reducirán sus operaciones durante la festividad, destacó Cincinnati Enquirer.

Cómo funcionará el servicio postal en Thanksgiving en EE.UU.

Según el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés), todas las oficinas de correos estarán cerradas el jueves 27 de noviembre y solo se prestará el servicio Priority Mail Express ese día. El servicio postal regular y los servicios de atención al público se reanudarán el viernes 28 de noviembre.

En cuanto a las empresas privadas de mensajería como FedEx y UPS no funcionarán en su capacidad habitual. FedEx Custom Critical y UPS Express Critical serán las únicas opciones disponibles para envíos urgentes.

Algunos locales de FedEx Office podrían abrir con horarios modificados, por lo que se recomienda verificar directamente con cada sucursal.

El Servicio Postal de EEUU no hará repartos en Acción de Gracias (Foto AP/Nati Harnik, Archivo) Nati Harnik - AP

Qué otros servicios se verán afectados por el Día de Acción de Gracias en EE.UU.

Recolección de basura

Desde el sitio Cincinnati Enquirer informaron que la recolección de basura se interrumpirá en la mayoría de las áreas de EE.UU. durante el Día de Acción de Gracias. Los sitios web de las ciudades de Columbus, Akron, Canton y Cincinnati muestran un calendario de recolección de basura y reciclaje donde el Día de Acción de Gracias figura como día festivo, por lo que no habrá recolección de basura ese día.

Los próximos días festivos que afectarán la recolección de basura en esas ciudades incluyen Navidad y Año Nuevo.

Calendario escolar durante Thanksgiving

El receso de Thanksgiving en el ámbito educativo suele durar tres días consecutivos (miércoles, jueves de Acción de Gracias y viernes de Black Friday), según datos de U-Haul. Es vital recordar que esta duración puede variar. Para conocer el calendario específico de su escuela o universidad, se debe consultar directamente el sitio oficial del distrito escolar o la institución, ya que las políticas son variables por estado.

Tiendas y supermercados

La mayoría de los negocios y comercios podrían permanecer abiertos, cerrados o con horarios modificados. Target, Aldi, Costco, Trader Joe’s y Walmart son tiendas que anunciaron que permanecerán cerradas el Día de Acción de Gracias para brindarles un descanso a sus empleados. Estas tiendas planean reabrir el Viernes Negro.

Muchas otras cadenas permanecerán abiertas para aprovechar las ventas durante la festividad.

Walmart cerrará todas sus tiendas en días festivos de noviembre y diciembre (Unsplash/David Montero)

Transporte público durante Thanksgiving

El transporte público generalmente no opera con sus horarios habituales. El transporte público en el Día de Acción de Gracias varía según la ciudad, pero en general, las redes de metro de las grandes ciudades como Nueva York operan con un horario reducido, similar al de un domingo, destaco Time and Date.