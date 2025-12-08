Buenas noticias de la Fiscal de Nueva York: quiénes pueden reclamar el acuerdo de 700 millones de Google

La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, anunció que ciertos residentes en la Gran Manzana serán parte de un acuerdo de 700 millones de dólares con Google por una anomalía detectada en la distribución de las aplicaciones en Google Play Store que obligó a los consumidores a pagar más tarifas. Algunos beneficiarios ya recibieron sus notificaciones.

Quiénes pueden reclamar su dinero por el acuerdo de US$700 millones en Nueva York

Según un comunicado oficial de la Fiscalía General de Nueva York publicado en 2023, fecha en la que se cerró el acuerdo, los consumidores que realizaron compras en Google Play Store entre agosto de 2016 y septiembre de 2023, y se vieron perjudicados por las prácticas anticompetitivas de Google, son elegibles para recibir el dinero.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, fue una de las demandantes contra Google John Clark - FR171764 AP

A las personas alcanzadas les llegará una notificación de la liquidación y los pagos automáticos a través de PayPal o Venmo. En tanto, también pueden optar por recibir un cheque o una transferencia ACH.

En particular, hay US$630 millones que se repartirán entre los consumidores afectados, mientras que los US$70 millones restantes serán destinados a los estados por sus reclamaciones soberanas.

El acuerdo establece ciertas condiciones que Google debe cumplir:

Otorgar a todos los desarrolladores la posibilidad de permitir que los usuarios paguen a través de sistemas de facturación integrada durante al menos cinco años.

permitir que los usuarios paguen a través de sistemas de facturación integrada durante al menos cinco años. Permitir que los desarrolladores ofrezcan precios más baratos por sus aplicaciones y productos integrados.

Permitir que los desarrolladores dirijan a los consumidores hacia sistemas de facturación alternativos.

No celebrar contratos ni hacer cumplir disposiciones que requieran que Play Store sea la tienda de aplicaciones exclusiva.

Permitir la instalación de aplicaciones de terceros en teléfonos Android desde fuera de Google Play Store durante al menos siete años.

Revisar y reducir las advertencias.

Mantener la compatibilidad del sistema Android con tiendas de aplicaciones de terceros.

No exigir a los desarrolladores que lancen sus catálogos de aplicaciones en Play Store.

Presentar informes de cumplimiento a un supervisor independiente.

Cuándo recibirán el dinero los beneficiarios en Nueva York por el acuerdo de Google

De acuerdo con CBS 6 Albany, los consumidores de Nueva York afectados por la distribución de aplicaciones de Google en Google Play Store ya comenzaron a recibir notificaciones de reclamo desde el 2 de diciembre de 2025.

Los beneficiarios de Nueva York recibirán una notificación de reclamo Freepik - Freepik

En la mayoría de casos, el dinero será depositado automáticamente una vez que el acuerdo reciba la aprobación judicial definitiva.

A su vez, hay algunas fechas importantes a tener en cuenta:

El 19 de febrero de 2026 es el plazo límite para renunciar al acuerdo o presentar una objeción.

para renunciar al acuerdo o presentar una objeción. El 30 de abril de 2026 es la audiencia judicial para considerar la aprobación final.

Por qué Google debe pagar US$630 millones a consumidores de Nueva York

James fue una de los 53 fiscales generales de la Gran Manzana que lograron el acuerdo con Google, después de haber detectado una “conducta monopólica” del gigante electrónico, tal como detalla el comunicado.

El informe señala que Google mantuvo ilegalmente su monopolio sobre la distribución de aplicaciones móviles y el procesamiento de pagos dentro de la aplicación para dispositivos Android.

La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, anunció el acuerdo con Google para devolver dinero a los consumidores afectados Seth Wenig - AP

Al mismo tiempo, los fiscales acusaron a la compañía de utilizar su poder para cobrar a los consumidores hasta el 30% por adquirir aplicaciones y realizar compras dentro de la aplicación.

En ese sentido, el acuerdo se presenta como una forma de restitución del dinero perdido para los consumidores, al tiempo que establece nuevas obligaciones para la empresa tecnológica.