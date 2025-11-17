Cómo se explica el fenómeno de Surinam: el país sudamericano que busca su primer Mundial en la Concacaf

Surinam se juega este martes la oportunidad histórica de llegar al Mundial 2026. La nación sudamericana, que participa en las eliminatorias de la Concacaf, está a un partido de conseguir lo que sería su primera clasificación a una Copa del Mundo. La selección le debe gran parte de esta posibilidad a que los organizadores del torneo son México, Estados Unidos y Canadá, así como también a una decisión clave que tomó en el 2019.

Qué necesita Surinam para clasificar al Mundial 2026

Surinam llega a la última fecha de la ronda final de las eliminatorias en el primer puesto de la tabla de posiciones del grupo A con nueve puntos.

llega a la última fecha de la ronda final de las del grupo A con nueve puntos. Panamá, que está en el segundo lugar, tiene las mismas unidades, pero una peor diferencia de gol.

En tanto, Guatemala y El Salvador tienen cinco y tres puntos respectivamente, por lo que ya están eliminados matemáticamente.

Así está la tabla de posiciones del grupo de Surinam en las eliminatorias

En la última jornada, Surinam enfrentará este martes a Guatemala y cuenta con varias posibilidades que le dan la clasificación directa al Mundial 2026:

Si gana , obliga a Panamá a golear. Con un triunfo por un gol, la selección panameña debería imponerse por diferencia de cuatro tantos para superarla.

, obliga a Panamá a golear. Con un triunfo por un gol, la selección panameña debería imponerse por diferencia de cuatro tantos para superarla. Con un empate , debe esperar que Panamá no gane.

, debe esperar que Panamá no gane. En caso de una derrota, debe esperar también que Panamá pierda su partido para que no lo supere en puntos.

Los líderes de cada grupo consiguen su boleto a la Copa del Mundo 2026, mientras que los dos mejores segundos clasifican a la instancia de repechaje. Además del escenario de clasificación directa, Surinam cuenta con una buena posibilidad de entrar a la repesca.

En caso de sumar al menos un punto, la Natio podría acceder al torneo que otorga dos cupos para el Mundial, aunque dependería de otros resultados.

Surinam busca clasificar al Mundial por primera vez en su historia

Los factores que hacen posible la clasificación de Surinam al Mundial 2026

En primer lugar, el hecho de que México, EE.UU. y Canadá sean países organizadores y el aumento de selecciones en la Copa del Mundo presenta un panorama favorable. Con estos tres equipos sin disputar eliminatorias, Concacaf entrega tres cupos directos y dos de repechaje.

Además de esta cuestión que favorece a todos los países de la región, la Natio cuenta con una particularidad. En 2019, la selección que hoy dirige Stanley Menzo tomó una decisión que cambió el rumbo futbolístico.

Hasta aquel entonces, la federación prohibía que futbolistas que tuvieran la doble nacionalidad con Países Bajos disputaran partidos para Surinam. Ese requisito se removió y permitió la posibilidad de que muchos jugadores de ligas extranjeras puedan ser convocados.

Si obtiene un triunfo ante Guatemala, Surinam está prácticamente clasificado al Mundial 2026

Por qué Surinam juega en la Concacaf si está en Sudamérica

No existe una razón oficial para justificar la presencia de esta selección en las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol. Sin embargo, se considera que esta situación engloba a una serie de factores.

En primer lugar, a pesar de su ubicación. Surinam presenta más lazos y similitudes culturales con países de la región del Caribe que con los ubicados más al sur.

Además, está el aspecto deportivo. Según BeSoccer, Conmebol nunca mostró un interés real en afiliar a la federación, al tiempo que la Natio consideró que tiene más posibilidades al competir contra seleccionados de la Concacaf.