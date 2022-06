Cómo será el tren rápido que unirá Orlando y Miami: instalaciones premium y un detalle sobre Disney

El tren de Miami a Orlando, un proyecto que comenzó a gestarse hace más de cinco años para satisfacer la demanda de los viajeros, está muy cerca de convertirse en una realidad, pero antes de que eso suceda se han hecho modificaciones que podrían sorprender a los turistas que ya se imaginaban una llegada directa a los parques. Sin embargo, el proyecto representará un alto beneficio para la población porque implica la reducción del tránsito vehicular, mayor flujo turístico que favorece al comercio local y la reducción de tiempos de traslado.

En diciembre de 2017, la empresa Brightline consiguió la aprobación del Departamento de Transportación Federal para extender el sistema de transportación masivo desde West Palm Beach hasta Orlando, con Miami incluida. El tren de alta velocidad está proyectado para transportar a 3 millones de personas al año. En un principio, se preveía que la obra de de 2,4 mil millones de dólares estuviera lista para el año 2020, pero ante los retrasos por la emergencia de salud se espera que opere en su totalidad a principios de 2023 y ya hay trabajos que involucran a Las Vegas y el centro de Los Ángeles.

El tren que conectará a Miami con Orlando ya completó su primer viaje de prueba

Pese a que desde 2020 estaba contemplada una estación en los terrenos de Disney Springs, que incluso fue anunciada y bien recibida por los prestadores de servicios turísticos, Brightline comunicó en días pasados que ya no es parte del trazado, pero al parecer encontraron una solución para facilitar el traslado de miles de personas que a diario visitan no solo este parque, también a su competidor, Epic Universal: “Además del aeropuerto de Orlando, se ubicará una nueva estación en el Centro de Convenciones del Condado de Orange y se colocará una estación alternativa cerca del sitio original de Disney Springs, aunque no en un terreno propiedad de Disney”.

El tren de Brightline tiene capacidad para transportar a 500 pasajeros por viaje y hasta hoy cuenta con estaciones en Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach, próximamente ofrecerán un par más en Orlando y la última en habilitarse será la del aeropuerto internacional, el segundo con mayor flujo en los Estados Unidos y el séptimo a nivel mundial. Entre los planes próximos, están Aventura, Boca Raton y Tampa. Con esas estaciones, esperan cubrir buena parte de la región.

Aunque en un principio estaba planeada una estación en Disney Springs, Brightline diseñó una ruta con dos estaciones nuevas cercanas a la zona de parques @GoBrightline - @GoBrightline

Otro de los importantes espectáculos que se verán beneficiados por la inauguración de estas extensiones es el béisbol. Los Marlins, equipo profesional de la Major League Baseball, ya anuncian con entusiasmo los planes que podrán conectarlos con miles de aficionados en la región y presentan el tren como la mejor opción para llegar sin contratiempos al LoanDepot Park. Mismo caso para el Inter de Miami, equipo de reciente incorporación a la Major League Soccer, que ya recibe a miles gracias al tren.

En mayo de este año hicieron la primera prueba de la ruta entre Miami y Orlando, a partir de ello se aproxima que los usuarios completarán el viaje entre una ciudad y otra en tres horas, reduciendo una hora el traslado en automóvil y con todas las comodidades prometidas para un medio de transporte en esta época: accesos premium para espacios privados, tiendas de alimentos, conexión WiFi, reservas en línea y estacionamiento en las estaciones.