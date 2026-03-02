Cómo solicitar la excepción médica N-648: la regla del Uscis para el examen de ciudadanía en Estados Unidos

Los solicitantes de la ciudadanía estadounidense que no pueden cumplir con los exámenes requeridos por motivos de salud pueden pedir una excepción médica ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés).

Cómo se solicita la excepción médica para el examen de ciudadanía

La excepción médica aplica para los solicitantes de la ciudadanía estadounidense que no puedan presentar los requisitos de pruebas de inglés y educación cívica, de acuerdo con el Uscis.

Solo los profesionales de salud autorizados y con licencia para ejercer en Estados Unidos podrán completar el formulario de excepción médica (Pexels/kaboompics)

Estos exámenes forman parte del proceso de naturalización, pero se aplican excepciones a quienes vivan con discapacidades físicas o del desarrollo, así como a quienes tienen un impedimento mental.

Para solicitar la excepción médica, se debe presentar el formulario N-648 y demostrar que se tiene un impedimento para aprender inglés y educación cívica a través de un examen médico realizado por un profesional de la salud.

Los profesionales de la salud autorizados para realizar el examen y completar los formularios son los médicos, osteópatas o un psicólogo clínico con licencia para ejercer en Estados Unidos.

Aunque el formulario N-648 no tiene costo, el profesional médico sí puede cobrar una cuota por su servicio. La evaluación debe ser en persona o a través de telesalud en los estados cuyas leyes lo permitan.

El diagnóstico para la excepción médica debe ser de una condición que impida completar los requisitos educativos (Pexels/RDNE Stock project)

Para aplicar a la excepción médica, el diagnóstico debe ser de una condición que impida completar los requisitos educativos. La Declaración/Autorización de Información del Solicitante puede ser firmada por el paciente o por un tutor legal, sustituto o representante designado.

Cómo es el examen de ciudadanía de Uscis en 2026

El examen de educación cívica que aplican las autoridades estadounidenses es oral y consta de 20 preguntas seleccionadas por un oficial del Uscis de una lista oficial con 128 cuestionamientos.

Las interrogantes están centradas en temas como derechos cívicos, gobierno e historia de Estados Unidos. Para aprobar el examen, el solicitante deberá responder correctamente al menos 12 de las preguntas.

El examen de educación cívica para obtener la ciudadanía estadounidense consta de 20 preguntas (Pexels/Andrea Piacquadio)

Algunas de las cuestiones más frecuentes abordadas en la prueba cívica para la ciudadanía, según la lista oficial, son:

¿Cuál es la forma de gobierno de los Estados Unidos?

República, república federal constitucional o democracia representativa.

¿Cuál es la ley suprema del país?

Constitución de los Estados Unidos.

¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución de los Estados Unidos?

27.

¿Qué documento fundacional establecía que las colonias americanas estaban libres de Gran Bretaña?

Declaración de Independencia.

¿Cuáles son las primeras tres palabras de la Constitución de EE.UU.?

Nosotros, el pueblo.

¿Cuáles son dos derechos de la Declaración de Independencia?

La vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.

Todos los requisitos para obtener la ciudadanía americana

El proceso de naturalización es la forma en la que las personas mayores de 18 años de edad pueden obtener la ciudadanía norteamericana, de acuerdo con el Gobierno de EE.UU.

Además de la mayoría de edad, los solicitantes necesitan cumplir con los siguientes requisitos para ser elegibles:

Ser capaz de leer, escribir y hablar en inglés básico (este requisito depende de su edad y no aplica a las excepciones médicas).

Ser una persona de buena conducta moral.

Los residentes permanentes legales pueden aplicar a la ciudadanía por naturalización (Archivo) Freepick

Cumplir con alguna de las siguientes categorías:

Haber sido residente permanente legal de EE. UU. con Green Card por al menos 5 años.

Estar casado/a con un ciudadano estadounidense y residente permanente legal por al menos 3 años.

Haber servido al servicio militar en las Fuerzas Armadas de EE. UU. y ser activo o veterano.

Ser hijo/a de un ciudadano estadounidense.

Si se cumplen con los requisitos para solicitar la naturalización, la persona deberá presentar los documentos necesarios, completar los exámenes correspondientes y prestar el juramento de lealtad a Estados Unidos.