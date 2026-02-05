Examen de ciudadanía actualizado del Uscis en 2026: pregunta por pregunta y respuesta por respuesta del nuevo test

Conocer el nuevo cuestionario del examen de educación cívica es clave para llegar preparado a la entrevista de ciudadanía. Durante la evaluación, el oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) formula preguntas que evalúan conocimientos básicos sobre historia, gobierno y derechos cívicos de Estados Unidos. Superar esta parte es un requisito central para completar el proceso de naturalización.

¿Cómo se toma el examen de educación cívica?

Desde el 20 de octubre de 2025, el Uscis aplica una nueva versión del examen de educación cívica que se implementó para alinearse con la Orden Ejecutiva 14161.

Algunas preguntas dependen del contexto político y legal vigente al momento de la entrevista

La evaluación es oral y se realiza durante la entrevista de ciudadanía. El oficial formula hasta 20 preguntas seleccionadas de una lista oficial de 128, y el solicitante debe responder correctamente al menos 12 para aprobar.

El Uscis aclara que algunas respuestas pueden cambiar debido a elecciones federales o estatales, nombramientos judiciales o actualizaciones legales. Por ese motivo, el solicitante debe responder con la información vigente al momento de su entrevista.

El examen reducido para mayores de 65 años

El Uscis mantiene una excepción para quienes tienen 65 años o más y han sido residentes permanentes legales durante al menos 20 años.

En estos casos, el examen se administra de forma reducida: el solicitante estudia una lista de 20 preguntas marcadas con asterisco, de las cuales el oficial hace 10 durante la entrevista, y debe responder correctamente al menos 6 para aprobar. En estos casos, el examen puede rendirse en el idioma de su elección.

La evaluación es oral y se realiza durante la entrevista de ciudadanía

Las preguntas y respuestas del nuevo examen de ciudadanía

El examen de educación cívica en 2026 se organiza en múltiples bloques temáticos con preguntas oficiales que cubren historia, gobierno, geografía y civismo de Estados Unidos. A continuación, se presentan algunas preguntas y respuestas tomadas de la lista oficial.

¿Cuál es la ley suprema de la nación?

La Constitución.

¿Qué hace la Constitución?

Establece el gobierno, define el gobierno y protege los derechos básicos.

¿Cuáles son las primeras tres palabras de la Constitución?

Nosotros, el pueblo.

¿Qué es una enmienda?

Un cambio o una adición a la Constitución.

¿Cómo se conocen las primeras diez enmiendas?

La Carta de Derechos.

¿Cuál es un derecho o libertad que garantiza la Primera Enmienda? (*, entra en el examen reducido)

Expresión, religión, reunión, prensa o peticionar al gobierno.

¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución?

Veintisiete (27).

¿Qué hizo la Declaración de Independencia?

Declaró la independencia de Estados Unidos de Gran Bretaña.

¿Cuáles son dos derechos de la Declaración de Independencia?

La vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.

¿En qué consiste la libertad de religión?

Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna.

¿Cuál es el sistema económico de Estados Unidos? (*)

Economía capitalista o economía de mercado.

¿Qué significa el Estado de derecho?

Nadie está por encima de la ley.

El examen de ciudadanía se organiza en cuatro grandes bloques temáticos

Nombre una rama del gobierno. (*)

Congreso, Poder Legislativo, Presidente, Poder Ejecutivo o Poder Judicial.

¿Qué evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa?

Pesos y contrapesos y separación de poderes.

¿Quién está a cargo del Poder Ejecutivo?

El Presidente.

¿Quién crea las leyes federales?

El Congreso.

¿Cuáles son las dos partes del Congreso? (*)

El Senado y la Cámara de Representantes.

¿Cuántos senadores hay en Estados Unidos?

Cien (100).

¿Cuántos años dura el mandato de un senador?

Seis (6).

Nombre a uno de los senadores actuales de su estado. (*)

La respuesta varía según el estado.

¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes?

Cuatrocientos treinta y cinco (435).

¿Cuántos años dura el mandato de un representante?

Dos (2).

Dé el nombre de su representante a nivel nacional.

La respuesta varía según el distrito.

¿A quiénes representa un senador de Estados Unidos?

A todas las personas del estado.

El primer bloque evalúa la Constitución, los derechos fundamentales y las bases del sistema democrático

¿Por qué algunos estados tienen más representantes que otros?

Por la población.

¿Cuántos años dura el mandato del Presidente?

Cuatro (4).

¿En qué mes votamos por un nuevo Presidente? (*)

Noviembre.

¿Cómo se llama el Presidente actual de Estados Unidos? (*)

Debe responderse con el nombre vigente al momento de la entrevista.

¿Cómo se llama el Vicepresidente actual?

Debe responderse con el nombre vigente al momento de la entrevista.

Si el Presidente no puede cumplir sus funciones, ¿quién asume?

El Vicepresidente.

Si el Presidente y el Vicepresidente no pueden cumplir sus funciones, ¿quién asume?

El Presidente de la Cámara de Representantes.

¿Quién es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas?

El Presidente.

¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley?

El Presidente.

¿Quién veta los proyectos de ley?

El Presidente.

¿Qué hace el Gabinete del Presidente?

Asesora al Presidente.

Nombre dos puestos a nivel de gabinete.

Secretario de Estado, Defensa, Tesoro, Seguridad Nacional, entre otros.

Desde octubre de 2025, Uscis aplica una versión actualizada del examen alineada con la Orden Ejecutiva 14161

¿Qué hace la rama judicial?

Revisa leyes, resuelve disputas y decide si una ley va en contra de la Constitución.

¿Cuál es el tribunal más alto de Estados Unidos?

La Corte Suprema.

¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema?

La respuesta depende de la composición vigente al momento de la entrevista.

¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema?

La respuesta debe reflejar el cargo vigente al momento de la entrevista.

Describa una enmienda relacionada con el derecho al voto.

Derecho a votar desde los 18 años, sin impuestos y sin distinción de sexo o raza.

¿Cuál es una responsabilidad exclusiva de los ciudadanos? (*)

Votar en elecciones federales o prestar servicio en un jurado.

¿Cuál es un derecho exclusivo de los ciudadanos?

Votar en elecciones federales o postularse a cargos federales.

¿Cuáles son dos derechos de todas las personas que viven en Estados Unidos?

Libertad de expresión, religión o reunión.

¿A qué se demuestra lealtad en el Juramento de Lealtad?

A Estados Unidos y a la bandera.

Mencione una promesa que se hace al convertirse en ciudadano.

Defender la Constitución y obedecer las leyes.

¿Cuántos años deben tener los ciudadanos para votar por el Presidente? (*)

Dieciocho (18) años.

¿Cuáles son dos maneras de participar en la democracia?

Votar, afiliarse a un partido, ayudar en campañas o contactar a representantes.

¿Cuál es la fecha límite para enviar la declaración federal de impuestos? (*)

El 15 de abril.

El tercer bloque aborda derechos, deberes cívicos y formas de participación democrática

¿Cuándo deben inscribirse los hombres en el Servicio Selectivo?

Entre los 18 y 26 años.

¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América?

Libertad, libertad religiosa u oportunidad económica.

¿Quiénes vivían en Estados Unidos antes de la llegada de los europeos?

Indios americanos o nativos americanos.

¿Qué grupo fue traído a Estados Unidos como esclavos?

Africanos.

¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos?

Impuestos sin representación, presencia militar británica o falta de autogobierno.

¿Quién escribió la Declaración de Independencia?

Thomas Jefferson.

¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia?

El 4 de julio de 1776.

Nombre tres de los 13 estados originales.

Las respuestas varían.

¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional?

Se redactó la Constitución.

¿Cuándo fue redactada la Constitución?

1787.

Nombre un autor de los Documentos Federalistas.

James Madison, Alexander Hamilton o John Jay.

Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin.

Diplomático, autor o fundador de bibliotecas.

¿Quién es el “Padre de la Nación”?

George Washington.

¿Quién fue el primer Presidente? (*)

George Washington.

¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803?

Louisiana.

Mencione una guerra de los años 1800.

Guerra Civil, Guerra de 1812, entre otras.

El cuarto bloque repasa hechos clave desde la colonización hasta la historia contemporánea de Estados Unidos

¿Cómo se llamó la guerra entre el Norte y el Sur?

La Guerra Civil.

Mencione un problema que condujo a la Guerra Civil.

La esclavitud o los derechos de los estados.

¿Qué hizo Abraham Lincoln? (*)

Liberó a los esclavos o preservó la Unión.

¿Qué hizo la Proclamación de la Emancipación?

Liberó a los esclavos.

¿Qué hizo Susan B. Anthony?

Luchó por los derechos de la mujer.

Mencione una guerra de los años 1900. (*)

Primera o Segunda Guerra Mundial, Corea o Vietnam.

¿Quién era presidente durante la Primera Guerra Mundial?

Woodrow Wilson.

¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial?

Franklin Roosevelt.

¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial?

Japón, Alemania e Italia.

¿En qué guerra participó Eisenhower antes de ser Presidente?

Segunda Guerra Mundial.

¿Cuál fue la principal preocupación durante la Guerra Fría?

El comunismo.

¿Qué movimiento buscó terminar con la discriminación racial?

El movimiento por los derechos civiles.

¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? (*)

Luchó por los derechos civiles.

¿Qué ocurrió el 11 de septiembre de 2001?

Terroristas atacaron Estados Unidos.

Nombre uno de los dos ríos más largos de Estados Unidos.

Mississippi o Missouri.

¿Qué océano está en la costa oeste?

El océano Pacífico.

¿Qué océano está en la costa este?

El océano Atlántico.

Nombre un territorio de Estados Unidos.

Puerto Rico, Guam u otros.

El examen se completa con preguntas sobre territorio, símbolos nacionales y feriados oficiales

Nombre un estado que limita con Canadá.

Las respuestas varían.

Nombre un estado que limita con México.

California, Texas u otros.

¿Cuál es la capital de Estados Unidos? (*)

Washington, D.C.

¿Dónde está la Estatua de la Libertad? (*)

Nueva York, Liberty Island.

¿Por qué hay 13 franjas en la bandera?

Representan las 13 colonias originales.

¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? (*)

Representan los 50 estados.

¿Cómo se llama el himno nacional?

The Star-Spangled Banner.

¿Cuándo se celebra el Día de la Independencia? (*)

El 4 de julio.

Mencione dos feriados nacionales.

Las respuestas varían.