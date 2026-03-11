Tiembla EE.UU.: qué necesita México para avanzar en el Clásico Mundial de Béisbol y eliminar a USA

El Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026 entró en una definición cargada de tensión después de un resultado que cambió completamente el panorama del torneo. La derrota de Estados Unidos frente a Italia dejó a la potencia norteamericana a la espera de un resultado ajeno y abrió la puerta para que México protagonice uno de los escenarios más importantes de la fase de grupos.

La victoria de Italia que cambió todo para Estados Unidos en el WBC

De acuerdo con MLB, el conjunto italiano sorprendió a Estados Unidos con un triunfo por 8-6 en el Daikin Park de Houston durante la última jornada disputada el martes por la noche.

con un durante la última jornada disputada el martes por la noche. Ese resultado modificó por completo la tabla del Grupo B y dejó al equipo estadounidense sin control directo sobre su futuro en el campeonato.

La tabla de posiciones de cada uno de los grupos MLB

La selección de Estados Unidos había armado una de las plantillas más potentes que presentó en el torneo, pero el tropiezo frente a Italia complicó su situación en la fase inicial.

Tras completar sus cuatro encuentros del grupo, el equipo norteamericano quedó con marca de tres victorias y una derrota, lo que significa que su continuidad en el torneo dependerá exclusivamente del resultado del último duelo entre italianos y mexicanos.

El escenario más simple para Estados Unidos: victoria de Italia

El primer escenario posible es también el más directo. Si Italia derrota a México, el conjunto europeo terminará la fase de grupos con marca perfecta de 4-0, lo que lo colocará automáticamente como líder del Grupo B.

Los partidos que quedan por disputarse MLB

En esa circunstancia, Estados Unidos avanzará como segundo clasificado gracias a su registro de 3-1, mientras que México quedaría eliminado con un balance de dos triunfos y dos derrotas.

Este desenlace sería el más conveniente para el equipo estadounidense, ya que no necesitaría depender de cálculos estadísticos ni criterios de desempate. Bastaría con que Italia confirme su buen momento y supere al conjunto mexicano.

El triunfo de México que complicaría a Estados Unidos

El panorama cambia radicalmente si México consigue la victoria. En ese caso se produciría un triple empate en la cima del grupo entre los latinos, Italia y Estados Unidos, todos con un récord idéntico de tres victorias y una derrota.

¿Se calienta el escenario en Miami?: el reto entre venezolanos y dominicanos antes del choque en el Clásico Mundial

Según explica MLB, ese tipo de igualdad se resuelve mediante un sistema matemático que analiza el rendimiento defensivo de los equipos en los enfrentamientos directos entre los conjuntos empatados.

El primer criterio utilizado es el llamado balance de calidad del equipo, que consiste en dividir las carreras permitidas por la cantidad de outs defensivos registrados en los partidos entre los equipos involucrados en el empate. El conjunto con el cociente más bajo obtiene la mejor posición.

Si ese indicador tampoco logra separar a los planteles, el reglamento contempla un segundo cálculo estadístico: dividir las carreras limpias permitidas entre los outs defensivos registrados en esos mismos partidos. Este sistema implica que cada anotación recibida puede ser decisiva para determinar quién avanza a la siguiente ronda.

Cómo está el cuadro hoy para la siguiente fase MLB

Por qué México tiene asegurado avanzar si gana

Una de las claves del escenario actual es que México parte con una ventaja estadística sobre Italia en el apartado de carreras permitidas. Debido a esa diferencia, existe una conclusión clara: si los latinos ganan el partido del miércoles, automáticamente avanzarán a la siguiente fase.

De acuerdo con los datos recopilados por MLB, no existe ningún escenario en el que el equipo mexicano pueda derrotar a Italia y aun así quedar eliminado. La razón es que su balance defensivo es mejor que el de los europeos en este momento del torneo.

México e Italia cerrarán el grupo, y decidirán la suerte de Estados Unidos, este miércoles 11 de marzo desde las 18 horas CT.