Compararon la forma en que pronunciaban los nombres de celebridades en EE.UU. y en Argentina y quedaron pasmadas

TikTok se ha convertido en la plataforma preferida cuando se trata de contrastar culturas diferentes. Entre quienes se dedican a crear contenido para ayudar a los migrantes a adaptarse a una nueva comunidad y los que prueban comidas locales y muestran cómo vivir a costo más bajo en otro país, también están los que comparan idiomas y hasta costumbres y acentos.

Paz Morán es argentina y vive en Estados Unidos. En un clip de su perfil de Tik Tok, compartió cómo era que una amiga suya argentina pronunciaba los nombres de algunas celebridades norteamericanas de una forma completamente distinta a la que ella empleaba. Como era de esperarse, la diferencia causó gracia entre los seguidores.

Cómo se pronuncian los nombres de algunas celebridades internacionales en Argentina

Las actrices Zendaya y Jennifer López, las cantantes Beyoncé, Selena Gómez, Ariana Grande, Madonna, Doja Cat, SZA y el reggaetonero Daddy Yankee fueron los elegidos por la joven para retar a su amiga, quien pronunció varios de ellos cambiando el sonido de la letra “y” por “sh”. Entre risas, ambas se dieron cuenta de las diferencias de pronunciación de tales personalidades conocidas en el mundo entero.

No obstante, algunos usuarios abrieron la polémica al comentar que esa no era la manera en la pronunciaban algunos nombres en el país sudamericano: “Recién me entero de que en Argentina le decimos Belloncé y no Bionce”; “¡Cómo vas a decir Beshoncé!”; “Nadie le dice Zendasha”; “Solo ella las pronuncia así, yo les digo como la yankee”.

Otros compartieron sus experiencias: “Mi profesora de español era argentina, llegué a casa hablando con ese acento y mis papás estaban muy confundidos”; “Una vez estuve en un Starbucks de Buenos Aires y escribieron ‘Yári’ en mi vaso de café y me llamo Jade”; “La forma en la que ella dice Madona suena como cuando los mexicanos decimos Mcdonald’s”.

Otros desafíos que hizo virales

En un segundo ejercicio, la tiktoker puso a prueba a otra amiga argentina, esta vez con la pronunciación de lugares como Bahamas, Los Ángeles, Barcelona, Canadá y, como era de esperarse, Nueva York fue la que más gracia les causó a ambas. También repitió el ejercicio con marcas y cadenas de restaurantes para mostrar la diferencia.

En muchos de los comentarios, los usuarios se mostraron curiosos por saber la razón por la que algunos argentinos pronunciaban la “y” o la “ll” con “sh”. De acuerdo con un artículo de la BBC, los académicos lingüistas consideran que se llama “yeísmo rehilado” y es una particularidad del español rioplatense, es por eso que lo comparten tanto argentinos como uruguayos en ciertas ubicaciones.

Se divierten escuchando la diferencia de pronunciación entre estadounidenses y argentinos

No existe un consenso sobre el origen de la pronunciación, pero una de las hipótesis planteadas por el mismo medio señala que el español en esas regiones podría estar influenciado por Brasil, además de “gallego, italiano y francés de las distintas oleadas migratorias en los siglos XIX y XX”.

Pese a las diferencias entre las regiones de habla hispana, los especialistas insisten en que no se trata de deformaciones del idioma sino de particularidades regionales que se han establecido con el paso de los años y las transformaciones culturales. Por lo que no hay una correcta o incorrecta pronunciación e incluso se han convertido en una forma de distinguirse frente al resto.

LA NACION