Un hombre de Florida compró un boleto de raspadito por US$50 sin saber que se convertiría en millonario al poco tiempo. Al igual que la mayoría de los que participan en un juego de lotería, tenía la esperanza de ganar, pero no creyó que ese deseo se haría realidad en ese preciso instante. Asistió a una tienda minorista de la ciudad de Miramar para adquirir el ticket y allí mismo se dio cuenta de que debajo del material raspable estaba el premio.

Fahmin Ali, de 38 años, entró a la tienda Columbus Food and Beverage Store, ubicada en Pembroke Pines, donde venden boletos del sorteo llamado 550X The Cash. Si bien no se informaron más detalles acerca de su experiencia de compra o cuál fue la reacción que tuvo cuando se enteró de que era ganador, en la página oficial de la Lotería de Florida se dijo que el hombre fue de inmediato a cobrar el dinero a la sede de la Lotería en Tallahassee.

Hay diferentes juegos de raspadito alrededor de EE.UU. (foto ilustrativa, no pertenece a los hechos)

Del millón de dólares que ganó por suerte, solo recibirá US$820 mil, dado que eligió que se lo dieran en un pago único y no en cantidades diferidas. Por otro lado, no será el único beneficiado por el raspadito, sino que la tienda en la que adquirió la entrada al sorteo también recibirá una compensación, aunque por supuesto de menor cantidad: de US$2000.

Por otra parte, la lotería enfatizó que la hazaña de Ali puede ser replicada por cualquiera, ya que son muchas las probabilidades que se tienen de vencer: “El juego raspadito de US$50 500X THE CASH presenta un premio máximo de US$25 millones, el más grande jamás ofrecido en un juego raspadito de Florida, y las mejores probabilidades de convertirse en millonario instantáneo. Las tendencias generales de ganar del juego son de una en 4,50″. De esta rifa, además del pozo mayor, hay otras cinco compensaciones de US$1 millón, que fue una de las que ganó el originario del condado de Broward.

¿Cómo se juega el raspadito?

La Lotería de Florida también tiene un apartado en su portal web en el que da indicaciones sobre cómo participar en este juego de azar. La finalidad es que más personas se atrevan a comprar boletos y vivan la misma experiencia que Ali. Una vez que se compra el ticket de raspadito, se debe tener en cuenta que el objetivo es hacer coincidir cualquiera de los números del participante, con los “números ganadores”.

El anuncio de la lotería de Florida sobre el ganador X (ex Twitter)

Si lo anterior sucede, ganará el premio que se muestra para esa cifra. “Obtenga un símbolo 5X, 10X, 20X, 50X, 100X o 500X y gane cinco, diez, 20, 50, 100 o 500 veces el premio que se muestra para ese símbolo”, de acuerdo con el portal citado. Por otro lado, hay una forma de ganar un bono extra: “Solo haga coincidir cualquiera de sus números con el número de bonificación de US$500″. También, en la dinámica el jugador puede duplicar sus ganancias. Para lograrlo tiene que raspar sus números para que coincidan con la cifra del bono “doblar todas las ganancias”.

