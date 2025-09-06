Con cuánto dinero puedo entrar y salir de EE.UU. en 2025: la CBP responde
Un viajero que no declare que transporta más dinero del permitido por aduanas, o que lo haga de forma fraudulenta, puede enfrentarse a la confiscación del efectivo, multas económicas o incluso prisión
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) advierte que existe un límite en la cantidad de dinero no declarado que se puede traer al entrar o salir de EE.UU. Aunque es legal transportar cualquier cantidad de divisas, esta es la cifra que no se debe olvidar.
La cantidad de dinero que se debe declarar cuando se viaja hacia o desde EE.UU.
La agencia indica en su sitio web que, si se transportan, intenta o se envía (incluso por correo u otros medios), divisas u otros instrumentos monetarios por un monto total superior a 10.000 dólares (o su equivalente en moneda extranjera) desde o hacia Estados Unidos, es obligatorio presentar un formulario de declaración.
Las divisas y los instrumentos monetarios que están sujetos a esta regla incluyen los de EE.UU. y del extranjero, y se refieren a:
- Papel moneda (billetes) y monedas
- Cheques de viajero
- Cheques de caja
- Pagarés
- Giros postales
Si se trata de un viajero internacional que ingresa a EE.UU., debe declarar el dinero que posee en el Formulario de Declaración de Aduanas 6059B de la CBP. Este paso es adicional a la declaración en el Formulario FinCen 105, del Departamento del Tesoro.
La agencia también señala que si una familia que vive en el mismo hogar entra a al país y presenta una declaración conjunta, debe informar si entre todos llevan más de US$10.000 en efectivo o instrumentos monetarios en el Formulario de Declaración de Aduanas (CBP 6059B).
Si algún miembro lleva más de US$10.000 por su cuenta, debe llenar su propio Formulario FinCEN 105. Además, no está permitido dividir el dinero entre varios miembros para evitar declarar; cada persona no puede llevar más de la cantidad establecida en nombre de otro.
Los viajeros internacionales que salen de Estados Unidos con moneda o instrumentos monetarios por un monto combinado superior a US$10.000 también deben presentar un formulario antes de su hora de salida.
El formulario clave para informar el transporte de dinero
Se debe presentar el Formulario FinCEN 105 (Informe de Transporte Internacional de Divisas o Instrumentos Monetarios) ante el agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, ya sea en papel o electrónicamente.
Para informar a CBP que el monto que se sacará o se ingresará, cuando son más de US$10.000, es necesario realizar una de las siguientes acciones:
- Completar el Formulario de Informe de Divisas (FinCen 105) en línea.
- Completar e imprimir el Formulario antes de viajar y presentarlo a un oficial de la CBP.
- Solicitar al agente de la agencia de protección fronteriza una copia impresa y completarla en la aduana.
¿Qué pasa si no se declara el dinero que se lleva al viajar?
El gobierno de EE.UU. indica que si no se informa a la CBP que se transportan más de US$10.000 a través de la aduana o se hace de manera fraudulenta (como al ocultarlo en el equipaje o un vehículo), las sanciones pueden incluir:
- Confiscación de toda moneda o instrumento monetario
- Una multa de hasta US$500 mil dólares
- Hasta diez años de prisión
La CBP también ha dado a conocer que una persona puede solicitar la devolución del dinero en efectivo que fue incautado, pero antes debe demostrar que el origen y el uso previsto eran legítimos.
