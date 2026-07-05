Confirmado en julio 2026: cuál es el precio de un Toyota Corolla nuevo vs. usado en Estados Unidos

En julio, la diferencia entre un Toyota Corolla 2026 nuevo y uno usado del mismo año es de aproximadamente US$1025 en Estados Unidos. Esta brecha puede variar de acuerdo con la versión, el kilometraje, el estado del vehículo y la zona donde se publica cada unidad.

¿Cuánto cuesta un Toyota Corolla nuevo en Estados Unidos?

El Toyota Corolla 2026 tiene un precio inicial de US$23.125 en la versión LE. Ese monto corresponde al precio minorista sugerido por el fabricante en su web.

La gama nueva incluye opciones a gasolina e híbridas, con precios que llegan hasta US$29.340 Toyota

La gama nueva se divide entre versiones a gasolina e híbridas. La escala de precios continúa así:

Corolla LE: US$23.125.

Corolla SE: US$25.565.

Corolla XSE: US$28.840.

Corolla Hybrid LE: US$24.975.

Corolla Hybrid SE: US$27.415.

Corolla Hybrid XLE: US$29.340.

La versión LE incluye monitor de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero, pantalla táctil de ocho pulgadas y compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. La SE agrega asientos deportivos, modos Normal, Sport y Eco, y ruedas de aleación de 18 pulgadas. Por su parte, la XSE suma clúster digital de 12,3 pulgadas y asientos delanteros deportivos calefaccionados con tapizado SofTex.

¿Cuánto sale un Toyota Corolla usado?

Entre los avisos visibles en el sitio CarGurus, los Toyota Corolla 2025 usados se ubican desde US$21.792 para una versión LE con 29.141 millas (46.898 km). En versiones SE o FX, los precios publicados suben a valores cercanos a US$26.000 o US$27.000.

Para los Toyota Corolla 2026 usados, las publicaciones muestran precios desde US$22.100 en una versión LE con 6500 millas (10.460 km). En el caso de las versiones SE certificadas o con menos kilometraje, los valores llegan a US$27.495.

Los puntos fuertes y débiles del Toyota Corolla 2026

Según Car and Driver, el Toyota Corolla 2026 conserva su perfil de auto compacto práctico para los traslados diarios. La publicación lo define como una opción de transporte eficiente, aunque señala que algunos rivales ofrecen una experiencia de manejo más satisfactoria. Entre los puntos fuertes, el medio destaca:

Buen rendimiento de combustible: la eficiencia aparece como uno de sus atributos principales, especialmente en las versiones híbridas. Las variantes no híbridas también están pensadas para reducir el consumo.

la eficiencia aparece como uno de sus atributos principales, especialmente en las versiones híbridas. Las variantes no híbridas también están pensadas para reducir el consumo. Opciones de carrocería: el modelo se ofrece en formato sedán y hatchback, lo que amplía su atractivo para distintos tipos de compradores.

el modelo se ofrece en formato sedán y hatchback, lo que amplía su atractivo para distintos tipos de compradores. Conducción suave: el Corolla presenta un andar cómodo y un tamaño fácil de estacionar, dos características asociadas al uso diario.

el Corolla presenta un andar cómodo y un tamaño fácil de estacionar, dos características asociadas al uso diario. Tecnología de asistencia al conductor: toda la gama incluye funciones estándar como luces altas automáticas, reconocimiento de señales de tránsito, alerta de colisión frontal, frenado automático de emergencia, alerta de salida de carril, asistencia de mantenimiento de carril y control crucero adaptativo.

toda la gama incluye funciones estándar como luces altas automáticas, reconocimiento de señales de tránsito, alerta de colisión frontal, frenado automático de emergencia, alerta de salida de carril, asistencia de mantenimiento de carril y control crucero adaptativo. Interior funcional: el sedán y el hatchback comparten un tablero de diseño simple y materiales suaves al tacto. Todos los modelos incorporan pantalla táctil de ocho pulgadas con compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto.

Las versiones superiores suman más equipamiento, tecnología y detalles de confort Toyota

Entre los puntos débiles aparecen:

Motorizaciones poco refinadas: las mecánicas pueden sentirse algo ásperas, especialmente en aceleraciones fuertes.

las mecánicas pueden sentirse algo ásperas, especialmente en aceleraciones fuertes. Manejo menos atractivo: frente a competidores como el Honda Civic y el Mazda 3, el Corolla queda por detrás en satisfacción al volante.

frente a competidores como el Honda Civic y el Mazda 3, el Corolla queda por detrás en satisfacción al volante. Menor espacio de carga en el hatchback: la capacidad de carga de esa carrocería no resulta tan generosa como la del sedán.

El análisis resume que el Corolla cumple como vehículo confiable para ir de un punto a otro, aunque algunos modelos del mismo segmento combinan esa practicidad con una conducción más atractiva.