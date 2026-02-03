Contra la fiesta latina del Super Bowl: artista por artista del anti-show que compite con Bad Bunny

El escenario del Super Bowl 2026 está a punto de convertirse en el epicentro de un duelo, ya que Turning Point USA confirmó a los artistas que formarán parte de su propio show de medio tiempo. La decisión busca ofrecer una alternativa directa al espectáculo de Bad Bunny, luego de que el grupo conservador se mostrara en contra de la elección artística por parte de la NFL.

Los artistas que eligió Turning Point USA para competir contra Bad Bunny

La organización fundada por Charlie Kirk reveló los detalles de su contraprogramación para competir con la NFL a través de sus redes sociales.

The All-American Halftime Show se presenta como una alternativa estelar que contará con la participación de Kid Rock, Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett.

Entre los artistas que presentó Turning Point USA para el The All-American Halftime Show se encuentran Kid Rock, Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett (Instagram/@turningpointusa)

A qué hora y por dónde se transmitirá el espectáculo alternativo de Turning Point USA

El evento alternativo The All-American Halftime Show será a las 20.00 hs (tiempo del Este) de este domingo 8 de febrero. La emisión se programó de manera estratégica para que coincida exactamente con el espectáculo oficial de la NFL a cargo de Bad Bunny, señaló Fox News.

Esta propuesta surge como una respuesta directa a la elección del puertorriqueño como artista principal del medio tiempo, una decisión de la liga que generó una notable controversia y el rechazo de sectores conservadores.

Gabby Barrett formará parte del The All-American Halftime Show este 8 de febrero (Archivo)

El evento se podrá seguir en vivo mediante las cuentas oficiales de la organización en YouTube, X y Rumble. Por su alianza con Sinclair Broadcast Group, el evento también se transmitirá a través de los canales oficiales de CHARGE, disponible en plataformas como Samsung Plus, YouTube TV, Hulu y Sling.

Otros canales donde se realizará la transmisión del medio tiempo alternativo son:

TBN

Real America’s Voice

One America News Network

Daily Wire+

Cómo será el show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

Se estima que el espectáculo de Bad Bunny se realice entre las 20.00 y las 20.30 hs (tiempo del Este) del domingo 8 de febrero, luego de los dos primeros cuartos del partido.

Aunque aún no se ha confirmado si estará acompañado de otros cantantes, los rumores apuntan a que podría contar con la presencia de estrellas como Karol G, Rosalía, Drake y Cardi B.

Bad Bunny realizará el show del medio tiempo del Super Bowl donde interpretará algunos de sus grandes éxitos (Archivo) Instagram/badbunnypr

En el primer adelanto del espectáculo, Apple y el Conejo Malo dejaron en claro que se tratará de una “fiesta latina”, por lo que algunas de las canciones que podrían ser parte del cronograma en el Levi’s Stadium son:

Titi Me Preguntó del álbum Un Verano Sin Ti (2022).

del álbum Un Verano Sin Ti (2022). DTmF del álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS (2025).

del álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS (2025). Me porto bonito de Un Verano Sin Ti.

de Un Verano Sin Ti. Dákiti del álbum El Último Tour del Mundo (2020).

del álbum El Último Tour del Mundo (2020). Soy peor , estrenado en 2016.

, estrenado en 2016. Diles , sencillo estrenado en 2016.

, sencillo estrenado en 2016. Chambea , sencillo estrenado en 2017.

, sencillo estrenado en 2017. Acho PR , del álbum Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana (2023).

, del álbum Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana (2023). PFKR , del álbum YHLQMDLG (2020).

, del álbum YHLQMDLG (2020). Yo Perreo Sola , del álbum YHLQMDLG.

, del álbum YHLQMDLG. I like it , del álbum Invasion of Privacy de Cardi B (2019).

, del álbum Invasion of Privacy de Cardi B (2019). Callaíta , del álbum Un Verano Sin Ti.

, del álbum Un Verano Sin Ti. Baile inolvidable, de DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

Otros de los famosos que se harán presentes en el evento deportivo serán Charlie Puth, Brandi Carlile y Coco Jones, que serán los primeros en ocupar el escenario con interpretaciones de números patrióticos, los cuales se realizarán antes de que empiece el juego.