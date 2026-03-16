TPS en EE.UU.: la Corte Suprema define la protección para haitianos y sirios tras pedido de Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó el lunes examinar el intento del gobierno de Donald Trump de retirar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a haitianos y sirios. Fijó los alegatos orales para finales de abril y se espera una decisión para finales de junio o principios de julio.

Tras el revés a los venezolanos, Trump va por el TPS de Haití y Siria

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció planes para poner fin al llamado Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 350.000 haitianos y 6000 sirios.

La Corte Suprema resolverá sobre las demandas por la suspensión del TPS para Haití y Siria Freepik / AP

El TPS autoriza a los beneficiarios a residir y trabajar en Estados Unidos por un período acotado. Se concede a personas que se considera que corren peligro si regresan a sus países de origen debido a guerras, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias.

El escudo contra la deportación en juego: la batalla final por el TPS

El presidente Trump hizo campaña para la Casa Blanca con la promesa de expulsar a millones de migrantes indocumentados, y su gobierno ha impulsado el desmantelamiento del programa TPS como parte de su ofensiva más amplia contra la inmigración.

Desde que Trump asumió el cargo en enero de 2025, se ha revocado el estatus de TPS para afganos, etíopes, hondureños, nicaragüenses, somalíes, venezolanos y otros, además de haitianos y sirios.

La Corte Suprema, de mayoría conservadora, mantuvo vigentes las protecciones contra la deportación para haitianos y sirios hasta que escuche el caso. Fijó los alegatos orales para finales de abril y se espera una decisión para finales de junio o principios de julio.

El antecedente de Venezuela: ¿Puede la Corte Suprema sacar el TPS para haitianos y sirios?

Los haitianos pudieron optar por primera vez al TPS en 2010 tras un devastador terremoto. Sin embargo, el país aún sufre pobreza extrema, violencia desenfrenada por parte de bandas criminales fuertemente armadas y una inestabilidad política crónica.

En tanto que el TPS se prorrogó para los sirios en 2012. En este momento, el país se encuentra inmerso en el conflicto armado que afecta a Medio Oriente. Siria está enfocada en el control de sus fronteras. La zona de Abu Kamal es el punto más caliente, ya que Irán busca mantener un corredor terrestre que lo conecte con el Líbano. Mientras que Estados Unidos está utilizando ataques aéreos contra milicias pro-iraníes (PMF) para cortar esa conexión y debilitar a Teherán, lo que convierte al suelo sirio en un campo de batalla indirecto entre potencias.

Un hombre toma una foto con su teléfono móvil mientras misiles lanzados desde Irán hacia Israel sobrevuelan Damasco, Siria, la madrugada del miércoles 18 de junio de 2025. (AP Foto/Ghaith Alsayed) Ghaith Alsayed - AP

En octubre pasado, la Corte Suprema habilitó a la administración Trump a retirar el TPS a 350.000 venezolanos.

Ese amparo temporal se otorgó a los venezolanos durante el gobierno del presidente Joe Biden (2021-2025), cuya administración consideraba que el entonces mandatario venezolano Nicolás Maduro encabezaba un régimen represivo.

Maduro fue capturado por Estados Unidos el 3 de enero en una incursión estadounidense y aguarda juicio por narcotráfico en una cárcel de Nueva York.

Con información de AFP