La declaración del Uscis sobre los venezolanos con TPS tras la caída de Maduro: ¿tienen que irse de EE.UU.?

Tras la captura de Nicolás Maduro, el gobierno de Estados Unidos instó a los venezolanos a que vuelvan a su nación de origen. En declaraciones recientes, el portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) sostuvo que ahora "pueden regresar al país que aman y reconstruir su futuro“.

La declaración del Uscis sobre los venezolanos con TPS tras la caída de Maduro

El año pasado, el gobierno estadounidense canceló el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para más de 600 mil venezolanos.

En aquel entonces, la administración Trump afirmó que las condiciones en el país latinoamericano habían mejorado y ya no aplicaba para los términos del programa. Tras la captura de Maduro, el portavoz del Uscis, Matthew Tragesser, instó a los beneficiarios a que regresen a su país.

“La acción decisiva del presidente Trump para destituir a Maduro marca un punto de inflexión para los venezolanos. Ahora pueden regresar al país que aman y reconstruir su futuro”, expresó en declaraciones citadas por Axios.

En esa línea, Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), reafirmó la postura del gobierno federal en diálogo con Fox News.

“La gran noticia para los que están aquí desde Venezuela con estatus de protección temporal es que ahora pueden regresar a casa con la esperanza de que en su país, un país que aman, habrá paz, prosperidad y estabilidad”, sostuvo la funcionaria.

La designación de TPS en 2023 dio a miles de venezolanos el estatus legal y la oportunidad de obtener permisos de trabajo. La administración Trump puso fin a ese estatus en abril.

Otra designación de 2021 otorgó protección a aproximadamente 268 mil personas de esa ascendencia y fue cancelada en noviembre.

Qué alternativas tienen los venezolanos con TPS para permanecer en EE.UU.

En una entrevista con Fox News, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que "Venezuela es más libre hoy de lo que era ayer".

Luego, sostuvo que “toda persona beneficiaria del TPS tiene la oportunidad de solicitar el estatus de refugiado y que la evaluación se realizará”.

No obstante, desde la agencia de inmigración desmintieron sus afirmaciones. En conversación con NPR, Lily Axelrod, abogada con sede en Memphis, Tennessee, remarcó que para solicitar este beneficio la persona debe estar fuera de EE.UU.

“Decir que alguien puede solicitar el estatus de refugiado dentro de Estados Unidos... la interpretación más generosa es que se equivocó”, señaló Axelrod. Luego, indicó que la interpretación menos generosa “es que no sabe de qué habla o que está mintiendo”.

Los venezolanos aún pueden solicitar asilo. Sin embargo, el proceso puede retrasarse debido a que la administración Trump pausó todas las decisiones sobre el beneficio en noviembre.

Las alternativas que les quedan son pocas, y dependen de requisitos estrictos. Las personas que tengan un familiar estadounidense podrían realizar el trámite para la tarjeta de residente permanente, o green card, que permite residir y trabajar de manera legal.

En el caso de las visas, figuran las opciones de trabajo, inversionista o talento extraordinario. Para conseguir la primera, tienen que conseguir el patrocinio de un empleador.

La visa de inversionista demanda un aporte que oscila entre US$80.000 y US$100 mil de acuerdo con el tipo de empresa, según consignó Global Citizen Solutions. Para la última, los peticionarios deben demostrar que poseen una habilidad extraordinaria.

Cuándo termina el TPS para los venezolanos en EE.UU.

Según indica el Uscis en su sitio web oficial, los beneficiarios del TPS que recibieron un Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) el 5 de febrero de 2025 o antes, con fecha de vencimiento de la tarjeta el 2 de octubre de 2026, mantendrán la autorización de trabajo y su estatus hasta el 2 de octubre de este año.

Aquellos que recibieron la designación en 2021 vieron terminado su beneficio el pasado 7 de noviembre.

Además, si se solicitó renovar el EAD asociado al TPS y se recibió un aviso de recibo con la extensión automática entre el 17 de enero de 2025 y el 5 de febrero de 2025, la autorización de empleo se extiende hasta el 2 de abril de 2026.

Sobre este punto, es importante considerar que la excepción del permiso de trabajo no extiende el TPS y la autorización de empleo por sí sola no brinda protección contra la deportación o la detención.