Costa Rica vs. Nicaragua: hora de EE.UU. y cómo ver en vivo el partido de Eliminatorias Concacaf

Este lunes 13 de octubre, Costa Rica y Nicaragua se enfrentarán nuevamente en la Ronda Final de Clasificatoria de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) con rumbo hacia el Mundial 2026.

Ambas selecciones están en el Grupo C , por un lado, Los Ticos se encuentran en segundo lugar en la tabla y recibirán en casa a los nicaragüenses, quienes buscarán vencer para evitar la parte baja de la tabla.

Costa Rica aspira al primer lugar, y llega de un encuentro con Honduras, donde empataron 0-0. Por su parte, Los Pinoleros recibieron una goleada de Haití con un marcador 0-3.

Cómo ver en vivo el partido de Costa Rica vs. Nicaragua

El partido Costa Rica vs. Nicaragua tendrá lugar este lunes 13 de octubre en el Estadio San José, hogar de Los Ticos, a las 22.00 hs (hora del Este de Estados Unidos).

Este y otros encuentros decisivos rumbo a la Copa del Mundo 2026 se transmitirá en vivo a través de diferentes canales de televisión y plataformas de streaming en Estados Unidos, según Concacaf:

CBS Paramount, para ver los partidos en inglés

Concacaf GO

YouTube de la Concacaf

Telemundo Deportes Ahora, para ver los partidos en español

Universo

Azteca Deportes, para ver los partidos desde México

Costa Rica y Nicaragua se enfrentaron por primera vez en las eliminatorias mundialistas el pasado viernes 5 de septiembre (FB/Selección Nacional de Nicaragua)

Formaciones de Costa Rica vs. Nicaragua

Aún no existen alineaciones oficiales que confirmen el once que jugará con Costa Rica y Nicaragua en el próximo partido, pero los nombres que fueron titulares en el último encuentro y el resto de convocados son:

Costa Rica, con Miguel “Piojo” Herrera como Director Técnico, quien en su más reciente encuentro con los nicaragüenses, según ESPN, perfiló a

Keylor Navas

Carlos Mora

Francisco Calvo

Juan Pablo Vargas

Julio Cascante

Joseph Mora

Orlando Galo

Josimar Alcócer

Brandon Aguilera

Alonso Martínez

Manfred Ugalde

Mientras que el resto de convocados en las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026 son Esteban Alvarado, Alexis Gamboa, Jeyland Mitchell, Kendall Waston, Celso Borges, Alejandro Bran, Kenneth Vargas, Creichel Pérez, Haxzel Quirós, Allan Cruz, Aarón Murillo y Guillermo Villalobos, Andy Rojas, Warren Madrigal y Álvaro Zamora.

La Selección de Costa Rica comparte la lista de convocados para las eliminatorias del Mundial 2026 (FB/Federación Costarricense de Fútbol)

Nicaragua, la alineación más reciente utilizada por el Director Técnico Marco Antonio Figueroa, según CNN, es:

Miguel Rodríguez

Josué Quijano

Henry Niño

Justin Cano

Óscar Acevedo

Jacob Montes

Júnior Arteaga

Ariel Aráuz

Enmanuel Gómez

Juan Barrera

Ariagner Smith

En la lista completa de convocados por la Selección Nacional de Nicaragua también destacan los nombres de Alyer López, Brandon Mayorga, Josué Quijano, Junior Delgado, Ebert Martínez, Melvin Hernández, Steven Cáceres, Jonathan Moncada, Jason Corone, Marlon López, Jaime Moreno, Byron Bonilla y Bancy Hernández.

Ellos son los seleccionados que representarán a Nicaragua en la Ronda Final de Eliminatorias Mundialistas (Facebook/Selección Nacional de Nicaragua)

Así está el Grupo C de las eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026

Tras los últimos encuentros, el Grupo está liderado por Haití y Honduras, ambos con 5 puntos.

Los hondureños aún tienen un par de partidos pendientes antes de hacer realidad su sueño mundialista, de conseguirlo, esta sería la cuarta ocasión en la que participarían en una Copa del Mundo, según la Concacaf.

Mientras tanto, Costa Rica se encuentra en tercer lugar en la tabla con 3 puntos y Nicaragua está al final del Grupo C, con solo un punto, lo que lo pone en peligro de no clasificar.

Tabla de posiciones del Grupo C de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026 (concacaf.com)

La historia de enfrentamientos entre Costa Rica vs. Nicaragua

Ambas selecciones se enfrentaron por primera vez en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo el pasado viernes 5 de septiembre de 2025, según la confederación.

Se trató del primer partido de clasificación mundialista en el que Los Ticos y Los Pinoleros se vieron las caras, aunque fue el número 19 de sus enfrentamientos en la historia de ambas selecciones centroamericanas.

Durante todos sus partidos, Costa Rica venció en 17 ocasiones a Nicaragua, y consiguió dos empates, uno de ellos en su más reciente partido de clasificatoria de la Concacaf, que resultó en un marcador 1-1.