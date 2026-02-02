Crisis inesperada: cómo Puerto Rico pasó de casi ganar el World Baseball Classic a pensar abandonar el torneo en 2026

Puerto Rico analiza retirar su participación del Clásico Mundial de Béisbol 2026, debido a problemas relacionados con la cobertura de seguros para varios de sus jugadores. El torneo se disputará en marzo en Japón, Estados Unidos y la isla, que tiene como sede a la ciudad de San Juan, luego de que la selección boricua quedara subcampeona en la edición de 2023.

Por qué Puerto Rico puede abandonar el Clásico Mundial 2026

La posible ausencia de Puerto Rico en el World Baseball Classic (WBC) 2026 se debe a que la aseguradora del torneo no aprobó la cobertura para varios integrantes de su roster, lo que impacta directamente en la conformación del equipo, de acuerdo con CBS Sports.

Por falta de cobertura, Puerto Rico podría abandonar el Clásico Mundial 2026 (mlb.com)

Al menos ocho jugadores quedarían sin protección del seguro, entre ellos el campocorto de los Mets de Nueva York, Francisco Lindor. Según The Athletic, la aseguradora del WBC se negó a cubrir su salario debido a que el jugador se ha sometido a tres cirugías de codo en las últimas temporadas bajas.

Joey Solá, gerente de operaciones de la selección de Puerto Rico, indicó que la posibilidad de abandonar el torneo está siendo considerada. “Obviamente dependerá de si podemos encontrar jugadores suplentes”, declaró.

Por su parte, José Quiles, presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, confirmó que el retiro es una opción real. “Si no podemos participar en igualdad de condiciones, está discutido. Contemplamos no participar en esta edición del Clásico; vamos a ver qué pasa en estos días”, afirmó en una entrevista difundida por el periodista Jay Fonseca.

Qué jugadores de Puerto Rico fueron excluidos del seguro para el Clásico Mundial

De acuerdo con reportes de medios especializados, entre ocho y 10 jugadores clave de la selección puertorriqueña no contarían con seguro para el Clásico Mundial de 2026. Además de Francisco Lindor, también se verían afectados Carlos Correa, de los Astros de Houston; el lanzador José Berríos, de los Azulejos de Toronto; y el receptor Víctor Caratini, de los Mellizos de Minnesota, según Séptima Entrada.

Carlos Correa no participará en el Clásico Mundial con Puerto Rico (IG @mlbpuertorico)

En el caso de Lindor, además de la falta de cobertura, su equipo de Grandes Ligas no autorizó su participación en el torneo. La federación teme que, con menos disponibilidad de jugadores de alto nivel, no sea posible armar un equipo competitivo, especialmente considerando que Puerto Rico será anfitrión del Grupo A en el Estadio Hiram Bithorn, del 6 al 11 de marzo.

The Athletic explica que un jugador sin seguro puede participar en el WBC únicamente si su organización de MLB acepta asumir el riesgo financiero en caso de lesión. En 2023, por ejemplo, los Tigres de Detroit permitieron la participación de Miguel Cabrera bajo esas condiciones.

Consecuencias económicas y deportivas por abandono de Puerto Rico

La eventual salida de Puerto Rico del Clásico Mundial de Béisbol 2026 representaría un impacto económico y deportivo significativo, ya que San Juan albergará partidos del Grupo A, donde estaban programados encuentros ante Colombia, Cuba, Panamá y Canadá, a partir del 5 de marzo, según Segunda Entrada.

Puerto Rico será sede de varios partidos del Clásico Mundial 2026 (Instagram @beisbol.pr)

Ante este escenario, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, busca entablar conversaciones con Jim Small, presidente del comité organizador del WBC, con el objetivo de revertir las decisiones relacionadas con las coberturas de seguro y los permisos de participación de los jugadores.