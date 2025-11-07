El gobierno de Trump pide la suspensión de la orden judicial que exige pagar los cupones de SNAP a más tardar este viernes

El gobierno de Donald Trump pidió la suspensión de una orden judicial que lo obligaba a pagar la totalidad de los fondos adeudados del Programa de Cupones para Alimentos (SNAP, por sus siglas en inglés) este viernes 7 de noviembre. La administración federal dijo que solo puede realizar un desembolso parcial.

Un juez ordenó que el gobierno de EE.UU. pague todo lo adeudado de SNAP

El juez federal John McConnell emitió la orden el último jueves. Allí, le indicó a la administración federal que el plazo límite para realizar los desembolsos de la ayuda social correspondientes a noviembre sería este viernes 7.

Un juez federal ordenó al gobierno de EE.UU. la totalidad del pago de SNAP

Según lo que indicó el magistrado en esta última intervención, la semana anterior había emitido un fallo en el que ordenaba que, si los pagos eran de manera parcial, debían realizarse a más tardar el último miércoles.

En ese sentido, remarcó que la administración Trump “no hizo nada” para cumplir con este requisito y señaló que los beneficiarios de SNAP se ven seriamente afectados por el retraso en el envío de fondos. “Demorar los pagos incluso por un día más es inaceptable”, manifestó. Ante el vencimiento del plazo del último miércoles, el juez impuso que EE.UU. debía transferir la totalidad este viernes.

El gobierno de Trump pidió suspender la orden judicial para pagar la totalidad de SNAP

La batalla judicial continuó con la respuesta de la administración Trump, que pidió una suspensión de emergencia de la medida en una corte de apelaciones. El argumento fue que por el cierre del gobierno no hay dinero suficiente para realizar las prestaciones adeudadas.

La administración Trump dice que no puede pagar la totalidad de SNAP por el cierre del gobierno J. Scott Applewhite - AP

La solicitud fue presentada el mismo viernes por la mañana, según información de NBC News. A pesar de que anteriormente el gobierno federal había acordado tomar más de US$4000 millones de fondos de contingencia, eso no es suficiente para pagar la totalidad de SNAP.

En ese sentido, la respuesta legal también detalla que no se pueden tomar fondos adicionales reservados para programas de nutrición infantil, porque eso desviaría dinero reservado para otras iniciativas como la cobertura de almuerzos escolares. Con esa argumentación, EE.UU. busca presentar que es insolvente para cubrir la mensualidad de la ayuda social.

Cuánto se pagará de SNAP en noviembre

En medio de la disputa judicial, la administración Trump dio a conocer que está en condiciones de pagar un 65% del monto total de SNAP. El dato se conoció en un documento judicial que presentó el subsecretario adjunto para Servicios de Alimentos, Nutrición y Consumidores del Departamento de Agricultura, Patrick Penn.

El gobierno de EE.UU. dio que pagará el 65% de SNAP en noviembre Allison Dinner - FR171780 AP

La cifra exacta depende de cuánto perciba cada beneficiario, pero en promedio se estima que una familia compuesta por cuatro personas recibirá US$646 en noviembre.

Con respecto a las fechas de pago, aún no hay certezas. Incluso sin distribuir el monto total, el gobierno de Trump no especificó cuánto tardará el envío de fondos, pero sí anticipó que pueden haber demoras. En su cuenta de X, la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, indicó que “tomará varias semanas”.

Más allá de la incertidumbre por el momento, la noticia del desembolso del 65% fue buena para los millones de beneficiarios del SNAP, ya que originalmente se había informado que sería del 50%.