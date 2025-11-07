Buenas noticias para beneficiarios de SNAP: recibirán un pago más alto de lo esperado en noviembre, según funcionario

El gobierno de Estados Unidos anunció buenas noticias para los beneficiarios del Programa de Cupones para Alimentos (SNAP, por sus siglas en inglés). Luego de que la administración federal adelantara que pagaría un 50% del monto habitual en noviembre de 2025, se conoció que finalmente el porcentaje será más alto.

Los beneficiarios de SNAP recibirán más dinero del esperado en noviembre de 2025

En medio de la incertidumbre por el cierre del gobierno, que lleva cinco semanas y es el más extenso de la historia, una decisión judicial obligó a las autoridades a destinar fondos para el pago de los cupones SNAP.

Beneficiarios de SNAP finalmente obtendrán un 65% del monto habitual en noviembre Stephanie Scarbrough - AP

Tras ese fallo, la administración Donald Trump informó que pagaría el 50% de la tasa habitual del SNAP a los beneficiarios. Para eso, utilizaría más de 4000 millones de dólares de fondos de contingencia.

Sin embargo, en las últimas horas llegaron mejores noticias. Es que el gobierno comunicó que finalmente entregará el 65% del monto usual del programa de cupones, en lugar de la mitad que originalmente se había estipulado, de acuerdo con NBC News. El dato fue incluido en un documento judicial por el subsecretario adjunto para Servicios de Alimentos, Nutrición y Consumidores del Departamento de Agricultura, Patrick Penn.

Funcionarios consultados calificaron la información inicial como un error y aseguraron que se dedicaron a corregirlo apenas lo descubrieron.

El gobierno de EE.UU. pagará el 65% del monto a las familias durante noviembre Damian Dovarganes - AP

Cuándo se pagará SNAP en noviembre de 2025 y cuánto dinero será

A pesar de que se conoció que el gobierno federal abonará el 65% de las cuotas usuales de SNAP, todavía no se conocen fechas de pago. El documento judicial no incluye esta información y el panorama aún es incierto para los millones de beneficiarios del programa.

En cuanto al monto, el porcentaje depende de la cuota que cada persona o familia perciba habitualmente. El cálculo indica que, en promedio, una familia conformada por cuatro personas recibirá unos US$646 durante noviembre.

El fallo judicial que obligó al gobierno de Trump a pagar SNAP

Por el cierre del gobierno federal, inicialmente se dio a conocer que la administración no enviaría el dinero del beneficio en noviembre. Sin embargo, el fallo del juez federal John McConnell, publicado el viernes 31 de octubre, indicó que se debía pagar “tan pronto como sea posible”. Además, estableció que se usaran fondos de contingencia para hacerlo.

El cierre del gobierno de EE.UU. generó la reducción del pago de SNAP en noviembre Allison Robbert - FR172296 AP

Esa última determinación judicial llegó luego de otro fallo anterior, que expresaba que la decisión del gobierno de Trump de no pagar el SNAP era ilegal. A pesar de esto, en ese entonces no se ordenó ninguna medida para completar los envíos de fondos.

Por su parte, funcionarios federales culpan a los demócratas del cierre del gobierno y aseguran que los cupones se pagarán en su totalidad cuando se destrabe esa situación en Washington D.C.

Ese fue el caso de la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins. En su cuenta de X, la funcionaria dijo que “los demócratas del Senado deben dejar de lado los juegos” y que “una vez que lo hagan, las familias podrán recibir la totalidad de los beneficios sin demora”. Además, manifestó que el pago parcial del SNAP “tomará varias semanas”.