Cuál es el nuevo precio de la PlayStation 5 en Estados Unidos, tras el aumento de Sony

Sony Interactive Entertainment, la compañía creadora de la consola PlayStation 5 (PS5), anunció un aumento en los costos del dispositivo de juegos. La empresa japonesa indicó que el nuevo precio de sus productos es para Estados Unidos y entró en vigor este jueves 21 de agosto de 2025.

Isabelle Tomatis, vicepresidente de Marketing Global de Sony, explicó en un comunicado que al igual que muchas empresas globales, en estos momentos la compañía atraviesa “un entorno económico complejo”, razón por la que decidió el incremento.

Sony anunció una modificación en sus precios de la consola PS5, Pro y versión digital Shutterstock - Shutterstock

“Hemos tomado la difícil decisión de aumentar el precio de venta recomendado de las consolas PlayStation 5 en EE.UU. a partir del 21 de agosto”, precisó.

Los nuevos precios de la consola PS5, son:

PlayStation 5: US$549,99

Edición digital de PlayStation 5: US$499,99

PlayStation 5 Pro: US$749,99

En la comunicación, la directiva de Sony también indicó que los precios minoristas recomendados para los accesorios de la PS5 permanecen sin cambios y no hay otras modificaciones de costos para mercados adicionales.

¿Cambios de precios por aranceles de Trump?

De acuerdo con Reuters, los cambios de precios se producen después de que el presidente Donald Trump anunciara aranceles a las importaciones de centros de fabricación globales como China y Japón, “lo que generó temores de interrupciones en la cadena de suministro y altos costos de los materiales”.

Sony no atribuyó el aumento de los precios a los aranceles de Trump, pero dijo que atraviesan un entorno económico complejo Mark Schiefelbein - AP

El plan arancelario del mandatario republicano entró en vigor a principios de este mes en la mayoría de los países. En ese contexto, Japón, el país de origen de Sony, fue afectado con un arancel del 15%.

CNBC indica que si bien Sony no atribuyó el aumento en los precios de su consola a los aranceles de Trump, “las empresas de consumo han estado advirtiendo durante meses que se avecinan precios más altos”.

Reuters recordó que Sony subió los precios de sus consolas en varios mercados europeos, en abril de este 2025. Mientras su competencia, Xbox, propiedad de Microsoft, un mes después aumentó los costos de sus dispositivos de videojuegos y accesorios en EE.UU., Europa, Australia y Reino Unido.

Nintendo retrasó la reserva de su Switch 2 unas semanas en abril, y lo atribuyó a los aranceles de la administración republicana. Aunque la empresa no subió el precio de sus nuevas consolas, sí aumentó el de la Switch original a principios de este mes.

Sony advirtió que los precios minoristas de los accesorios de consola, como los controladores, no han cambiado Shutterstock - Shutterstock

Sony si ha confirmado que busca combatir los aranceles de Trump

Añade que hace unas semanas, los funcionarios de la empresa dijeron que trabajaban en la diversificación de la cadena de suministro para combatir los aranceles estadounidenses y que el hardware de la consola que venden en Estados Unidos se produce fuera de China.

“Es difícil hablar sobre nuestra estrategia de precios de hardware, ya que tiene implicaciones para nuestra futura estrategia competitiva”, dijeron representantes de Sony, según una llamada con analistas financieros publicada en su sitio web, a la que refiere CNBC.

“Pretendemos adoptar un enfoque flexible en la toma de decisiones, monitoreando la sensibilidad de los precios al consumidor, considerando las ganancias totales del segmento para todo el año, el valor de la vida útil, la fabricación, las unidades vendidas y nuestro potencial de ventas de contenido”, añaden.