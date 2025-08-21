Cuál es el precio del Lamborghini Fenomeno en EE.UU.: esto cuesta el auto de edición limitada en agosto 2025

Lamborghini presentó hace unos días el nuevo Fenomeno en The Quail, A Motorsports Gathering, un evento que se celebra anualmente durante la Monterey Car Week o Semana del Automóvil en Carmel, California. Ante la revelación, la pregunta que ha surgido entre los seguidores de la marca es: ¿Cuál es el precio del carro edición limitada en agosto 2025?

El precio en Estados Unidos del Lamborgini Fenomeno

La edición limitada de solo 29 unidades (más una que se destina al museo Lamborghini) celebra los 20 años del Centro Stile, que hace dos décadas años presentó el primer automóvil creado íntegramente por el recién fundado departamento de diseño de Sant’Agata Bolognese.

Lamborghini presentó el Fenomeno en The Quail, A Motorsports Gathering, el pasado 15 de agosto Lamborghini

El sitio web de la compañía italiana precisa “el vehículo todavía no está en venta”, sin embargo, los expertos en autos ya advierten sobre un precio aproximado de 3,5 millones de dólares.

De acuerdo con HiConsumption, incluso con la cifra, se dice que todos los ejemplares están reservados y se espera que las entregas comiencen a finales de este 2025.

“El Fenomeno lleva los elementos de diseño más representativos de la compañía al extremo, al tiempo que rinde homenaje a la tradición de Lamborghini de modelos de edición limitada que comenzó en 2007 con el Reventón”, indica la empresa.

Las características que destacan al Fenomeno

El Lamborghini Fenomeno es un superdeportivo con sistema híbrido. Acelera de 0 a 100 km/h en tan solo 2,4 segundos y alcanza una velocidad máxima de más de 350 km/h. “Su agilidad se ve reforzada por llantas forjadas de una sola tuerca y neumáticos Bridgestone especialmente diseñados para circuito”, precisan.

El Fenomeno está equipado con tecnologías propias de los coches de carreras, queoptimizan su dinámica Lamborghini

La parte delantera cuenta con tomas de aire inspiradas en los coches de carreras y una nueva firma luminosa, además, estrena el renovado logotipo de Automobili Lamborghini, presentado en 2024. Mientras que los colores realzan los volúmenes “musculosos”, una línea continua demarca la carrocería y el tren trasero. También es inédito el diseño de remolino de las llantas monotuerca de carbono.

El interior del Lamborghini Fenomeno está diseñado para ofrecer una experiencia similar a la de un piloto, una filosofía de la marca conocida como “Feel like a pilot”, con una posición de conducción deportiva y volante de estilo de competición.

Además, incorpora tres pantallas digitales en lugar de botones, un diseño dominado por la fibra de carbono y detalles de iluminación que evocan una nave espacial. Con el programa Ad Personam, los clientes pueden personalizar el vehículo con una gama casi ilimitada de colores y materiales.

La cabina se inspira en la filosofía de Lamborghini de "Siéntete como un piloto" Lamborghini

“Obra maestra única”: el nombre, su relación con México y otros detalles

Como una forma de mantenerse fiel al legado de nombres de la empresa, fue llamado de esa forma por un toro “valiente y famoso” que corrió en el estado de Morelia, México, en 2002. “La palabra ‘Fenomeno’, que significa ‘fenomenal’ tanto en italiano como en español, captura perfectamente el espíritu único y excepcional del automóvil”, señala la compañía.

Stephan Winkelmann, presidente y director ejecutivo de Automobili Lamborghini, destacó que este auto de edición limitada presenta las soluciones técnicas más avanzadas de la historia de la empresa italiana, al redefinir el rendimiento y el diseño, a la vez que honra los valores y logros que forman parte fundamental del ADN de la marca.

Añadió: “La presentación del Fenomeno en The Quail, una prestigiosa celebración de la excelencia automotriz en nuestro mayor mercado global, ofrece el escenario perfecto para que nuestros clientes experimenten en persona esta obra maestra única”.