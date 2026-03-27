Cuál es el origen y el significado de regalar huevos de Pascua en Semana Santa en Estados Unidos

Durante la Semana Santa, millones de familias en Estados Unidos mantienen viva una de las tradiciones más coloridas del calendario: el intercambio y la búsqueda de huevos de Pascua. Aunque hoy la costumbre se asocia con celebraciones infantiles y reuniones familiares, su origen y significado tienen raíces mucho más profundas, vinculadas tanto a la historia del cristianismo como a antiguas celebraciones europeas de la primavera.

Cuál es el origen de los huevos de Pascua

En la Edad Media y durante la Semana Santa, la iglesia prohibía el consumo de ciertos alimentos durante la Cuaresma, entre ellos los huevos. Algunas familias los hervían para conservarlos durante más tiempo. De ese modo evitaban que se echaran a perder durante el período de ayuno, según la BBC.

La Semana Santa es una celebración anual que conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo (Pexels/Rodolfo Clix)

Una vez que terminaba la Cuaresma y llegaba el Domingo de Pascua, los decoraban y se los regalaban a los niños. Con el paso del tiempo, la tradición evolucionó. En el siglo XIX, aparecieron los primeros huevos de chocolate en Francia y Alemania, elaborados de manera artesanal.

En la época victoriana, se popularizaron los huevos de cartón forrados en satén y rellenos con pequeños obsequios, lo que dio impulso a la dimensión comercial de la celebración.

Qué significado tienen los huevos de Pascua y cómo llegaron a EE.UU.

En la tradición cristiana, el huevo simboliza la resurrección de Jesucristo, celebrada el Domingo de Pascua, de acuerdo con National Geographic. Así como el pollo rompe el cascarón para nacer, el símbolo remite a la tumba vacía y a la promesa de vida nueva.

Durante el Día de Pascua, se regalan huevos de chocolate a los niños (Web/Freepik) @ M PHOTO

La costumbre nació en Europa, pero llegó a América gracias a los inmigrantes, especialmente los alemanes que se establecieron en el siglo XVIII. Ellos introdujeron la figura del conejo de Pascua, encargado de traer y esconder huevos decorados para los niños.

Con el paso del tiempo, la tradición evolucionó en Estados Unidos. Se incorporaron huevos de chocolate, dulces industriales y actividades populares como la búsqueda de huevos, un evento familiar que actualmente forma parte del calendario cultural del país y se organiza en la Casa Blanca, así como en escuelas, parques y comunidades.

Hoy los huevos de Pascua pueden tener distintos significados, según el contexto:

Desde el punto de vista religioso, simbolizan la vida nueva y la resurrección.

Desde el aspecto estacional, celebran la llegada de la primavera y el renacimiento de la naturaleza.

En la dimensión cultural y comercial, representan el intercambio de dulces y la realización de actividades recreativas familiares.

Qué representa el conejo de Pascua

La figura de este animal está vinculada a tradiciones paganas asociadas con la fertilidad y la renovación. Se cree que su popularidad se consolidó en el siglo XIX, aunque sus raíces son más antiguas, de acuerdo con The Old Farmer’s Almanac.

El conejo de Pascua representa fertilidad, renovación y vida nueva (Web/Freepik) jannoon028

En Alemania, en el siglo XVIII, los niños construían pequeños nidos y dejaban zanahorias para el conejo de Pascua. Según la leyenda, este animal “ponía, decoraba y escondía huevos” para los niños que se habían portado bien.

En las antiguas culturas europeas, la liebre y el conejo eran considerados símbolos de fertilidad debido a su alta capacidad reproductiva. Por ello se les asociaba con festividades primaverales relacionadas con el renacimiento de la naturaleza.

Algunas tradiciones vinculan al conejo con celebraciones dedicadas a la diosa germánica de la primavera Eostre, cuyo festival coincidía con el equinoccio. Con la expansión del cristianismo en Europa, varios símbolos de origen pagano se integraron a la celebración de la Pascua y así surgieron las costumbres que hoy se conocen.

Cuándo cae Pascua en 2026

Esta celebración no tiene un día fijo en el calendario, varía año a año, pero suele celebrarse entre el 21 de marzo y el 25 de abril. La fecha se determina según el calendario lunar: tiene lugar el primer domingo después de la primera luna llena posterior al equinoccio de primavera, señaló Time and Date.

En Estados Unidos se acostumbra a intercambiar y buscar huevos de Pascua (Web/Freepik)

En 2026, el Día de Pascua se celebrará el domingo 5 de abril en Estados Unidos y en la mayoría de los países que siguen el calendario cristiano occidental.

Durante esa jornada, muchos cristianos asisten a servicios religiosos y se reúnen con familiares o amigos para compartir una comida especial.