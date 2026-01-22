LA NACION
Cuál es el precio del dólar a peso mexicano este jueves 22 de enero de 2026

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 22 de enero en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

De dólar a peso mexicano: la cotización de este jueves 22 de enero de 2026
El precio del dólar en México este jueves 22 de enero abrió con la referencia del miércoles, cuando a media jornada la divisa mexicana registró una apreciación de 0,72% frente a la moneda de EE.UU. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.

Precio del dólar hoy, 22 de enero, en México

La conversión de dólar a peso mexicano hoy, 22 de enero de 2026, arranca así con la referencia del día previo, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).

  • Afirme del miércoles: compra $16,80 / venta $18,20
  • Banco Azteca del miércoles: compra $16,45 / venta $17,64
  • Banco de México, FIX del miércoles: $17,4520
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del miércoles): compra $17,4375 / venta $17,4420
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del miércoles): $17,5020
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del miércoles): $17,4240
  • Bank of America del miércoles: compra $16,6113 / venta $18,5529
  • Banorte del miércoles: compra $16,25 / venta $17,80
  • BBVA Bancomer del miércoles: compra $16,64 / venta $17,77
  • DOF (Diario Oficial de la Federación) del miércoles: $16,6008
  • Grupo Financiero Multiva del miércoles: $17,63
  • Intercam del miércoles: compra $16,9856 / venta $17,9961
  • Para pagos de obligaciones del miércoles: $17,5990
  • SAT (Servicio de Administración Tributaria) del miércoles: $17,6008
  • Ve por más del miércoles: compra $16,9828 / venta $17,9978
A media jornada del miércoles, el peso mexicano extendió su apreciación semanal
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca

Sobre el precio del dólar en Elektra, este jueves 22 de enero abrió con la referencia del miércoles en $16,45 a la compra y $17,64 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.

Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones

  • Para quienes se preguntan a cómo está el dólar hoy en México, se cotizaba en $17,47 por unidad en el mercado spot a media jornada del miércoles.
  • Un reporte de Monex indica que el peso mexicano también registró a la mitad de la sesión un avance acumulado semanal del 1,88%.
  • El Índice Dólar (DXY) presentaba un ligero avance del 0,14%, tras comentarios políticos en el foro de Davos y una reducción en el nerviosismo de los mercados globales.
  • Hacia el overnight, los analistas esperaban un rango entre $17,40 y $17,56 por dólar, ante una relajación en las tensiones geopolíticas globales y a la espera del reporte de inflación de la primera quincena de enero en México.
Así está el dólar hoy en México en tiempo real: tipo de cambio del 22 de enero
Así está el dólar hoy en México en tiempo real: tipo de cambio del 22 de eneroUnsplash/Lukasz Radziejewski

Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real

  • Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
  • El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
  • La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
  • El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
  • El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
