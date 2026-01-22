Cuál es el precio del dólar a peso mexicano este jueves 22 de enero de 2026
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 22 de enero en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este jueves 22 de enero abrió con la referencia del miércoles, cuando a media jornada la divisa mexicana registró una apreciación de 0,72% frente a la moneda de EE.UU. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 22 de enero, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy, 22 de enero de 2026, arranca así con la referencia del día previo, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme del miércoles: compra $16,80 / venta $18,20
- Banco Azteca del miércoles: compra $16,45 / venta $17,64
- Banco de México, FIX del miércoles: $17,4520
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del miércoles): compra $17,4375 / venta $17,4420
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del miércoles): $17,5020
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del miércoles): $17,4240
- Bank of America del miércoles: compra $16,6113 / venta $18,5529
- Banorte del miércoles: compra $16,25 / venta $17,80
- BBVA Bancomer del miércoles: compra $16,64 / venta $17,77
- DOF (Diario Oficial de la Federación) del miércoles: $16,6008
- Grupo Financiero Multiva del miércoles: $17,63
- Intercam del miércoles: compra $16,9856 / venta $17,9961
- Para pagos de obligaciones del miércoles: $17,5990
- SAT (Servicio de Administración Tributaria) del miércoles: $17,6008
- Ve por más del miércoles: compra $16,9828 / venta $17,9978
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este jueves 22 de enero abrió con la referencia del miércoles en $16,45 a la compra y $17,64 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- Para quienes se preguntan a cómo está el dólar hoy en México, se cotizaba en $17,47 por unidad en el mercado spot a media jornada del miércoles.
- Un reporte de Monex indica que el peso mexicano también registró a la mitad de la sesión un avance acumulado semanal del 1,88%.
- El Índice Dólar (DXY) presentaba un ligero avance del 0,14%, tras comentarios políticos en el foro de Davos y una reducción en el nerviosismo de los mercados globales.
- Hacia el overnight, los analistas esperaban un rango entre $17,40 y $17,56 por dólar, ante una relajación en las tensiones geopolíticas globales y a la espera del reporte de inflación de la primera quincena de enero en México.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
