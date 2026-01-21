LA NACION
en vivo

Cuál es el precio del dólar a peso mexicano este miércoles 21 de enero de 2026

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 21 de enero en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

Así cotizó la divisa estadounidense hoy 21 de enero de 2026 frente al peso mexicano
Así cotizó la divisa estadounidense hoy 21 de enero de 2026 frente al peso mexicanoPexels

El precio del dólar en México este miércoles 21 de enero abrió con la referencia del martes, cuando a media sesión la divisa mexicana registró una depreciación del 0,14% y perdió terreno frente a la moneda de EE.UU. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.

Precio del dólar hoy, 21 de enero, en México

La conversión de dólar a peso mexicano hoy 21 de enero arranca así con la referencia del martes, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).

  • Afirme del martes: compra $17 / venta $18,40
  • Banco Azteca del martes: compra $16,60 / venta $17,79
  • Banco de México, FIX del martes: $17,6008
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del martes): compra $17,6315 / venta $17,6360
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del martes): $17,6430
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del martes): $17,6840
  • Bank of America del martes: compra $16,6945 / venta $18,6567
  • Banorte del martes: compra $16,40 / venta $17,95
  • BBVA Bancomer del martes: compra $16,74 / venta $17,88
  • DOF (Diario Oficial de la Federación) del martes: $17,5990
  • Grupo Financiero Multiva del martes: $17,61
  • Intercam del martes: compra $17,0936 / venta $18,0972
  • Para pagos de obligaciones del martes: $17,6867
  • SAT (Servicio de Administración Tributaria) del martes: $17,5990
  • Ve por más del martes: compra $17,0873 / venta $18,1023
A media sesión del martes, el peso mexicano se mantuvo bajo presión
A media sesión del martes, el peso mexicano se mantuvo bajo presiónFreepik

A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca

Sobre el precio del dólar en Elektra, este miércoles, abrió con la referencia del día previo en $16,60 a la compra y $17,79 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.

Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones

  • A media jornada del martes, el precio del dólar en México se cotizaba en $17,59 por billete verde en el mercado spot, de acuerdo con un reporte de Monex.
  • Pesé a perder terreno frente al dólar, el peso mexicano mantiene un avance semanal del 1,32%.
  • El dólar estadounidense a peso mexicano mostró fluctuaciones importantes durante la sesión previa, indican el análisis.
  • El precio del dólar a peso mexicano también se vio afectado por una baja del 0,57% en el Índice DXY (que mide al dólar frente a una canasta de monedas).
  • Los especialistas indican que el retroceso del dólar estadounidense se debe principalmente a una venta masiva de bonos del Tesoro y a la espera de eventos internacionales, como el discurso de Donald Trump en Davos y las tensiones con la Unión Europea.
Así está el dólar hoy en México: tipo de cambio del 21 de enero
Así está el dólar hoy en México: tipo de cambio del 21 de eneroFreepik

Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real

  • Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
  • El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
  • La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
  • El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
  • El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Más leídas de Estados Unidos
  1. Greg Abbott blinda las elecciones en Texas e insiste con una advertencia para los votantes en 2026
    1

    Greg Abbott blinda las elecciones en Texas e insiste con una advertencia para los votantes en 2026

  2. Avanzan los Rams y Gavin Newsom envía un mensaje rumbo al Super Bowl LX
    2

    Buenas noticias en California: avanzan los Rams y Gavin Newsom envía un mensaje rumbo al Super Bowl LX

  3. Cómo avanza la tabla de posiciones del Round Robin 2026 de la LVBP: rumbo a la final del beisbol venezolano
    3

    Rumbo a la final del béisbol venezolano: cómo avanza la tabla de posiciones del Round Robin 2026 de la LVBP

  4. Noticias de California, en vivo: el mensaje de Newsom en el Día de Martin Luther King Jr.
    4

    Noticias de California: el mensaje de Newsom en el Día de Martin Luther King Jr.