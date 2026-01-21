Cuál es el precio del dólar a peso mexicano este miércoles 21 de enero de 2026
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 21 de enero en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este miércoles 21 de enero abrió con la referencia del martes, cuando a media sesión la divisa mexicana registró una depreciación del 0,14% y perdió terreno frente a la moneda de EE.UU. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 21 de enero, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 21 de enero arranca así con la referencia del martes, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme del martes: compra $17 / venta $18,40
- Banco Azteca del martes: compra $16,60 / venta $17,79
- Banco de México, FIX del martes: $17,6008
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del martes): compra $17,6315 / venta $17,6360
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del martes): $17,6430
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del martes): $17,6840
- Bank of America del martes: compra $16,6945 / venta $18,6567
- Banorte del martes: compra $16,40 / venta $17,95
- BBVA Bancomer del martes: compra $16,74 / venta $17,88
- DOF (Diario Oficial de la Federación) del martes: $17,5990
- Grupo Financiero Multiva del martes: $17,61
- Intercam del martes: compra $17,0936 / venta $18,0972
- Para pagos de obligaciones del martes: $17,6867
- SAT (Servicio de Administración Tributaria) del martes: $17,5990
- Ve por más del martes: compra $17,0873 / venta $18,1023
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este miércoles, abrió con la referencia del día previo en $16,60 a la compra y $17,79 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- A media jornada del martes, el precio del dólar en México se cotizaba en $17,59 por billete verde en el mercado spot, de acuerdo con un reporte de Monex.
- Pesé a perder terreno frente al dólar, el peso mexicano mantiene un avance semanal del 1,32%.
- El dólar estadounidense a peso mexicano mostró fluctuaciones importantes durante la sesión previa, indican el análisis.
- El precio del dólar a peso mexicano también se vio afectado por una baja del 0,57% en el Índice DXY (que mide al dólar frente a una canasta de monedas).
- Los especialistas indican que el retroceso del dólar estadounidense se debe principalmente a una venta masiva de bonos del Tesoro y a la espera de eventos internacionales, como el discurso de Donald Trump en Davos y las tensiones con la Unión Europea.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Seguí leyendo
No solo en Miami-Dade. Qué condados de Florida serán los más beneficiados por la baja en el precio de los seguros
Redadas migratorias. Documentos válidos en Florida y qué hacer si el ICE te detiene en una parada de auto hoy en enero 2026
Transporte. Buenas noticias para Gavin Newsom: el tren de alta velocidad entre Los Ángeles y Las Vegas ya tiene fecha
- 1
Greg Abbott blinda las elecciones en Texas e insiste con una advertencia para los votantes en 2026
- 2
Buenas noticias en California: avanzan los Rams y Gavin Newsom envía un mensaje rumbo al Super Bowl LX
- 3
Rumbo a la final del béisbol venezolano: cómo avanza la tabla de posiciones del Round Robin 2026 de la LVBP
- 4
Noticias de California: el mensaje de Newsom en el Día de Martin Luther King Jr.