Cuál es el precio del dólar a peso mexicano este miércoles 21 de enero de 2026

El precio del dólar en México este miércoles 21 de enero abrió con la referencia del martes, cuando a media sesión la divisa mexicana registró una depreciación del 0,14% y perdió terreno frente a la moneda de EE.UU. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.