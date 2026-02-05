Cuál es el precio del peso mexicano vs. el dólar estadounidense este jueves 5 de febrero
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 5 de febrero en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este jueves 5 de febrero abrió en 17,2925 pesos por unidad, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 5 de febrero, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy, 5 de febrero de 2026, arranca así, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme: compra $16,50 / venta $17,90
- Banco Azteca: compra $16,20 / venta $17,99
- Banco de México, FIX del miércoles: $17,2925
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del miércoles): compra $17,26 / venta $17,265
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del miércoles): $17,383
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del miércoles): $17,241
- Bank of America: compra $16,4474 / venta $18,3824
- Banorte: compra $16,10 / venta $17,65
- BBVA Bancomer: compra $16,48 / venta $17,61
- DOF (Diario Oficial de la Federación): $17,2925
- Grupo Financiero Multiva: $17,36
- Intercam: compra $16,889 / venta $17,902
- Para pagos de obligaciones: $17,235
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $17,2925
- Ve por más del miércoles: compra $16,8169 / venta $17,8319
- Promedio general: compra $16,9193 / venta $17,5752
- Tipo de cambio ponderado: $17,2473
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este jueves 5 de febrero abrió en $16,2O a la compra y $17,99 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- Para quienes se preguntan a cómo está el dólar en México, a media jornada del miércoles, cotizaba en $17,33 por unidad en el mercado spot.
- El precio del dólar mostró una tendencia de fortalecimiento para la divisa norteamericana; el peso mexicano acumuló una pérdida semanal de 0,77%, de acuerdo con un reporte de Monex.
- El tipo de cambio dólar de hoy se ve influenciado por un avance del 0,24% en el Índice DXY, mientras los mercados se mantienen atentos a las decisiones de política monetaria de diversos bancos centrales.
- Los analistas señalan que la volatilidad en el precio del dólar a peso mexicano también se da en un contexto de espera por datos económicos relevantes en México, como la inversión fija bruta y el consumo privado.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
