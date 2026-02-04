Cuál es el precio del peso mexicano vs. el dólar estadounidense este miércoles 4 de febrero
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 4 de febrero en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este miércoles 4 de febrero abrió con la referencia del martes, cuando a media sesión la divisa mexicana registró una apreciación del 0,27% y ganó terreno frente a la moneda de EE.UU. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 4 de febrero, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 4 de febrero arranca así con la referencia del martes, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme del martes: compra $16,50 / venta $17,90
- Banco Azteca del martes: compra $16,85 / venta $17,39
- Banco de México, FIX del martes: $17,2350
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del martes): compra $17,3095 / venta $17,3140
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del martes): $17,3140
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del martes): $17,2080
- Bank of America del martes: compra $16,4204 / venta $18,3486
- Banorte del martes: compra $16,15 / venta $17,65
- BBVA Bancomer del martes: compra $16,40 / venta $17,53
- DOF (Diario Oficial de la Federación) del martes: $17,331
- Grupo Financiero Multiva del martes: $17,41
- Intercam del martes: compra $16,7432 / venta $17,7468
- Para pagos de obligaciones del martes: $17,2532
- SAT (Servicio de Administración Tributaria) del martes: $17,331
- Ve por más del martes: compra $16,7258 / venta $17,7408
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este miércoles abrió con la referencia del día previo en $16,85 a la compra y $17,39 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- A media jornada del martes, la cotización se ubicaba en los $17,26 por dólar estadounidense en el mercado spot, de acuerdo a un reporte de Monex.
- El peso registró un avance semanal del 0,66% frente a la divisa norteamericana.
- Los analistas señalan que el comportamiento del dólar estadounidense se vio afectado por la incertidumbre derivada del cierre parcial del gobierno en Estados Unidos.
- El Índice DXY, que mide la fuerza de la divisa frente a otras monedas, bajó un 0,24% a la mitad de la sesión previa.
- Hacia el overnight, los analistas estimaban que el precio del dólar se mantuviera entre los $17,13 y los $17,40 por billete verde.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Seguí leyendo
Una por una. Todas las herramientas que usa el ICE para rastrear migrantes y manifestantes en tiempo real
Noticias de California. Trump y Bad Bunny calientan el escenario antes del Super Bowl y otros reportes
Tras la Luna de Nieve. La fecha del eclipse total que teñirá el cielo de rojo antes del amanecer
- 1
No Kings Act en California: quiénes podrán demandar al ICE con la nueva ley y bajo qué condiciones
- 2
Por qué el Super Bowl 2026 será distinto y actualizaciones del halftime show que calienta el escenario político
- 3
Las frases más impactantes de la entrevista inédita a Jeffrey Epstein que se conoció por la última desclasificación de archivos
- 4
Noticias de California: despidos masivos de Amazon y otros reportes