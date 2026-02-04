Cuál es el precio del peso mexicano vs. el dólar estadounidense este miércoles 4 de febrero

El precio del dólar en México este miércoles 4 de febrero abrió con la referencia del martes, cuando a media sesión la divisa mexicana registró una apreciación del 0,27% y ganó terreno frente a la moneda de EE.UU. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.