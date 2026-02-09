Cuál es el precio del peso mexicano vs. el dólar estadounidense este lunes 9 de febrero
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 9 de febrero en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este lunes 9 de febrero abrió con la referencia del viernes, cuando a media jornada la divisa mexicana registró una apreciación del 1,45% ante la moneda de EE.UU. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 9 de febrero, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 9 de febrero arranca así con la referencia de la jornada previa, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme del viernes: compra $16,50/ venta $17,90.
- Banco Azteca del viernes: compra $16,15 / venta $17,89
- Banco de México, FIX del viernes: $17,2988
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del viernes): compra $17,3230 / venta $17,3280.
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del viernes): $17,3350
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del viernes): $17,2470
- Bank of America del viernes: compra $16,4474 / venta $18,3824
- Banorte del viernes: compra $16,20 / venta $17,70
- BBVA Bancomer del viernes: compra $16,30 / venta $17,54
- DOF (Diario Oficial de la Federación) del viernes: $17,407
- Grupo Financiero Multiva del viernes: $17,51
- Intercam del viernes: compra $16,7618 / venta $17,7723
- Para pagos de obligaciones del viernes: $17,2925
- SAT (Servicio de Administración Tributaria) del viernes: $17,407
- Ve por más del viernes: compra $16,7521 / venta $17,7671.
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este lunes 9 de febrero de 2026 abrió con la referencia del viernes en $16,15 a la compra y $17,89 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- Para quien se pregunta a cómo está el dólar en México, a media jornada del viernes el tipo de cambio dólar a peso mexicano cotizaba en $17,24 por billete verde en el mercado spot.
- De acuerdo con un reporte de Monex, el peso mexicano también acumulaba una ganancia semanal de 1,21% frente a la moneda de EE.UU.
- El índice DXY, que mide la fortaleza de la divisa frente a una canasta de monedas, cayó un 0,22% a mitad de la sesión previa.
- Los analistas señalan que el mercado se mantiene atento a la publicación del reporte de inflación en México programado para hoy lunes, lo que podría influir nuevamente en el precio del dólar a peso.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05 h. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
