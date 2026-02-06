Cuál es el precio del peso mexicano vs. el dólar estadounidense este viernes 6 de febrero

El precio del dólar en México este viernes 6 de febrero abrió con la referencia del jueves, cuando la divisa mexicana registró una depreciación del 0,12% luego de la decisión de política monetaria del Banco de México (Banxico). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.