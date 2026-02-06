LA NACION
Cuál es el precio del peso mexicano vs. el dólar estadounidense este viernes 6 de febrero

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 6 de febrero en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

De dólar a peso mexicano: la cotización de este viernes 6 de febrero
El precio del dólar en México este viernes 6 de febrero abrió con la referencia del jueves, cuando la divisa mexicana registró una depreciación del 0,12% luego de la decisión de política monetaria del Banco de México (Banxico). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.

Precio del dólar hoy, 6 de febrero, en México

La conversión de dólar a peso mexicano hoy 6 de febrero arranca con la referencia del jueves, según El Dolar Info y Banxico.

  • Afirme del jueves: compra $16,50 / venta $17,90
  • Banco Azteca del jueves: compra $16,25 / venta $18,04
  • Banco de México, FIX del jueves: $17,4070
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del jueves): compra $17,4000 / venta $17,4050
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del jueves): $17,4680
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del jueves): $17,3740
  • Bank of America del jueves: compra $16,4474 / venta $18,3824
  • Banorte del jueves: compra $16,20 / venta $17,70
  • BBVA Bancomer del jueves: compra $16,58 / venta $17,71
  • DOF (Diario Oficial de la Federación) del jueves: $17,2925
  • Grupo Financiero Multiva del jueves: $17,36
  • Intercam del jueves: compra $16,9366 / venta $17,9471
  • Para pagos de obligaciones del jueves: $17,235
  • SAT (Servicio de Administración Tributaria) del jueves: $17,2925
  • Ve por más del jueves: compra $16,9355 / venta $17,9505
En la jornada del jueves, el peso registró una depreciación
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca

Sobre el precio del dólar en Elektra, este viernes 6 de febrero de 2026, abrió con la referencia del día previo en $16,25 a la compra y $18,04 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.

Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones

  • El jueves, la Junta de Gobierno de Banxico decidió, por unanimidad, mantener sin cambios la tasa de interés de referencia en 7,00%.
  • Posterior al anuncio, el peso presentó una depreciación, con lo que el tipo de cambio de dólar a peso mexicano alcanzó el techo de $17,39 por billete verde, de acuerdo con un reporte de Monex.
  • A media jornada del jueves, el dólar estadounidense (índice DXY) se fortaleció un 0,18%, impulsado por la expectativa ante un próximo discurso del presidente de EE.UU., Donald Trump.
  • Hacia el overnight, los analistas estimaban un rango de fluctuación de dólar a peso mexicano entre $17,25 y $17,50 por unidad.
El tipo de cambio para este 6 de febrero del dólar frente al peso mexicano
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real

  • Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
  • El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
  • La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
  • El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
  • El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
