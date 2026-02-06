Cuál es el precio del peso mexicano vs. el dólar estadounidense este viernes 6 de febrero
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 6 de febrero en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este viernes 6 de febrero abrió con la referencia del jueves, cuando la divisa mexicana registró una depreciación del 0,12% luego de la decisión de política monetaria del Banco de México (Banxico). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 6 de febrero, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 6 de febrero arranca con la referencia del jueves, según El Dolar Info y Banxico.
- Afirme del jueves: compra $16,50 / venta $17,90
- Banco Azteca del jueves: compra $16,25 / venta $18,04
- Banco de México, FIX del jueves: $17,4070
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del jueves): compra $17,4000 / venta $17,4050
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del jueves): $17,4680
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del jueves): $17,3740
- Bank of America del jueves: compra $16,4474 / venta $18,3824
- Banorte del jueves: compra $16,20 / venta $17,70
- BBVA Bancomer del jueves: compra $16,58 / venta $17,71
- DOF (Diario Oficial de la Federación) del jueves: $17,2925
- Grupo Financiero Multiva del jueves: $17,36
- Intercam del jueves: compra $16,9366 / venta $17,9471
- Para pagos de obligaciones del jueves: $17,235
- SAT (Servicio de Administración Tributaria) del jueves: $17,2925
- Ve por más del jueves: compra $16,9355 / venta $17,9505
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este viernes 6 de febrero de 2026, abrió con la referencia del día previo en $16,25 a la compra y $18,04 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- El jueves, la Junta de Gobierno de Banxico decidió, por unanimidad, mantener sin cambios la tasa de interés de referencia en 7,00%.
- Posterior al anuncio, el peso presentó una depreciación, con lo que el tipo de cambio de dólar a peso mexicano alcanzó el techo de $17,39 por billete verde, de acuerdo con un reporte de Monex.
- A media jornada del jueves, el dólar estadounidense (índice DXY) se fortaleció un 0,18%, impulsado por la expectativa ante un próximo discurso del presidente de EE.UU., Donald Trump.
- Hacia el overnight, los analistas estimaban un rango de fluctuación de dólar a peso mexicano entre $17,25 y $17,50 por unidad.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Seguí leyendo
- 1
Los archivos de Epstein: se conocen las primeras fotos del cadáver del financista y detalles de su muerte
- 2
Alerta en California, hoy: calles cerradas por agentes federales y desvíos por operativo del Super Bowl LX
- 3
Regresa la nieve a Nueva York: cuántas pulgadas se esperan para los próximos días durante el frente frío ártico
- 4
Es oficial: la ley firmada por Greg Abbott en Texas que elimina taxes a un área clave en 2026