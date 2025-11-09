Los teléfonos que Samsung deja de actualizar en 2025: los 4 modelos que se quedan sin soporte

Samsung atraviesa un momento de contrastes. Mientras la compañía prepara el lanzamiento de One UI 8 —basado en Android 16— y una beta de One UI 8.5 que promete importantes cambios, millones de usuarios de la marca quedarán sin soporte. Cuatro modelos de la línea Galaxy ya fueron eliminados de la lista oficial de actualizaciones, lo que implica el fin del acceso a nuevas funciones, versiones del sistema operativo y parches de seguridad mejoradas.

Samsung deja sin soporte a cuatro modelos Galaxy: cuáles son y qué implica

Según el portal especializado SammyGuru, la empresa tecnológica surcoreana implementó cambios que incluyen “un nuevo plan de actualizaciones trimestrales para el Galaxy S21 FE y el fin del soporte de software para cuatro dispositivos Galaxy más antiguos”.

Los usuarios deben conocer los modelos que dejarán de ser actualizados por Samsung JUNG YEON-JE� - AFP�

Así, los modelos de Samsung que dejarán de recibir actualizaciones son:

Galaxy A52s

Galaxy A03s

Galaxy M32 5G

Galaxy F42

Por su parte, SammyFans confirmó la medida y advirtió que “Samsung eliminó estas cuatro versiones de su lista oficial de actualizaciones” y agregó que “estos teléfonos no recibirán más mejoras de versión de Android, nuevas funciones ni parches de seguridad de Samsung”.

Qué riesgos existen si tu teléfono Samsung deja de recibir actualizaciones

El fin del soporte plantea un problema de seguridad cada vez más relevante. Se estima que más de 750 millones de personas en todo el mundo utilizan teléfonos Android sin acceso a actualizaciones, una cifra superior incluso a los 500 millones de usuarios de Windows 10 que recientemente quedaron fuera del soporte de la tecnológica.

Samsung, la tecnológica coreana, dejará de actualizar ciertos modelos Galaxy Arcansel - Shutterstock

“Si tu teléfono ha dejado de recibir actualizaciones, necesitas una actualización de modelo”, advierte el medio especializado. Incluso los dispositivos que solo reciben mejoras trimestrales corren riesgos en el actual panorama de amenazas digitales, donde los llamados zero-days (amenazas digitales para las cuales no se tiene una solución) son cada vez más frecuentes.

Qué funciones seguirán disponibles en los Samsung sin soporte oficial

Aunque Samsung haya dejado de brindar mejoras directas, los equipos seguirán funcionando para tareas cotidianas. “Los usuarios podrán seguir utilizando estos teléfonos para actividades diarias”, explicó SammyGuru, y agregó que dichos teléfonos “continuarán recibiendo actualizaciones del sistema Google Play, que mantienen servicios esenciales como banca, mensajería y seguridad de aplicaciones”.

Sin embargo, esos parches no sustituyen los de seguridad del fabricante, por lo que no están protegidos contra las amenazas y vulnerabilidades más recientes. Por ello, la mejor recomendación, siempre que sea posible, es obtener un modelo más nuevo.

Es importante verificar la situación de su modelo

Samsung detiene la actualización de One UI 8 para la serie Galaxy S22

De todas formas, la situación no afecta solo a los dispositivos más antiguos de la tecnológica Samsung. Según destacó SamMobile, la empresa detuvo globalmente la actualización de One UI 8.0 para la serie Galaxy S22, iniciada en octubre.

“Normalmente, cuando esto sucede, significa que la compañía ha identificado un problema con el firmware y ha suspendido temporalmente el proceso para preparar una corrección”, indicó el sitio.

Los usuarios afectados podrán seguir usando sus teléfonos móviles

Los cambios recientes evidencian una política más estricta en el calendario de soporte de la marca. Los usuarios pueden verificar con qué frecuencia sus teléfonos reciben mejoras de seguridad en la página oficial de Samsung.

Mientras tanto, Forbes destacó que otra empresa tecnológica de renombre mundial como Google también trabaja en un esquema de actualizaciones trimestrales que agrupará mejoras menores y correcciones de errores, pero los parches críticos seguirán distribuyéndose cada mes.