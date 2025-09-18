En Estados Unidos: cuál es el precio de un iPhone 16 recién lanzado el modelo 17

El mercado estadounidense de dispositivos móviles experimenta ajustes de precios en la línea iPhone 16 tras la presentación oficial del iPhone 17 durante el evento “Awe Dropping” celebrado el 9 de septiembre de 2025. Las variaciones en costos reflejan estrategias comerciales destinadas a posicionar los productos anteriores como alternativas más accesibles.

La estrategia de Apple tras el lanzamiento del iPhone 17

La disponibilidad del iPhone 17 comenzará oficialmente a aparecer en las tiendas físicas el 19 de septiembre de 2025, posterior a un período de preventa iniciado el 12 de septiembre. Esta secuencia temporal permite a consumidores evaluar opciones entre generaciones de dispositivos con especificaciones técnicas diferenciadas y rangos de precios diversos.

El iPhone 16 con capacidad de 128 GB exhibe variaciones de precio según modalidad de adquisición Archivo

Apple mantiene la comercialización simultánea de ambas generaciones, estrategia que amplía las opciones para distintos segmentos de consumidores. Los ajustes tarifarios en el iPhone 16 responden a dinámicas de mercado que buscan optimizar rotación de inventarios y satisfacer demandas de usuarios con presupuestos variados.

Precios actuales del iPhone 16 en Estados Unidos

El iPhone 16 todavía se encuentra disponible en la web oficial de Apple. Los valores cambian según la configuración y la forma de conexión con operadoras:

iPhone 16 de 128 GB : en este caso, Apple muestra dos precios distintos: US$829 o US$729 bajo la opción “conectarse más tarde” , es decir, sin asociarlo a un plan de operadora en el momento de la compra.

: en este caso, Apple muestra dos precios distintos: , es decir, sin asociarlo a un plan de operadora en el momento de la compra. iPhone 16 Plus con 256 GB: figura en US$929, disponible en los colores negro, rosa, blanco, verde azulado y ultramar.

A estos modelos se le suman las promociones conocidas como Carrier Deals, que ofrecen descuentos de hasta US$153 sin intercambio de dispositivo, o hasta US$899 con canje de modelos anteriores.

Esta diferencia de precios en un mismo modelo refleja los ajustes de Apple en sus esquemas de venta directa y los beneficios asociados a las compañías de telefonía que participan en el programa de conectividad.

El modelo iPhone 16 Plus con almacenamiento de 256 GB mantiene precio establecido en US$929 Reuters

Cómo eran los precios del iPhone 16 en agosto de 2025

Antes del lanzamiento del iPhone 17, en agosto de 2025, la línea iPhone 16 mostraba precios más amplios que iban desde US$599 hasta US$1599, dependiendo del modelo y la capacidad de almacenamiento.

El iPhone 16e, por ejemplo, estaba disponible en 128 GB por US$599, en 256 GB por US$649 y en 512 GB por US$749. Estos modelos no aparecen actualmente en la lista de compra del sitio oficial de Apple.

El iPhone 16 estándar en agosto costaba US$799 en su versión de 128 GB, US$899 en la de 256 GB y US$1099 en la de 512 GB. Comparado con los valores actuales, el modelo de 128 GB subió a US$829 en el sitio web, aunque también aparece listado a US$729 bajo la opción de conexión posterior.

El iPhone 16 Plus con 256 GB costaba US$999 en agosto, mientras que ahora figura en US$929, lo que muestra una leve reducción. En el caso de los modelos Pro y Pro Max, sus precios en agosto iban desde US$1199 hasta US$1599, según el almacenamiento, pero no figuran actualmente en la lista de compra del sitio oficial de Apple.

Todos los modelos iPhone 17 integran pantalla ProMotion de 120 Hz, característica previamente reservada para versiones Pro JUSTIN SULLIVAN� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Novedades técnicas del iPhone 17 frente al iPhone 16

Los cambios introducidos en el iPhone 17 van más allá del diseño. El nuevo dispositivo incorpora el chip A19 en el modelo estándar y el A19 Pro en los modelos Air, Pro y Pro Max. Estos procesadores de 3 nanómetros están optimizados para mayor eficiencia energética y aplicaciones de inteligencia artificial (IA).

El almacenamiento y la memoria también se modifican: mientras que el iPhone 17 básico mantiene 128 GB y 8 GB de RAM, las versiones Air, Pro y Pro Max parten desde 256 GB y cuentan con 12 GB de RAM.

En el apartado de cámaras, todos los modelos incluyen sensores de 48 MP en la parte trasera, mientras que el Pro y Pro Max amplían el zoom óptico a ocho aumentos, frente a los cinco del iPhone 16 Pro. Además, la cámara frontal pasa a 18 MP con funciones como Center Stage, video ultraestabilizado y captura dual.

Este nuevo modelo se estrena con iOS 26, que introduce la interfaz Liquid Glass, un lenguaje visual más dinámico y adaptativo. Entre las funciones añadidas están el filtrado de llamadas, traducción en vivo y mejoras en la gestión de mensajes.

Precios estimados del iPhone 17 en Estados Unidos

Los precios de la nueva generación de iPhone en EE.UU. son los siguientes:

iPhone 17 estándar de 128 GB : se mantiene en US$799.

: se mantiene en US$799. iPhone 17 Air, con 256 GB y 12 GB de RAM : alcanza los US$1099.

: alcanza los US$1099. iPhone 17 Pro : comienza en US$1199.

: comienza en US$1199. iPhone 17 Pro Max: se ubica en US$1299.

Apple mantiene su programa de canje, con valores de recompra para los iPhone 16 que van desde US$450 por el modelo estándar, hasta US$700 por el Pro Max, lo que permite reducir el precio de acceso a la nueva generación.