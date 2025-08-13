Cuál es el precio del Tesla Model Y en agosto de 2025 en Estados Unidos
La compañía de Elon Musk lanzó dos nuevas versiones de vehículos eléctricos autónomos, con mayor capacidad de carga y autonomía
- 4 minutos de lectura'
Tesla presentó en Estados Unidos la versión más accesible del Model Y, diseñada para ampliar el acceso a vehículos eléctricos de alta gama. Esta nueva variante ofrece una combinación de autonomía, tecnología avanzada y confort, además de opciones de carga rápida y sistemas de asistencia al conductor que mejoran la experiencia de manejo.
Cuánto cuesta el Tesla Model Y en agosto de 2025
En Estados Unidos, el Tesla Model Y está disponible en dos versiones, cuyo costo varía entre 36.000 dólares y alrededor de US$41.000 en agosto de 2025. El valor depende del modelo, ya que cada uno ofrece características y prestaciones distintas. Los precios por versión son los siguientes:
- Long Range Rear-Wheel Drive: US$44.990, al aplicar el crédito fiscal federal de US$7500, el precio neto se reduce a US$36.990.
- Long Range All-Wheel Drive: US$48.990, con el crédito, el costo disminuye a US$40.990.
Cuáles son las características del Tesla Model Y
La versión Rear-Wheel Drive cuenta con un solo motor eléctrico ubicado en el eje trasero, mientras que la versión All-Wheel Drive incorpora dos, uno en cada eje, lo que mejora la tracción y la respuesta en diferentes condiciones de manejo.
A su vez, aunque ambos modelos comparten la misma capacidad máxima de carga rápida, sin embargo, el Model Y Rear-Wheel Drive puede añadir más kilómetros en un mismo periodo de carga: 293 km en 15 minutos frente a 272 km en el All-Wheel Drive.
En cuanto a la autonomía, el Long Range Rear-Wheel Drive tiene una estimación de alcance por carga completa de aproximadamente de 575 kilómetros, mientras que el modelo All-Wheel Drive ofrece cerca de 526 kilómetros.
Entre las características que comparten los dos modelos del auto, se destacan:
- Comodidad desde cualquier asiento: las pantallas táctiles delanteras y traseras permiten controlar el clima y el sistema de entretenimiento. Los asientos son calefaccionados y ventilados, con función de reclinación eléctrica y tapicería de tacto suave.
- Conectividad mejorada: las llamadas telefónicas se escuchan con claridad y las descargas de datos son rápidas. Las puertas y el maletero se desbloquean automáticamente al acercarse el conductor.
- Amplio espacio de almacenamiento: los asientos de la segunda fila se pueden reclinar y plegar completamente. El maletero cuenta con apertura manos libres que se activa al acercarse.
- Más eficiente: rediseñado para mejorar la autonomía, el rendimiento y la durabilidad.
- Tecnología y pantallas: incluye una pantalla táctil central de 39,12 centímetros y otra de 20,32 para los pasajeros traseros. Las actualizaciones de software se realizan de forma inalámbrica para mantener el sistema al día.
- Conducción autónoma supervisada: incorpora un paquete de asistencia avanzada al conductor que requiere supervisión activa para funcionar correctamente.
- Cámaras frontales: mejoran la visibilidad para funciones como el Autopiloto y la asistencia de llamada remota.
- Estimaciones de desvíos: el sistema ofrece estimaciones de tiempos de desvío y recomienda opciones de carga a lo largo de la ruta, lo que le permite al conductor anticipar las paradas necesarias antes de iniciar el viaje.
- Monitoreo de punto ciego: incluye luces de advertencia y visualizaciones en pantalla para alertar sobre vehículos en zonas no visibles al conductor.
- Seguridad: el vehículo cuenta con funciones activas como alerta de colisión frontal, frenado de emergencia y prevención de salida de carril. Su estructura rígida absorbe la energía en caso de choque y dispone de bolsas de aire para protección de los ocupantes.
- Autonomía y carga: ofrece una autonomía suficiente para uso diario y viajes largos. La carga es rápida y accesible en cualquier lugar con electricidad.
