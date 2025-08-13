Cuál es el precio del Tesla Model Y en agosto de 2025 en Estados Unidos

Tesla presentó en Estados Unidos la versión más accesible del Model Y, diseñada para ampliar el acceso a vehículos eléctricos de alta gama. Esta nueva variante ofrece una combinación de autonomía, tecnología avanzada y confort, además de opciones de carga rápida y sistemas de asistencia al conductor que mejoran la experiencia de manejo.

Cuánto cuesta el Tesla Model Y en agosto de 2025

En Estados Unidos, el Tesla Model Y está disponible en dos versiones, cuyo costo varía entre 36.000 dólares y alrededor de US$41.000 en agosto de 2025. El valor depende del modelo, ya que cada uno ofrece características y prestaciones distintas. Los precios por versión son los siguientes:

Tesla presentó dos nuevas versiones del Model Y: Long Range Rear-Wheel Drive y Long Range All-Wheel Drive Tesla

Long Range Rear-Wheel Drive: US$44.990, al aplicar el crédito fiscal federal de US$7500, el precio neto se reduce a US$36.990.

US$44.990, al aplicar el crédito fiscal federal de US$7500, el precio neto se reduce a US$36.990. Long Range All-Wheel Drive: US$48.990, con el crédito, el costo disminuye a US$40.990.

Cuáles son las características del Tesla Model Y

La versión Rear-Wheel Drive cuenta con un solo motor eléctrico ubicado en el eje trasero, mientras que la versión All-Wheel Drive incorpora dos, uno en cada eje, lo que mejora la tracción y la respuesta en diferentes condiciones de manejo.

A su vez, aunque ambos modelos comparten la misma capacidad máxima de carga rápida, sin embargo, el Model Y Rear-Wheel Drive puede añadir más kilómetros en un mismo periodo de carga: 293 km en 15 minutos frente a 272 km en el All-Wheel Drive.

La carga de los nuevos modelos es rápida y accesible en cualquier lugar con electricidad Tesla

En cuanto a la autonomía, el Long Range Rear-Wheel Drive tiene una estimación de alcance por carga completa de aproximadamente de 575 kilómetros, mientras que el modelo All-Wheel Drive ofrece cerca de 526 kilómetros.

Entre las características que comparten los dos modelos del auto, se destacan:

Comodidad desde cualquier asiento: las pantallas táctiles delanteras y traseras permiten controlar el clima y el sistema de entretenimiento. Los asientos son calefaccionados y ventilados, con función de reclinación eléctrica y tapicería de tacto suave.

las pantallas táctiles delanteras y traseras permiten controlar el clima y el sistema de entretenimiento. Los asientos son calefaccionados y ventilados, con función de reclinación eléctrica y tapicería de tacto suave. Conectividad mejorada: las llamadas telefónicas se escuchan con claridad y las descargas de datos son rápidas. Las puertas y el maletero se desbloquean automáticamente al acercarse el conductor.

las llamadas telefónicas se escuchan con claridad y las descargas de datos son rápidas. Las puertas y el maletero se desbloquean automáticamente al acercarse el conductor. Amplio espacio de almacenamiento: los asientos de la segunda fila se pueden reclinar y plegar completamente. El maletero cuenta con apertura manos libres que se activa al acercarse.

los asientos de la segunda fila se pueden reclinar y plegar completamente. El maletero cuenta con apertura manos libres que se activa al acercarse. Más eficiente: rediseñado para mejorar la autonomía, el rendimiento y la durabilidad.

rediseñado para mejorar la autonomía, el rendimiento y la durabilidad. Tecnología y pantallas: incluye una pantalla táctil central de 39,12 centímetros y otra de 20,32 para los pasajeros traseros. Las actualizaciones de software se realizan de forma inalámbrica para mantener el sistema al día.

Los nuevos modelos incluyen una pantalla táctil central y otra para los pasajeros traseros Tesla