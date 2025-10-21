Elecciones en Nueva Jersey 2025: los votantes a los que apuntaría Ciattarelli para reducir la diferencia con Sherrill

El republicano Jack Ciattarelli se encuentra ante su oportunidad más concreta de disputar la gobernación en un estado históricamente inclinado hacia los demócratas. Las últimas encuestas de Nueva Jersey muestran una contienda ajustada frente a la congresista Mikie Sherrill, la candidata del Partido Demócrata que busca suceder al actual gobernador Phil Murphy.

Ciattarelli se acerca a Sherrill: los votantes que debe convencer en Nueva Jersey

El panorama político en Nueva Jersey cambió de manera notoria desde comienzos de octubre. El sondeo de Fox News, que se hizo entre el 10 y el 14 de octubre, situó a Sherrill con un 50% de apoyo entre los votantes probables, mientras que Jack Ciattarelli alcanzó el 45%. El margen de cinco puntos representó una disminución en comparación con el estudio anterior de septiembre, cuando la demócrata se imponía por ocho.

Fuentes revelaron que Trump podría aparecer en un acto con Jack Ciattarelli horas antes de los comicios x.com/Jack4NJ

Este avance alimentó el optimismo de Ciattarelli, que compite por tercera vez consecutiva por la gobernación. Cuatro años atrás, estuvo a punto de sorprender a Phil Murphy en un estado que, si bien vota mayoritariamente azul, suele ser competitivo en elecciones estatales. De hecho, los republicanos ganaron cinco de las últimas diez contiendas para gobernador, según consignó el medio.

Según un nuevo análisis de Fox News, el desafío de Ciattarelli consiste en ampliar su base más allá del voto conservador habitual y atraer a tres sectores clave:

Los votantes independientes

Los republicanos moderados

Los simpatizantes de Donald Trump que no suelen participar en comicios intermedios.

Una encuesta encargada por el comité de acción política Change NJ, realizada por la consultora KAConsulting —propiedad de Kellyanne Conway, exasesora de Trump—, muestra el camino que podría seguir. El estudio, elaborado entre el 15 y el 16 de octubre con una muestra de 601 votantes registrados, otorgó a Mikie Sherrill el 47% de la intención de voto y a Ciattarelli el 44%, con un margen de error del 4%.

Conway destacó que la carrera “sigue dentro del margen de error” y que la candidata demócrata “está en retroceso mientras se acumulan controversias a su alrededor”. Según el informe, Ciattarelli obtiene una ligera ventaja entre los independientes (42% contra 39%) y es visto por más electores como el postulante capaz de “traer cambios a Nueva Jersey” (41% frente a 38%).

Los independientes y los republicanos moderados pueden ayudar a que Jack Ciattarelli le gane a Mikie Sherrill Imagen compuesta

Independientes y votantes de baja participación: grupos clave para Ciattarelli

La campaña republicana confía en que los votantes independientes —un grupo cada vez más decisivo en el estado— terminen de inclinar la balanza. De acuerdo con la encuesta de KAConsulting, Ciattarelli superó por tres puntos a Sherrill en ese segmento, lo que podría resultar clave en una elección cerrada.

A ello se suma la posibilidad de movilizar a los simpatizantes de Trump que suelen ausentarse en elecciones locales. Según fuentes citadas por Fox News, el presidente planea realizar un acto virtual junto a Ciattarelli antes del día de la votación, con el propósito de animar a los votantes MAGA de baja participación.

Los escándalos que marcan la recta final de la carrera por la gobernación de Nueva Jersey

Las últimas semanas de campaña se vieron alteradas por una serie de controversias que afectaron tanto a Sherrill como a Ciattarelli. A principios de octubre, se conoció que el National Personnel Records Center, una dependencia de los Archivos Nacionales, divulgó por error los archivos militares de la demócrata con información personal sensible, donde se incluía su número de Seguridad Social, a un aliado del republicano.

Jack Ciattarelli y Mikie Sherrill vienen de un debate en donde se acusaron de distintos escándalos que terminaron por cambiar el rumbo de la campaña Noah K. Murray� - FR171374 AP�

Si bien la congresista no fue acusada de irregularidades, los documentos revelaron que la Academia Naval de Estados Unidos la bloqueó temporalmente de su graduación en 1994 por un caso de fraude académico que involucró a otros cadetes. Sherrill sirvió luego durante casi una década en la Marina como piloto de helicóptero, pero el episodio reavivó el debate sobre la transparencia de su historial.

Días después, la candidata demócrata contraatacó. Durante un acto en Clifton, acusó a Ciattarelli de haber sido “cómplice” del auge de los opioides en el estado, al señalar que una de sus compañías de publicaciones médicas promovió artículos que presentaban los analgésicos como tratamientos de “bajo riesgo” para el dolor crónico. Ese achaque lo volvió a repetir durante el debate de candidatos y fue uno de los momentos claves dentro de los intercambios.