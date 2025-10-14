Cuál es el sueldo de un albañil en California y Florida en octubre 2025

Los salarios medios de los trabajadores varían según el estado en el que residan, puesto que las condiciones del mercado y el costo de vida también es diferente. En la comparación entre California y Florida, el Estado Dorado sale ganando en el monto de ingresos, pero se paga un alto precio por la vivienda, la educación y la comida.

California vs. Florida: cuánto gana un albañil

California

En el caso del estado de California, la plataforma Indeed señala que el sueldo promedio para un albañil ronda los US$33,28 por hora, con el salario más bajo informado de US$20 y el más elevado de US$54. El monto total es drásticamente superior a otros trabajos como el de cajero de un supermercado, cuyo sueldo por hora según la misma plataforma es de US$19.

Los albañiles pueden llegar en promedio a percibir un salario anual de US$6855. Irene Miller - Shutterstock

En el concepto de horas extra, los albañiles pueden llegar en promedio a percibir aproximadamente US$6855 al año, mientras que el total para el salario anual alcanza un promedio de US$64.280.

Florida

En Florida el salario para el albañil es menor debido a que el coste de vida también es inferior. De acuerdo con el sitio mencionado, un albañil puede percibir US$26,80 por hora de trabajo en el Estado del Sol, en tanto el sueldo más alto informado por un trabajador de la construcción llega a US$37,69.

Ciudades con las ofertas de contrataciones más altas en California y Florida

Para el puesto de albañil en California, el sitio web de Indeed exhibe las ofertas más altas en la región de San Francisco, en donde fueron reportadas siete con un salario medio de US$46,92.

Por el lado de Florida, la plataforma muestra que en la ciudad de Pensacola los albañiles pueden encontrar las mejores ofertas, con un salario estimado de US$31,23 para el puesto, que supera ampliamente los US$26,80 ofrecidos en promedio a nivel estatal.

Las ofertas más altas para el puesto de albañil en California están en la región de San Francisco.

Cuál es el salario mínimo en Florida y California en octubre

El salario mínimo en el mes de octubre de 2025 en California es de US$16,50 por hora de trabajo, fijado a partir del 1° de enero por el gobierno del Estado Dorado. No obstante, el promedio salarial puede variar según el condado en el que se encuentre.

El salario mínimo para el mes de octubre es de US$14 por hora de trabajo en Florida Unsplash

En el Estado del Sol, el salario mínimo establecido por el gobierno de Ron DeSantis para el mes de octubre es de US$14 por hora de trabajo, aunque para los empleados que reciben propinas es de US$10,98, ya que el gobierno tiene en cuenta las bonificaciones adicionales.

A nivel nacional, el salario mínimo impuesto por el gobierno federal no tiene cambios desde el 2009, cuando se estableció en US$7,25.

Cuándo cambiará el salario mínimo en California y Florida

Luego de las modificaciones impuestas durante el año 2025, el salario mínimo estará sujeto a ajustes en el estado de California en el mes de agosto de 2026, en consonancia con la ley estatal que exige que se modifique cada año el 1° del octavo mes.

Para el próximo año, el salario mínimo estatal será de US$16,90, según notificó el Departamento de Finanzas de California, citado por el medio local KCRA.

El salario mínimo aumentará en agosto de 2026 en California Unsplash

En el estado de Florida, el salario mínimo se ajustará durante el próximo año a US$15 por hora, mientras que para el 2027 el incremento deberá ser evaluado por la Agencia Estatal para la Innovación en la Fuerza Laboral (Career Source).