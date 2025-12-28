Calendario oficial 2026: la lista completa de los 11 feriados federales y fines de semana largos en EE.UU.

Faltan pocos días para la llegada de 2026, que da inicio a un nuevo ciclo de feriados federales en EE.UU. A lo largo del año se establecen distintas fechas en las que la mayoría de las agencias gubernamentales suspenden su actividad y permanecen cerradas.

Cuál es la lista completa de feriados en EE.UU. para 2026

En Estados Unidos, el gobierno federal celebra 11 días festivos. De acuerdo con la Oficina de Administración de Personal (OPM, por sus siglas en inglés), para 2026 son los siguientes:

Día de Año Nuevo: jueves 1° de enero.

jueves 1° de enero. Cumpleaños de Martin Luther King Jr.: lunes 19 de enero.

lunes 19 de enero. Cumpleaños de Washington (Día de los Presidentes): lunes 16 de febrero.

lunes 16 de febrero. Día de los Caídos: lunes 25 de mayo.

lunes 25 de mayo. Día de la Independencia Nacional de Juneteenth: viernes 19 de junio.

viernes 19 de junio. Día de la Independencia: aunque es cada 4 de julio, el feriado se adelanta al viernes 3 de julio.

aunque es cada 4 de julio, el feriado se adelanta al viernes 3 de julio. Día del Trabajo: lunes 7 de septiembre

lunes 7 de septiembre Día de Colón (Día de los Pueblos Indígenas): lunes 12 de octubre.

lunes 12 de octubre. Día de los Veteranos: miércoles 11 de noviembre.

miércoles 11 de noviembre. Día de Acción de Gracias: jueves 26 de noviembre.

jueves 26 de noviembre. Día de Navidad: viernes 25 de diciembre.

Al caer 4 de julio un sábado en Estados Unidos, el viernes anterior se considerará feriado a efectos de pago y licencia para la mayoría de los empleados federales Freepik

Con respecto al Día de la Independencia estadounidense, esta se celebra el 4 de julio. No obstante, al caer un sábado, para la mayoría de los empleados federales, el viernes anterior se considerará feriado a efectos de pago y licencia.

Feriados estatales y regionales en 2026

Las festividades en el país norteamericano se clasifican de tres maneras: feriados federales, festivos estatales y celebraciones religiosas, culturales o internacionales que carecen de estatus legal a nivel federal.

Las festividades en Estados Unidos pueden ser federales o estatales. El día de los veteranos se celebra a nivel nacional Pexels

Se celebran al menos 28 feriados estatales en Estados Unidos. Algunos de estos son:

Cumpleaños de Lincoln (12 de febrero): se considera festivo en Connecticut, Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, California, Missouri, Nueva Jersey y Nueva York.

se considera festivo en Connecticut, Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, California, Missouri, Nueva Jersey y Nueva York. Día del Príncipe Jonah Кūhiō Kalanianaʻole (26 de marzo): es un feriado estatal en Hawái que conmemora la vida del Príncipe Kalanianaʻole y sus esfuerzos por mejorar la calidad de vida de la población hawaiana, entre ellos su proyecto de ley en 1919 que solicitaba la admisión de la isla como estado de pleno derecho en Estados Unidos.

es un feriado estatal en Hawái que conmemora la vida del Príncipe Kalanianaʻole y sus esfuerzos por mejorar la calidad de vida de la población hawaiana, entre ellos que solicitaba la admisión de la isla como estado de pleno derecho en Estados Unidos. El día después del Día de Acción de Gracias (27 de noviembre): el conocido “Viernes negro” se considera una festividad estatal en California , Delaware, Florida , Georgia, Illinois , Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Maine, Michigan, Minnesota, Nebraska, Nevada, Nuevo Hampshire, Carolina del Norte, Oklahoma, Pensilvania, Carolina del Sur, Tennessee, Texas , Virginia, Virginia Occidental y Washington.

el conocido se considera una festividad estatal en , Delaware, , Georgia, , Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Maine, Michigan, Minnesota, Nebraska, Nevada, Nuevo Hampshire, Carolina del Norte, Oklahoma, Pensilvania, Carolina del Sur, Tennessee, , Virginia, Virginia Occidental y Washington. Nochebuena (24 de diciembre): este día es tomado como un día libre parcial o un cierre total en estados como Arkansas, Kentucky, Michigan, Maryland, Tennessee, Carolina del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur, Texas, Virginia Occidental y Wisconsin.

¿El Día de la Inauguración se considera un feriado federal?

Cada cuatro años, a los trabajadores de Washington D. C. se les concede un feriado federal por la toma de posesión presidencial. El último Día de Inauguración fue la asunción del presidente Donald Trump el lunes 20 de enero de 2025. El próximo recién será hasta el sábado 20 de enero de 2029.