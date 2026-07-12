Licencias de conducir de EE.UU. en riesgo: millones de números quedaron expuestos por una filtración

Una nueva filtración de información personal volvió a encender las alarmas sobre la seguridad digital en Estados Unidos. Esta vez, el incidente afectó a millones de personas cuyos números de licencias de conducir y otros datos vinculados a sus pólizas de seguros quedaron expuestos tras un ataque informático contra una de las principales aseguradoras de automóviles del país norteamericano.

Filtración masiva: casi siete millones de personas en EE.UU. fueron afectadas

Según informó TechCrunch, la aseguradora AssuranceAmerica confirmó que una brecha de seguridad comprometió la información personal de aproximadamente 6,99 millones de personas.

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De acuerdo con los registros presentados ante la oficina del fiscal general de Indiana, esa es la cantidad de afectados que comenzará a recibir las notificaciones oficiales a partir del 10 de julio. Fundada en 1998, AssuranceAmerica ofrece seguros para automóviles particulares y vehículos de alquiler en más de una docena de estados del país norteamericano.

Debido a la naturaleza de su actividad, la empresa administra grandes volúmenes de información de sus clientes y potenciales asegurados, incluidos datos personales y los números de las licencias de conducir emitidas por cada estado.

Datos de usuarios comprometidos en el ataque a AssuranceAmerica

Según la comunicación enviada por la empresa a los clientes y difundida por TechCrunch, los atacantes lograron acceder a los sistemas informáticos de AssuranceAmerica el 17 de marzo. Tras una investigación interna que concluyó el 15 de junio, la compañía determinó que los responsables del ataque sustrajeron distintos tipos de información perteneciente a los usuarios.

Entre la información comprometida se incluyen nombres, datos de contacto, detalles de pólizas y números de licencias de conducir Shutterstock - Shutterstock

Entre los datos comprometidos se encuentran:

Nombres de los clientes.

Información de contacto.

Números de licencias de conducir.

Información sobre pólizas de seguros de automóviles.

Datos de las cuentas de los asegurados.

Información sobre conductores registrados.

Datos de los vehículos asegurados.

Detalles relacionados con reclamos presentados por los clientes.

La empresa no precisó qué otros datos personales pudieron haber sido expuestos durante la intrusión ni aclaró si la información robada incluía otros documentos de identificación o registros financieros.

Filtración de licencias de conducir: cómo se produjo el incidente

La investigación de AssuranceAmerica no identificó públicamente el mecanismo utilizado por los atacantes para ingresar a sus sistemas. Sin embargo, la empresa indicó que los delincuentes “apuntaron a uno de los empleados de la compañía” y que posteriormente fueron deshabilitadas las credenciales comprometidas.

La compañía informó que el vector de entrada fue un empleado cuyas credenciales fueron comprometidas

La firma tampoco explicó de qué manera esas credenciales terminaron en manos de los atacantes. Sin embargo, incidentes similares registrados en los últimos meses muestran un patrón repetido: el robo de accesos corporativos mediante programas maliciosos diseñados para capturar contraseñas o a través de software previamente comprometido.

EE.UU. enfrenta una sucesión de ataques sobre documentos de identidad

El episodio de AssuranceAmerica no constituye un caso aislado. Durante los últimos meses se registró una serie de filtraciones que tuvieron como objetivo documentos oficiales utilizados para acreditar la identidad de millones de personas.

Según recordó TechCrunch, en junio el gobierno del estado de Texas confirmó que ciberdelincuentes habían robado información correspondiente a al menos 3 millones de licencias de conducir y números de pasaportes durante una brecha que afectó a la división estatal de Parques y Vida Silvestre.

El medio especializado también señaló que anteriormente reportó diversos incidentes de seguridad que terminaron por exponer millones de documentos oficiales emitidos por gobiernos. Entre ellos aparecieron fallas en: