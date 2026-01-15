Cuáles son los 10 trabajos con mejor sueldo para trabajar en EE.UU. en 2026

Recientemente, 19 estados de Estados Unidos aumentaron el salario mínimo por hora desde el primer día de 2026. En paralelo, un nuevo estudio identificó los 10 empleos mejor pagos del país, con un claro predominio del sector sanitario, que se consolida como el más rentable dentro del mercado laboral estadounidense.

Los 10 mejores trabajos con buen sueldo en Estados Unidos en 2026

Según un análisis reciente de Indeed, la plataforma de búsqueda de empleo, que comparó miles de ofertas laborales, niveles salariales y proyecciones de crecimiento, los puestos con mejores ingresos en Estados Unidos se concentran principalmente en el área de la salud.

Los científicos de datos están entre los mejores pagados (Unsplash)

El informe evaluó tendencias de los últimos tres años, con foco en empleos que ofrecen seguridad laboral a largo plazo y salarios superiores a US$65.000 anuales, cifra que se ubica por encima del promedio nacional.

Estos son los 10 mejores trabajos en Estados Unidos, según Indeed, para 2026:

Técnico cardiaco : Brinda un salario promedio de 133.907 dólares al año, que además cuenta con un crecimiento constante de nuevas vacantes de hasta 34% para los siguientes años; también ha reportado un crecimiento salarial de 34%.

: Brinda un salario promedio de 133.907 dólares al año, que además cuenta con un crecimiento constante de nuevas vacantes de hasta 34% para los siguientes años; también ha reportado un crecimiento salarial de 34%. Conductor de camión propietario/operador: Este empleo da hasta 160.000 dólares al año, con un fuerte crecimiento en las vacantes en los últimos tres años, con un incremento de 39%, pero su crecimiento salarial ha caído 5%.

propietario/operador: Este empleo da hasta 160.000 dólares al año, con un fuerte crecimiento en las vacantes en los últimos tres años, con un incremento de 39%, pero su crecimiento salarial ha caído 5%. Enfermera practicante : Reporta un salario de hasta 143.000 dólares anuales, con un crecimiento salarial de 10% en los últimos tres años. Aunque las ofertas laborales han caído 2%.

: Reporta un salario de hasta 143.000 dólares anuales, con un crecimiento salarial de 10% en los últimos tres años. Aunque las ofertas laborales han caído 2%. Patólogo del lenguaje del habla : registra un salario anual de casi 110.000 dólares, y muestra un crecimiento en las vacantes de hasta 11% en los últimos años, así como un aumento salarial de 14%.

: registra un salario anual de casi 110.000 dólares, y muestra un crecimiento en las vacantes de hasta 11% en los últimos años, así como un aumento salarial de 14%. Consejero profesional autorizado : Este empleo registra un salario de 107.000 dólares al año, con un crecimiento salarial de 33% en los últimos tres años. No obstante, las ofertas de empleo han disminuido 17% de manera reciente.

: Este empleo registra un salario de 107.000 dólares al año, con un crecimiento salarial de 33% en los últimos tres años. No obstante, las ofertas de empleo han disminuido 17% de manera reciente. Trabajador social clínico con licencia: Cuenta con un salario de casi 120.000 dólares anuales y un crecimiento salarial de 30% en los últimos tres años. Pero se reportó la caída de ofertas laborales en un 32%.

con licencia: Cuenta con un salario de casi 120.000 dólares anuales y un crecimiento salarial de 30% en los últimos tres años. Pero se reportó la caída de ofertas laborales en un 32%. Fisioterapeuta : Brinda un sueldo de casi 111.000 dólares al año y ha reportado un crecimiento salarial de hasta 8% en los años recientes, pero su oferta de vacantes se ha estancado.

: Brinda un sueldo de casi 111.000 dólares al año y ha reportado un crecimiento salarial de hasta 8% en los años recientes, pero su oferta de vacantes se ha estancado. Terapeuta ocupacional : El reporte señala un salario promedio de 105.000 dólares anuales, con un crecimiento salarial de 6% y de ofertas de empleo de 13%.

: El reporte señala un salario promedio de 105.000 dólares anuales, con un crecimiento salarial de 6% y de ofertas de empleo de 13%. Radioterapeuta : Reporta un sueldo anual de 115.000 dólares, así como un crecimiento salarial de 26% y de ofertas de empleo de 8% en los últimos tres años.

: Reporta un sueldo anual de 115.000 dólares, así como un crecimiento salarial de 26% y de ofertas de empleo de 8% en los últimos tres años. Científico de datos: La plataforma indica un salario anual de 115.000 dólares, con un aumento de 15% en las ofertas de empleo. Pero reportó un decremento salarial de 3% en los últimos tres años.

Cuánto es el salario mínimo en Estados Unidos

Desde comienzos de 2025, varios estados realizaron ajustes en el salario mínimo, con diferencias según la región.

De acuerdo con Newsweek, para 2026 se aplicaron nuevos incrementos en al menos 18 estados, mientras que el salario mínimo federal se mantiene en US$7,25 por hora.

Los conductores y propietarios de camiones son de los mejores pagados en Estados Unidos (Unsplash)

Entre los estados que fijaron el salario mínimo por encima de los US$15 la hora desde el inicio de 2026 se encuentran Arizona, Washington, California, Colorado, Florida, Michigan, Nueva Jersey, Nueva York, Ohio y Virginia.

Estados donde aumentará más el salario mínimo

Según Axios, Washington vuelve a liderar el ranking con el salario mínimo más alto del país, al superar los US$17 por hora.

El sector sanitario es el mejor pagado de Estados Unidos (Unsplash)

Los estados con el mayor incremento al salario mínimo en 2026 son: