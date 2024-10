Cuándo es el último cambio de horario de este año en EE.UU.: ajuste de relojes

El último cambio de horario para los estados de EE.UU. que estén adheridos al Daylight Saving Time (DST, por sus siglas en inglés), será el próximo domingo 3 de noviembre a las dos de la madrugada. En ese momento, las personas deberán atrasar sus relojes de manera manual o automática para volver a marcar la una.

A partir de esa fecha se volverá a utilizar el horario estándar o también conocido como horario de invierno. Según Bloomberg, a partir de ese momento los días se van a acortar, por lo que los amaneceres y atardeceres van a ocurrir más temprano debido al atraso de una hora.

El horario de invierno finaliza el segundo domingo de marzo, que es cuando comienza el horario de verano. En 2024, el cambio comenzó cuando los habitantes de los estados que están adheridos al DST tuvieron que adelantar sus relojes una hora en la madrugada del domingo 10 de marzo.

El cambio de hora será el 3 de noviembre a las dos de la madrugada Pexels

¿Cómo surgió el cambio de horario en Estados Unidos?

En 1918, con la creación de la Ley de Hora Estándar, fue la primera vez que se implementó un cambio de hora en Estado Unidos. Esta medida, que se impulsó con la finalidad de reducir el consumo de energía durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, imponía que el horario de verano comenzaba el último domingo de marzo y terminaba el último domingo de octubre. Y, a partir de 1966, cuando entró en vigencia la Ley de Horario Uniforme, se empezó a utilizar en casi todo EE.UU.

Debate sobre el cambio de horario

“Diecinueve estados han aprobado y promulgado leyes que permiten la observancia del DST duran todo el año si el congreso lo permite y, en algunos casos, si otros estados de la región también llevan a cabo el cambio”, comentó The Council Of State Governments, una organización sin fines de lucro que no es partidista. A pesar de que el proyecto de ley está siendo revisado en las sesiones del Congreso, por el momento no fue aprobado.

Aquellos estados son: Alabama, Colorado, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Kentucky, Luisiana, Maine, Minnesota, Misisipi, Montana, Ohio, Oregón, Carolina del Sur, Tennessee, Utah, Washington y Wyoming. Por otro lado, los residentes de California también votaron por una medida electoral que haría permanente el cambio de horario de verano en el año 2018, pero todavía la legislatura no se pronunció al respecto.

Algunos estados están dispuestos a eliminar esta medida, ya que consideran que es innecesaria Pexels / Tima Miroshnichenko

Los lugares donde no se cambia la hora

El DST se aplica de manera en la gran mayoría de estados de EE.UU.; sin embargo, hay cuatro territorios y dos estados que decidieron abandonar la medida por ser innecesaria. Estos son:

Hawái.

Samoa Americana.

Islas Marianas del Norte.

Puerto Rico.

Guam.

Islas Vírgenes.

Parte del estado de Arizona.

Según el Departamento de Transporte de Estados Unidos (de siglas DOT), “los estados pueden optar por no participar en el horario de verano, pero dicha exención debe aplicarse a toda la parte de ese estado que se encuentra en una zona horaria determinada”. Hawái decidió abandonar esta medida debido a que se encuentra en las cercanías del ecuador, mientras que algunas partes de Arizona también tomaron la misma decisión en años posteriores.

LA NACION