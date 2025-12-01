Cuándo es Giving Tuesday 2025 y dónde entregar donaciones en Florida, Texas y California

El Giving Tuesday cuenta con una nueva fecha este 2025, con un alcance que supera los 80 países y busca contrarrestar el auge del consumo durante el Black Friday y el Cyber Monday. Con donaciones, voluntariados y activismo, la jornada está prevista para el martes 2 de diciembre y se pueden entregar donativos en Florida, Texas, California y otras partes de Estados Unidos.

Dónde realizar donaciones en Florida por Giving Tuesday

La iniciativa de Giving Tuesday surgió en 2012 en la ciudad de Nueva York, de la mano de United Nations Foundation. Su objetivo radica en ofrecer a las comunidades un lado contrario al consumo propio de las fechas que lo rodean y otorgar generosidad a los vecinos y a las personas que más lo necesitan. En diferentes territorios de EE.UU. se abrieron espacios para donaciones y Florida es uno de ellos.

Las organizaciones reciben donaciones e instan al voluntariado y a la colaboración con la comunidad givingtuesday.com

En el Estado del Sol, el sitio web oficial del movimiento destacó en el mapa la iniciativa Okee Giving Tree. Se trata de un programa de la organización Healthy Start en Okeechobe, que se centra en la salud de mujeres embarazadas y bebés, con el objetivo de acercar servicios de apoyo gratuitos a la población.

Cuáles son las organizaciones para donar por Giving Tuesday en Texas

El Estado de la Estrella Solitaria también se une a la iniciativa solidaria del Giving Tuesday, con diferentes organizaciones en diversos condados y ciudades. Entre las destacadas por la página oficial, se encuentran:

Give United, en el condado de Smith : enfocada en el área de salud, oportunidades para jóvenes, seguridad financiera y resiliencia comunitaria, señaló que, además de cada dólar que se done a la población local, se ofrecerán US$100 mil en fondos de contrapartida.

: enfocada en el área de salud, oportunidades para jóvenes, seguridad financiera y resiliencia comunitaria, señaló que, además de cada dólar que se done a la población local, se ofrecerán US$100 mil en fondos de contrapartida. The Greatest Gift Catalog Ever, en el condado de Tarrant : la unión de 26 organizaciones destinan colaboraciones y ayudas a personas en situación de vulnerabilidad con respecto al hogar y la alimentación.

: la unión de 26 organizaciones destinan colaboraciones y ayudas a personas en situación de vulnerabilidad con respecto al hogar y la alimentación. West Texas : esta plataforma cuenta con la colaboración de diferentes organizaciones culturales y que apoyan a los animales.

: esta plataforma cuenta con la colaboración de diferentes organizaciones culturales y que apoyan a los animales. AmplifityATX: engloba 700 organizaciones sin fines de lucro ubicadas en Austin y en el centro del estado, con una búsqueda a través de sus herramientas. Permite seleccionar la causa a la que se desea contribuir con filtros.

Con miles de organizaciones, se centran diversas causas que van desde el acompañamiento a adultos mayores hasta la adopción animal givingtuesday.com

Cómo hacer donaciones para Giving Tuesday en California

La organización recordó que los interesados en realizar donaciones en California o en otras partes de Estados Unidos pueden contribuir también con la compra en pequeños negocios locales, con el objetivo de fortalecer la economía de la comunidad, así como otras acciones como dar clases particulares gratuitas a estudiantes que las requieren.

El movimiento se desarrolla en más de 80 países en todo el mundo, entre los que se encuentra Estados Unidos givingtuesday.com

En el Estado Dorado, algunas de las iniciativas destacadas en el mapa son: