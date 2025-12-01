Cuándo es Giving Tuesday 2025 y dónde entregar donaciones en Florida, Texas y California
Este movimiento solidario pretende contrarrestar el auge del consumo del Black Friday y del Cyber Monday desde 2012
- 3 minutos de lectura'
El Giving Tuesday cuenta con una nueva fecha este 2025, con un alcance que supera los 80 países y busca contrarrestar el auge del consumo durante el Black Friday y el Cyber Monday. Con donaciones, voluntariados y activismo, la jornada está prevista para el martes 2 de diciembre y se pueden entregar donativos en Florida, Texas, California y otras partes de Estados Unidos.
Dónde realizar donaciones en Florida por Giving Tuesday
La iniciativa de Giving Tuesday surgió en 2012 en la ciudad de Nueva York, de la mano de United Nations Foundation. Su objetivo radica en ofrecer a las comunidades un lado contrario al consumo propio de las fechas que lo rodean y otorgar generosidad a los vecinos y a las personas que más lo necesitan. En diferentes territorios de EE.UU. se abrieron espacios para donaciones y Florida es uno de ellos.
En el Estado del Sol, el sitio web oficial del movimiento destacó en el mapa la iniciativa Okee Giving Tree. Se trata de un programa de la organización Healthy Start en Okeechobe, que se centra en la salud de mujeres embarazadas y bebés, con el objetivo de acercar servicios de apoyo gratuitos a la población.
Cuáles son las organizaciones para donar por Giving Tuesday en Texas
El Estado de la Estrella Solitaria también se une a la iniciativa solidaria del Giving Tuesday, con diferentes organizaciones en diversos condados y ciudades. Entre las destacadas por la página oficial, se encuentran:
- Give United, en el condado de Smith: enfocada en el área de salud, oportunidades para jóvenes, seguridad financiera y resiliencia comunitaria, señaló que, además de cada dólar que se done a la población local, se ofrecerán US$100 mil en fondos de contrapartida.
- The Greatest Gift Catalog Ever, en el condado de Tarrant: la unión de 26 organizaciones destinan colaboraciones y ayudas a personas en situación de vulnerabilidad con respecto al hogar y la alimentación.
- West Texas: esta plataforma cuenta con la colaboración de diferentes organizaciones culturales y que apoyan a los animales.
- AmplifityATX: engloba 700 organizaciones sin fines de lucro ubicadas en Austin y en el centro del estado, con una búsqueda a través de sus herramientas. Permite seleccionar la causa a la que se desea contribuir con filtros.
Cómo hacer donaciones para Giving Tuesday en California
La organización recordó que los interesados en realizar donaciones en California o en otras partes de Estados Unidos pueden contribuir también con la compra en pequeños negocios locales, con el objetivo de fortalecer la economía de la comunidad, así como otras acciones como dar clases particulares gratuitas a estudiantes que las requieren.
En el Estado Dorado, algunas de las iniciativas destacadas en el mapa son:
- Giving Edge, en Sacramento: con el foco en diferentes causas, anima a la colaboración durante todo el año.
- MAOS, en Monterey: la Academia de Ciencias Oceanográficas se dedica a la preparación de estudiantes de las escuelas públicas de la región para que obtengan el éxito profesional y académico.
- No Senior Alone, en San Diego: este movimiento trata de frenar el riesgo de más de 180 mil personas en convertirse en “huérfanos mayores”, es decir, hombres y mujeres que perdieron a sus familiares cercanos y tienen urgencia de apoyo.
