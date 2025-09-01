En California: la histórica tienda que cierra sus puertas después de 43 años de servicio

George’s Shish Kebab, un histórico restaurante ubicado en Fresno, California, cerró sus puertas tras más de 43 años de servicio. Su último día fue el pasado 29 de agosto.

El comunicado oficial de George’s Shish Kebab

El restaurante notificó la noticia a través de su cuenta en Instagram. A través de un comunicado escrito, le dieron las gracias a sus clientes por todas las memorias a lo largo de los años.

El restaurante se mostró agradecido con su clientela por formar parte de su historia durante más de cuatro décadas Instagram/@georgesshishkebab

“Después de 43 años inigualables, escribimos con gratitud y tristeza que George’s Shish Kebab cerrará sus puertas“, informó el restaurante. “De nuestra familia a la suya: gracias por permitirnos ser parte de sus vidas por más de cuatro décadas”, agregó.

El restaurante quedaba ubicado en 2405 Capitol St #110, Fresno, CA 93721, cerca del Palacio de Justicia del Condado de Fresno y a solo un par de cuadras del Ayuntamiento.

Las razones del cierre de George’s Shish Kebab

El local de comida cerró por dos razones: por un lado, la falta de clientela que comenzó durante la pandemia y se mantuvo (en mayor o menor medida) en todo estos años. La poca demanda de fines de 2024 y principios de 2025 marcó el final del restaurante.

El restaurante contaba con poca clientela desde la pandemia del COVID-19 Instagram/@georgesshishkebab

“Cerramos por falta de clientes”, declaró Alexis Notestine, una empleada de George’s en diálogo con SFGATE. “Hemos tenido poco trabajo durante unos meses, el último año en realidad”, reconoció.

En tanto, otro de los motivos detrás del cierre fue el estado de salud de Fred Ghiassi, actual dueño del restaurante. El empresario, que adquirió George’s Shish Kebab el año pasado, quería mantener en funcionamiento el local. Sin embargo, debido al deterioro de su cuadro médico, decidió cerrar el establecimiento.

La salud del actual propietario del restaurante fue otro de los factores que provocaron el cierre Instagram/@georgesshishkebab

“El dueño tiene algunos problemas médicos. La combinación de esto y la falta de clientela motivó la decisión del cierre”, sostuvo Notestine.

La historia detrás de George’s Shish Kebab

La ideal de George’s Shish Kebab devino de George Karoyan, un hombre que emigró a EE.UU. desde la Armenia a fines de la década de 1970. Poco después de llegar, abrió su primer restaurante George’s en el centro.

El concepto fue un éxito inmediato. Según consignó The Fresno Bee, las personas debían estar antes del mediodía para evitar una fila en la puerta. Esta popularidad dio pie a que mudaran el local en Ventura al “nuevo y elegante local de Galleria en la zona residencial” en 1986.

El fin de una era en California: la histórica tienda que cierra sus puertas después de 43 años

“Fresno es la capital armenia del mundo occidental, y George’s Shish Kebab II es su lugar predilecto para comer”, decía un anuncio de George’s en el Fresno Bee en 1992, según consignó SFGATE. “En nuestro comedor recién remodelado, con un aire neoyorquino, se sirven los platos armenios más auténticos, junto con los especiales de cada noche: deliciosos filetes, kebab de pollo y ternera, gambas, costillas de primera y mariscos”.

Mudarse a su local actual atrajo la atención de toda la comunidad y periodistas especializados en gastronomía. En 2024, Fred Ghiassi compró el restaurante con el objetivo de mantenerlo en mantenimiento. Sin embargo, un año después se anunció su cierre.