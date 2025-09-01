Los números que muestran el avance del ICE y la disminución de la fuerza laboral migrante en Estados Unidos

Cerca de 1,2 millones de inmigrantes desaparecieron de la fuerza laboral entre enero y finales de junio, según consignó el nuevo análisis del Pew Research Center de los datos de la Oficina del Censo. Esta tendencia surge en el marco del incremento de redadas por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La fuerza laboral de los migrantes

De acuerdo con el estudio, el 19% de la fuerza laboral en EE.UU. son inmigrantes en 2025. Este porcentaje representa una reducción respeto al 20% del año pasado y de más de 750 mil trabajadores en enero de este año.

El 19% de la fuerza laboral en EE.UU. son inmigrantes en 2025; hubo una caída del 1% con relación al año pasado CHANDAN KHANNA - AFP

Por el momento, no se disponen cifras recientes de los migrantes que trabajan en el país norteamericano según estatus legal. No obstante, en 2023, el año más reciente con datos completos, había 33 millones de inmigrantes en la fuerza laboral estadounidenses.

A qué se debe la reducción de la fuerza laboral migrante en Estados Unidos

Estas cifras se conocieron en un momento que Estados Unidos enfrenta su primera reducción de la población migrante desde la década de 1960. En junio de este año, 51,9 millones de inmigrantes vivían en el país norteamericano, lo que representa una caída de más de un millón con respeto al enero.

En junio de este, 51,9 millones de inmigrantes vivían en el país norteamericano. Esto representa una caída de más de un millón en relación a enero ICE.gov

Dicha reducción transcurre a la par que el incremento de las redadas por parte del ICE en diferentes distritos como Texas, Florida y California. Por tanto, hay dudas de si estos valores se deben a las salidas voluntarias para evitar la deportación o a expulsiones forzadas.

“No está claro cuánto de sí la disminución que hemos visto desde enero se debe a las salidas voluntarias para buscar otras oportunidades o evitar la deportación, las expulsiones, la falta de declaración u otros problemas técnicos”, sostuvo Stephanie Kramer, investigadora principal de Pew, según consignó AP.

Las últimas actualizaciones sobre las detenciones del ICE a migrantes

Hasta el 24 de agosto de 2025, los agentes del ICE mantienen a más de 61 mil personas detenidas. De este grupo, el 70,3% no cuentan con antecedentes penales, de acuerdo el último informe de Tracreports.

De las personas detenidas por parte del ICE, 70,3% no contaba con antescedentes penales Archivo

Con estos valores, los arrestos aumentaron un 17,7% en agosto, con respeto a sus niveles el mes pasado. Sin embargo, pese a la asignación de nuevos equipos para incrementar las redadas, las detenciones no logró recuperar el ritmo de arrestos en junio.

A principios de agosto, se produjo un promedio de arrestos diarios de 1007, muy por debajo de los objetivos establecidos por la agencia. En cuanto a las expulsiones diarias, promediaron 1435 personas, un valor superior a las detenciones regulares.

Deportaciones por parte del ICE hasta agosto de este año

Aunque la agencia incrementó la cantidad de detenciones en comparación con el mes pasado —que contaba con 31 mil detenciones— ha liberado y deportado a menos personas.

De acuerdo con el informe citado, el número de personas que fueron liberadas hasta agosto, pero que requerían monitoreo electrónico, es de 182.617, una ligera disminución respecto a las 182.799 destacadas en un estudio previo.