El grupo que intenta evitar la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia: “No son bienvenidos”

Cuando ya inició la cuenta regresiva para la celebración de la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia, un grupo de jóvenes se manifestó en contra bajo el lema “No Space For Bezos” (“No hay lugar para Bezos”, en español).

La advertencia de los manifestantes que pone en juego la boda

El grupo se reunió en una plaza cerca del puente de Rialto. Allí, Federica Toninello, coordinadora de la protesta, advirtió que impedirían el paso del fundador de Amazon por La Misericordia, según consignó CNN.

El grupo de manifestantes buscaría impedir el paso de Jeff Bezos por los canales Evan Agostini - Invision

“Bezos nunca llegará a la Misericordia. Bloquearemos los canales, llenaremos las calles con nuestros cuerpos, bloquearemos los canales con botes inflables, lanchas, barcos", dijo Toninello frente a la multitud.

Na Haby Stella Faye, otra de las oradoras, aseguró que esta medida de resistencia demostraría que la ciudad no se doblega “ante los oligarcas”.

“Asegurémonos de que Venecia no sea recordada como el lugar de postal donde Bezos celebró su boda, sino como la ciudad que no se doblegó ante los oligarcas”, remarcó la manifestante en el medio citado.

"No espacio para Bezos" es el lema de los manifestantes ante la boda del empresario ANDREA PATTARO - AFP

En medio de los discursos, el grupo mostró una pancarta con la frase “No hay lugar para Bezos”, decorada con un dibujo del cohete de Blue Origin (compañía aeroespacial del empresario) en el centro.

Las razones detrás de las protestas contra Jeff Bezos en Venecia

La boda de Bezos simboliza, según los manifestantes, el turismo excesivo en la ciudad. De acuerdo con BBC, casi todos los hoteles de lujo ya están reservados para la fiesta, al igual que los taxis acuáticos, lo que generó rechazo entre los residentes.

Por la boda de Jeff Bezos, gran parte de los hoteles de lujo están reservados booking.com

"Están tratando a Venecia como un escaparate, un escenario. Y esta boda es un símbolo de la explotación de la ciudad por parte de los forasteros. Todos tienen que ver con que Venecia se convirtió en un lugar que pone a los turistas en el centro de su política", afirmó Toninello.

Los organizadores detallaron que el objetivo de las protestas era iniciar un diálogo con las autoridades para regularizar la presencia de personalidades como Bezos en la llamada “Ciudad de los canales”.

“Queremos iniciar un diálogo en toda la ciudad y decir que personas como Bezos, que representan un futuro que no queremos y un mundo en el que no queremos vivir, no son bienvenidas aquí”, expresó Toninello.

La reacción del gobernador de Venecia a las protestas

Luigi Brugnaro, el alcalde de Venecia, se mostró en contra de las manifestaciones. En una conferencia de prensa, aseguró sentirse “avergonzado” por las actitudes del grupo y adelantó un pedido de disculpas al magnate estadounidense.

El alcalde consideró una "vergüenza" las protestas contra Jeff Bezos AP

“Quiero que Jeff Bezos sea recibido con los brazos abiertos en Venecia. Protestar contra quienes aportan visibilidad y riqueza a nuestro territorio es, en mi opinión, una vergüenza. Tendremos que disculparnos con Bezos. Me avergüenzo de quienes se comportan así y espero que venga de todos modos. No todos los venecianos piensan como estos manifestantes", destacó Brugnaro, según consignó CNN.

Cuándo será la boda de Jeff Bezos

La boda de Jeff Bezos y la periodista Lauren Sánchez se celebrará entre el 24 y 26 de junio. Entre los invitados figuran Kim Kardashian, Katy Perry, Leonardo DiCaprio, Ivanka Trump, Eva Longoria y Oprah Winfrey.