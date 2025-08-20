Cuándo juega Guatemala las eliminatorias de Concacaf y qué necesita para clasificar al Mundial 2026

Después de 20 años, la selección de Guatemala ha regresado a la fase final de las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf, por sus siglas en español), con el objetivo de llegar al Mundial 2026. La organización ya ha publicado las primeras fechas y horarios de esta tercera ronda.

Cuándo juega Guatemala la última ronda de eliminatorias mundialistas

La Concacaf ha publicado las primeras fechas de la tercera y última ronda de las eliminatorias para el Mundial 2026. Los partidos comenzarán en septiembre y concluirán en noviembre de 2025, después de que se definieron los tres grupos con las 12 selecciones que llegaron a esta etapa.

La última fase de eliminatorias rumbo al Mundial 2026 de la Concacaf inician en septiembre (Concacaf)

Según el calendario oficial de la confederación, los duelos inician el 4 de septiembre con los dos primeros encuentros encabezados por el Grupo A, donde se ubica Guatemala. Las fechas quedan de la siguiente manera:

Jueves 4 de septiembre de 2025

19.30 hs (20.30 hs, tiempo del Este de EE.UU.) — Surinam vs. Panamá, en el Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, Paramaribo, SUR

Viernes 5 de septiembre de 2025

18.00 hs (19.00 hs, tiempo del Este de EE.UU.) — Bermuda vs. Jamaica, en el Bermuda National Sports Centre, Devonshire, BER

20.00 hs (20.00 hs, tiempo del Este de EE.UU.) — Trinidad y Tobago vs. Curazao, en el Hasely Crawford Stadium, Puerto España, TRI

Lunes 8 de septiembre de 2025

20.30 hs (18.30 hs, tiempo del Este de EE.UU.) — El Salvador vs. Surinam, en el Estadio Cuscatlán, San Salvador, SLV

Martes 9 de septiembre de 2025

20.00 hs (19.00 hs, tiempo del Este de EE.UU.) — Jamaica vs. Trinidad y Tobago, en el National Stadium, Kingston, JAM

20.00 hs (20.00 hs, tiempo del Este de EE.UU.) — Curazao vs. Bermuda, en el Stadion Ergilio Hato, Willemstad, CUW

Qué necesita Guatemala para clasificar al Mundial 2026

Para que Guatemala clasifique de forma directa a la Copa Mundial 2026, deberá quedar como líder de su grupo. Las reglas de la Concacaf establecen que solo los primeros lugares de cada bombo obtendrán su boleto para el Mundial.

Guatemala vs El Salvador es considerado un clásico centroamericano (X/@LaSelecta_SLV) (X/fedefut_oficial) (X/@LaSelecta_SLV) (X/fedefut_oficial)

Los dos mejores segundos lugares de los nueve grupos de las eliminatorias tendrán la oportunidad de competir en un repechaje continental, donde se disputarán dos plazas adicionales para el máximo torneo de fútbol.

Cuáles son el resto de los partidos de Guatemala en las eliminatorias de Concacaf

Aunque todavía no se han publicado los horarios oficiales, la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) ha anunciado las fechas preliminares para el resto de los partidos de Guatemala y las demás selecciones de la región, que se disputarán en octubre y noviembre:

Guatemala enfrentando a Guadalupe en la etapa de grupos: "X" @GoldCup "X" @GoldCup

Viernes 10 de octubre de 2025

El Salvador vs. Panamá

Surinam vs. Guatemala

Martes 14 de octubre de 2025

Panamá vs. Surinam

El Salvador vs. Guatemala

Jueves 13 de noviembre de 2025

Guatemala vs. Panamá

Surinam vs. El Salvador

Martes 18 de noviembre de 2025