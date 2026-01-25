Cuándo se juega la final de la LVBP en 2026: liga invernal del beisbol venezolano

Durante la presentación de la Serie de Las Américas, el presidente de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP, por sus siglas en español), confirmó la cantidad de compromisos que se disputarán en la gran final. La decisión llega luego de los rumores que rodearon el juego sobre la posibilidad de reducir los encuentros, por lo que incluso dio a conocer la fecha de inicio del torneo.

Cuándo se juega la final de la LVBP 2026

Guiseppe Palmisano, presidente de la LVBP, informó que la final se jugará en siete juegos, luego de rumores sobre que la serie decisiva se reduciría a solo cinco encuentros.

La final de la LVBP iniciará el próximo 27 de enero en una serie de siete compromisos (Facebook/LVBP)

Tras adaptarse las fechas, se confirmó que la gran final venezolana iniciará el próximo 27 de enero.

El mejor de los siete encuentros, definido por el primer equipo en ganar cuatro juegos, será el ganador de la LVBP. Los partidos que empiezan este mes continuarán en las fechas 28 y 29 de enero, con un descanso el día 30.

Después, se retomará la contienda deportiva el 31 de enero y continuará con los últimos juegos corridos los días 1, 2 y 3 de febrero.

De acuerdo con Palmisano, la gran final de temporada 2025-2026 se llevará a cabo en un calendario ajustado con solo un día de descanso para cumplir con los compromisos antes de que comience la Serie de Las Américas el 5 de febrero.

Qué equipos avanzan a la final de la LVBP 2026

De acuerdo con la tabla de posiciones del Round Robin de la LVBP, la lucha por el pase a la gran final se encuentra reñida.

Solo uno de los cinco equipos del Round Robin tiene su lugar en la final. Por otra parte, las alineaciones de Cardenales de Lara y Navegantes del Magallanes siguen en busca de concretar su avance por el segundo cupo.

Los Caribes de Anzoátegui mantienen el primer lugar en la tabla rumbo a la final de la LVBP (Facebook/Caribes de Anzoátegui)

Los Caribes de Anzoátegui aseguraron el primer lugar rumbo a la final con diez victorias, solo una más que los Navegantes del Magallanes, quienes con un triunfo estarían en la ronda definitiva.

Por otro lado, los Cardenales de Lara se aferran a una última esperanza, si ganan su último partido de Round Robin y pierde Magallanes.

La contienda decisiva por el campeonato de beisbol en Venezuela se lleva a cabo en un formato de serie al mejor de siete juegos.

Cuándo es la Serie de las Américas 2026 y qué equipos juegan

La Serie de las Américas 2026 se desarrollará en el Estadio de Caracas y en el Fórum de La Guaira, aunque no participará el campeón de la LVBP.

Los equipos ganadores de diferentes ligas jugarán la Serie de las Américas 2026 con sede en Venezuela (Facebook/Serie de las Americas)

En este torneo, juegan varios equipos campeones de diferentes países del continente. Este año la serie se desarrollará a la par que la Serie del Caribe, en fechas del 1 al 7 de febrero.

La edición 2026 será disputada entre los campeones de las series de las ligas de Argentina, Colombia, Curazao, Nicaragua y Panamá, así como las selecciones de Cuba, Panamá y Brasil.

Aunque Venezuela no forma parte de la Asociación de Beisbol de las Américas, puso a disposición dos sedes en donde se llevará a cabo el torneo, por lo que, como país anfitrión, su participación es automática.

Sin embargo, el país no llevará al campeón de su liga al torneo, por lo que aún se espera el anuncio de los peloteros que representarán a Venezuela en esta justa deportiva.