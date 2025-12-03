Cuántas pulgadas de nieve cayeron en Nueva York y Nueva Jersey: ¿sigue la alerta del NWS por ola de frío invernal?

La región del noreste de Estados Unidos amaneció cubierta por un espeso manto blanco tras una seguidilla de nevadas que dejaron acumulaciones considerables y un escenario meteorológico que volvió a encender la incertidumbre. Mientras el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) difundió las cifras oficiales de las últimas 24 horas, persiste la inquietud sobre cuánto más puede endurecerse la ola de frío y si las advertencias continuarán vigentes, especialmente en Nueva York y en Nueva Jersey, los dos estados más expuestos al avance de esta masa polar.

Las mayores acumulaciones en Nueva York durante el último día

Según el informe de nieve de las últimas 24 horas difundido por el NWS, distintas localidades del estado de Nueva York registraron niveles significativos de precipitación sólida. El reporte oficial permitió observar un patrón claro: las zonas del norte y del centro del estado fueron las más castigadas, aunque la distribución fue muy heterogénea.

La localidad de Salem, Nueva York, registró la marca más sobresaliente de las últimas 24 horas, al alcanzar las 11,3 pulgadas (28,7 centímetros) NWS

Localidades de Nueva York con acumulaciones más elevadas

El NWS informó que varias zonas superaron con holgura las diez pulgadas (25,4 centímetros), un volumen que refleja la intensidad del temporal:

En Salem , se alcanzaron 11,3 pulgadas (28,7 centímetros) , la marca más sobresaliente del período.

, se alcanzaron , la marca más sobresaliente del período. En Clifton Park , se midieron 10,6 pulgadas (26,9 centímetros) .

, se midieron . En Phoenicia , el registro fue de 10 pulgadas (25,4 centímetros) .

, el registro fue de . También se verificaron diez pulgadas (25,4 centímetros) en Liberty, Callicoon Center y Mongaup Valley.

Registros cercanos a las diez pulgadas

Otras zonas mostraron acumulaciones apenas por debajo pero igualmente destacadas. Los datos incluyen:

Mechanicville y Cossayuna , ambas con nueve pulgadas (22,8 centímetros) .

y , ambas con . Neversink, Woodbourne y Niskayuna también marcaron entre 8,9 y nueve pulgadas (22,6 a 22,8 centímetros).

El reporte oficial del NWS reveló que varias zonas de Nueva York superaron las diez pulgadas de precipitación sólida, lo que incluye Phoenicia, Liberty, Callicoon Center y Mongaup Valley CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Rige un estado de emergencia en Nueva Jersey

El gobernador de Nueva Jersey, Philip Murphy, declaró un estado de emergencia para los condados de Hunterdon, Morris, Passaic, Sussex y Warren ante la llegada de una tormenta invernal que, según los pronósticos, afectaría al noroeste del estado desde la madrugada del 2 de diciembre, por algunos días. La decisión se basó en los avisos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional, que anticipó nevadas intensas, mezcla de nieve y aguanieve, y episodios de lluvia helada capaces de crear condiciones extremadamente peligrosas en exteriores.

Las autoridades advirtieron que el rápido avance del sistema puede complicar tanto los desplazamientos matutinos como los vespertinos, con rutas resbaladizas y visibilidad reducida. El gobierno estatal también destacó que la acumulación súbita de nieve podía provocar la caída de ramas y líneas eléctricas, lo que representaría un riesgo adicional por la posibilidad de cortes de energía que afectarían la actividad cotidiana de entidades públicas y privadas.

En las últimas 24 horas, el registro del NWS indicó los lugares de Nueva Jersey que recibieron nevadas:

Sussex : 2,5 pulgadas (6,4 cm).

: 2,5 pulgadas (6,4 cm). Wantage Twp : 2,3 pulgadas (5,8 cm).

: 2,3 pulgadas (5,8 cm). Blairstown Twp : 2,2 pulgadas (5,6 cm).

: 2,2 pulgadas (5,6 cm). Sparta : 2 pulgadas (5,1 cm).

: 2 pulgadas (5,1 cm). Ogdensburg : 1,8 pulgadas (4,6 cm).

: 1,8 pulgadas (4,6 cm). Vernon : 1,4 pulgadas (3,6 cm).

: 1,4 pulgadas (3,6 cm). Milton : 1 pulgada (2,5 cm).

: 1 pulgada (2,5 cm). Green Pond : 1 pulgada (2,5 cm).

: 1 pulgada (2,5 cm). Lake Hopatcong : 1 pulgada (2,5 cm).

: 1 pulgada (2,5 cm). Butler : 0,9 pulgadas (2,3 cm).

: 0,9 pulgadas (2,3 cm). Stewartsville : 0,5 pulgadas (1,3 cm).

: 0,5 pulgadas (1,3 cm). Hackettstown : 0,5 pulgadas (1,3 cm).

: 0,5 pulgadas (1,3 cm). Randolph: 0,2 pulgadas (0,5 cm).

Según el comunicado oficial, la magnitud de la tormenta puede impedir que la población acceda con normalidad a insumos esenciales y servicios básicos, incluidos los operativos de seguridad, bomberos y asistencia médica.

Qué anticipa el pronóstico para Nueva Jersey

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó condiciones frías, pero estables para Nueva Jersey, luego del temporal que afectó al noroeste del estado. El organismo informó que el miércoles amaneció con temperaturas que descendieron a valores cercanos al punto de congelación, especialmente en las zonas ubicadas al norte de la ruta I-78, donde el hielo negro se convirtió en una amenaza en los sectores que habían acumulado más nieve el día anterior.

El gobernador Philip D. Murphy declaró el estado de emergencia para los condados de Hunterdon, Morris, Passaic, Sussex y Warren ante una tormenta invernal que afectaría el noroeste de Nueva Jersey Christinne Muschi - The Canadian Press

A medida que avance la mañana, el enfriamiento nocturno cederá y las temperaturas subirán lo suficiente como para derretir los sectores resbaladizos. El cielo se despejará en gran parte de la región y la jornada transcurrirá con tiempo seco, máximas que oscilarán entre los 35°F y 41°F (2°C y 5°C).

El organismo describió un cambio gradual hacia condiciones más variables durante la noche del miércoles, cuando un canal de superficie avance desde el noroeste y aumente la nubosidad en las áreas situadas al oeste del corredor I-95. Aun así, el pronóstico sostuvo que la noche se mantendrá seca y fría, con mínimas que descenderán nuevamente a valores propios de la temporada.

El jueves se presentará como la jornada más volátil de la semana debido al ingreso de un frente frío que cruzará toda la región y arrastrará una masa de aire significativamente más gélida. El paso del sistema estará acompañado por ráfagas de viento y por la posibilidad de chaparrones de nieve en los Poconos y en las zonas altas del noroeste de Nueva Jersey.

Aunque el pronóstico incluye la chance de que algunas de esas bandas se intensificarán, la probabilidad de que se transformaran en ventiscas breves se concentrará más al norte, sobre la frontera entre Pensilvania y Nueva York. Tras el frente, las temperaturas caerán con rapidez durante la noche, con valores que bajarán a los 14°F (–10°C) en las elevaciones más altas y a los 21°F (–6 °C) en el resto de la región, aunque con vientos menos intensos.