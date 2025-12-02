Clima hoy en EE.UU.: alerta por bomba ciclónica y en qué lugares caerá nieve en las próximas horas

El clima de este martes 2 de diciembre en Estados Unidos estará marcado por un escenario invernal que avanzará por gran parte del país norteamericano con nevadas intensas, lluvias heladas, ráfagas fuertes y temperaturas gélidas. Los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) y el Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) anticipan fenómenos que afectarán tanto a la costa este como a sectores del centro y el oeste.

Tormenta invernal en Nueva Inglaterra y el Atlántico medio: alerta por bomba ciclónica

El Servicio Meteorológico Nacional adelantó que el primer gran temporal de la temporada continuará su avance durante este martes hacia el interior de Nueva Inglaterra y el Atlántico medio, lo que dejará una combinación compleja de nieve pesada, hielo y lluvias heladas. Según la información oficial, el sistema ya se encontraba fortalecido durante la madrugada gracias a una onda en altura que alimentó la humedad procedente del Golfo de México, lo que generó precipitaciones extensas desde el Medio oeste hasta el sureste.

El primer gran temporal de la temporada avanzará hacia Nueva Inglaterra y el Atlántico medio, con potencial de acumular entre cinco y diez pulgadas (12,7 a 25,4 cm) en amplias zonas NWS

La jornada se caracterizará por una franja amplia de inestabilidad que incluirá chaparrones, tormentas aisladas y una mezcla invernal que afectará a zonas montañosas y valles. A medida que el sistema avance hacia el este, el NWS prevé que se organicen nevadas intensas en sectores del alto valle del Ohio, el interior del Atlántico medio y particularmente en las áreas elevadas de Nueva Inglaterra. Los meteorólogos remarcaron que la baja presión costera se profundizará durante el día, lo que incrementará el aporte de humedad y reforzará las nevadas tierra adentro.

El organismo anticipó que los copos caerán con una intensidad capaz de acumular entre cinco y diez pulgadas (12,7 a 25,4 centímetros) en amplias zonas, aunque en sectores aislados podrían superarse las 12 pulgadas (30,4 centímetros).

Además, se espera que en la mañana se desarrollen sectores con lluvia congelada en partes de los Apalaches centrales y del sur, donde las acumulaciones de hielo podrían ubicarse entre 0,1 y 0,2 pulgadas (0,25 a 0,50 centímetros), lo que aumentará el riesgo de superficies resbaladizas y tránsito peligroso.

El NWS proyectó que la tormenta comenzará a retirarse en dirección norte desde la tarde, aunque la nieve persistirá en Nueva Inglaterra hasta las primeras horas del miércoles. En este pasaje, los especialistas de CNN informaron que se espera la formación de una bomba ciclónica, término que refiere a “una tormenta que se fortalece rápidamente y que experimenta una caída significativa de presión en poco tiempo”, según precisaron.

Inestabilidad climática en el centro y en el oeste de Estados Unidos

Al oeste, se desplegará otro conjunto de sistemas que también generará condiciones invernales. De acuerdo con la información del NWS, una onda en altura descenderá por el Great Basin y las montañas Rocosas, lo que provocará nevadas moderadas a fuertes en regiones montañosas durante los próximos días. Las zonas más elevadas serán las que registrarán los acumulados más notables, mientras que en áreas bajas los chaparrones de nieve serán más dispersos y dejarán cantidades menores.

Imágen satélital de las nubes formadas por el efecto lago en los Grandes Lagos NOAA

No obstante, el pronóstico identificó una excepción importante: la región del Colorado Front Range y sectores de las montañas, donde los vientos descendentes aportarán suficiente humedad para generar acumulaciones moderadas, incluso en áreas de planicie.

Hacia el norte, un sistema estilo clipper llegará durante la mañana a las planicies septentrionales, lo que dejará nevadas débiles que se intensificarán al alcanzar los Grandes Lagos durante el miércoles, cuando el efecto lago impulsará nevadas más voluminosas en los lugares expuestos al viento dominante.

Hacia el Golfo de México, el NWS señaló que entre el miércoles y las primeras horas del jueves aumentarán las probabilidades de chaparrones y tormentas debido a un frente que volverá a desplazarse hacia el norte desde aguas del Golfo, con posibilidad de lluvias moderadas y sectores aislados de precipitaciones intensas.

Temperaturas gélidas en gran parte de EE.UU.: dónde impacta el frío

La masa de aire frío seguirá firme sobre el centro y el este del país norteamericano, con valores notablemente por debajo de lo habitual para comienzos de diciembre. El NWS indicó que las máximas previstas para este martes se ubicarán en los 20°F (−6,6°C) y 30°F (−1,1°C) en el Medio oeste y Nueva Inglaterra, mientras que en el Atlántico medio oscilarán entre los 30°F (−1,1°C) y 40°F (4,4°C).

Las máximas previstas para el martes se ubicarán en los 20°F (−6,6°C) y 30°F (−1,1°C) en el Medio Oeste y Nueva Inglaterra, y oscilarán entre 30°F (−1,1°C) y 40°F (4,4°C) en el Atlántico medio NWS

En el sureste, en tanto, se esperan temperaturas algo más suaves, con registros entre los 40°F (4,4°C) y 50°F (10°C), salvo en áreas de la costa atlántica del sureste, donde podrían alcanzarse los 60°F (15,5°C) por la ubicación cambiante del frente.

En las Altas Planicies, se prevé un ascenso temporal, con valores que subirán hasta los 30°F (−1,1°C) y 40°F (4,4°C) en el norte y 50°F (10°C) a 60°F (15,5°C) en el sur, impulsados por vientos descendentes. Sin embargo, el alivio será breve: un frente frío avanzará nuevamente el miércoles desde el norte, lo que llevará las temperaturas a niveles extremos.

El NWS advirtió que el jueves por la mañana podrían registrarse marcas cercanas a récords en el Medio oeste, con temperaturas que incluso podrían descender hasta los negativos en Fahrenheit, equivalentes a valores muy por debajo de −17°C.

En el oeste, las condiciones serán más templadas y, en algunos casos, superiores a lo normal. Las máximas oscilarán entre los 40°F (4,4°C) en el interior, 50°F (10°C) y 60°F (15,5°C) sobre la costa del Pacífico y entre 60°F (15,5°C) y 70°F (21,1°C) en el desierto del suroeste. No obstante, el miércoles llegará otro frente frío que bajará las marcas hasta los 30°F (−1,1°C) en zonas interiores.

Tormentas aisladas en Florida y riesgo marginal de clima severo

El Centro de Predicción de Tormentas informó que existe un riesgo marginal de tormentas severas en sectores del Panhandle de Florida durante la mañana. Según su análisis, las tormentas ya estarán activas al inicio del día dentro de una zona de convergencia superficial. Con vientos en altura que podrían alcanzar los 40 a 50 millas por hora (64 a 80 km/h), no se descarta la posibilidad de ráfagas dañinas y algún tornado breve.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) informó de un riesgo marginal de tormentas severas en sectores del Panhandle de Florida durante la mañana SPC

El SPC añadió que el riesgo disminuirá de oeste a este a medida que avance la mañana, aunque una o dos tormentas aisladas podrían desplazarse hacia la península occidental antes de debilitarse por falta de inestabilidad.