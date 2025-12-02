Cuánta nieve se espera que caiga sobre Nueva York ante el avance de nueva tormenta invernal en EE.UU.

Bajo un escenario marcado por un nuevo episodio de tiempo adverso sobre la costa este, Nueva York se prepara para la llegada de otra tormenta invernal que avanzará desde el Atlántico hacia el noreste del país norteamericano. Las previsiones emitidas por las oficinas del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Nueva York, Albany y Buffalo advierten que el sistema llevará nevadas, ráfagas intensas y un descenso marcado de las temperaturas.

Qué anticipa el sistema costero que avanza hacia Nueva York

El análisis del NWS en Nueva York describió que una baja presión desplazándose por el litoral llevará humedad abundante y un patrón térmico lo suficientemente frío como para generar acumulación en zonas alejadas de la costa. Según esa oficina, la nieve se concentrará principalmente sobre áreas ubicadas al noroeste de las autopistas I-287 y I-84. Allí, el aire frío permanecerá más tiempo antes del arribo de temperaturas más templadas.

El área de la ciudad, Long Island y la franja costera de Connecticut verán el episodio "mayormente de lluvia" debido al ingreso de aire más cálido SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En la ciudad de Nueva York, Long Island y la franja costera de Connecticut, el episodio será mayormente de lluvia, ya que el ingreso de aire relativamente más cálido favorecerá el derretimiento antes de que los copos puedan asentarse.

Antes de que el sistema avance por completo, las previsiones indican que la precipitación se iniciará en forma de nieve o mezcla invernal en sectores del interior. Luego, se convertirá en lluvia a medida que las temperaturas asciendan.

La acumulación más destacada se espera durante la fase inicial del evento. En zonas como Orange County, donde el aire frío se mantendrá por más tiempo, el manto blanco se depositará con mayor facilidad. Allí, la transición hacia la lluvia será más tardía, lo que permitirá que las precipitaciones sólidas continúen durante buena parte del ciclo.

Las nevadas más intensas se concentrarán en el norte del estado de Nueva York

El panorama se vuelve más severo en la zona a cargo de la oficina del NWS Albany, que advirtió que la región afrontará un episodio de nieve moderada a intensa. En ese sector, la tormenta costera impulsará una banda de precipitación que se desplazará de noroeste a sudeste, hasta dejar tasas de acumulación que llegarán a 0,5 a una pulgada por hora (1,2 a 2,5 centímetros por hora).

Las áreas de Vermont meridional y los condados montañosos del oeste de Massachusetts serán las que experimentarán los montos más elevados, ya que la configuración atmosférica favorecerá la formación de bandas estacionarias capaces de intensificar el ritmo de caída.

La zona de Albany anticipa la nieve más intensa, con máximos de seis a 12 pulgadas (15 a 30 cm) concentrados en condados elevados como los Adirondacks del sur y las Green Mountains de Vermont HANDOUT - THE OFFICE OF GOVERNOR KATHY HOC

En condados elevados, como los situados en los Adirondacks del sur y las Green Mountains, los valores finales podrían alcanzar entre seis y 12 pulgadas (15 y 30 centímetros).

La oficina de Albany explicó que el ciclón en superficie se profundizará entre la costa de Carolina del Norte y los alrededores de Cape Cod. Se desplazará con rapidez, pero dejará suficiente humedad como para generar un periodo de fuertes nevadas durante la tarde. Allí, se espera que el tránsito vespertino sea uno de los momentos más complicados del día, debido a la visibilidad reducida y las superficies resbaladizas.

Una vez que el sistema se desplace hacia el Atlántico, el viento del noroeste dejará temperaturas entre 10°F y 20°F (-12°C y -6°C). Esto permitirá que la nieve se mantenga sobre las superficies y favorezcan el congelamiento de cualquier humedad remanente.

Qué prevé el NWS Buffalo para el avance de la tormenta

En el sector occidental del estado, el NWS Buffalo informó que la nieve se extenderá de suroeste a noreste, lo que generará una capa de entre dos y cuatro pulgadas (cinco y diez centímetros) en la mayor parte de la región. Algunas áreas de mayor elevación en el Southern Tier y en los alrededores del Tug Hill Plateau podrían recibir hasta cinco pulgadas (12 centímetros) por su ubicación y mayor exposición a la humedad que acompaña al sistema.

Tras el paso de la tormenta principal, la nieve disminuirá rápidamente desde el oeste hacia el este, aunque el viento más frío desde el norte activará cortinas débiles de nieve asociadas al efecto de los lagos Erie y Ontario.

La región occidental (NWS Buffalo) prevé una capa de entre dos y cuatro pulgadas (cinco y diez centímetros), con algunas áreas de mayor elevación (Southern Tier) que podrían alcanzar hasta cinco pulgadas (12 cm) JOSE A ALVARADO JR. - NYTNS

Qué ocurrirá en el estado de Nueva York después del evento principal

Las tres oficinas del NWS coinciden en que, una vez que pase el sistema costero, el estado transitará hacia un patrón más frío y seco. En el caso de la ciudad de Nueva York, el miércoles presentará condiciones serenas con temperaturas que se ubicarán en valores típicos de finales del otoño.

Para Albany, el ingreso de un frente ártico entre la noche del miércoles y el jueves llevará nuevas nevadas dispersas y la posibilidad de cortinas breves pero intensas. Allí, los termómetros podrían descender hasta valores cercanos a 0°F (-18°C) en sectores elevados.

En la región de Buffalo, el mismo frente impulsará nevadas adicionales ligadas al comportamiento de los lagos, hasta generar entre una y tres pulgadas (2,5 y 7,6 centímetros) en franjas al norte y este de Erie y Ontario. El aire extremadamente frío que lo acompañará mantendrá las temperaturas por debajo de lo normal durante el final de la semana y el comienzo de la siguiente.