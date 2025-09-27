Es abogado de inmigración y revela qué se puede hacer si el ICE te detiene y eres ciudadano americano

El temor a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) invade principalmente a la comunidad migrante, pero también a los estadounidenses. Es que se han registrado varios casos en los últimos meses donde los agentes detuvieron a ciudadanos americanos. En estos casos, un abogado explicó que estas situaciones constituyen una violación de derechos y sugirió no tener miedo de iniciar demandas legales contra la administración Donald Trump.

Qué hacer si el ICE detiene a un ciudadano estadounidense: el consejo de un abogado

El abogado Jaime Barrón aseguró en diálogo con Univision que un ciudadano estadounidense detenido por el ICE tiene el derecho de comenzar acciones legales. Según precisó, estas detenciones representan un delito grave y abren la puerta a reclamos judiciales contra agencias como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el ICE.

Barrón señaló que muchas detenciones irregulares ocurren en escenarios confusos donde agentes no muestran insignias, ocultan su rostro o usan vehículos sin identificación oficial MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Si un ciudadano estadounidense es arrestado de forma arbitraria, lo primero que debe hacer es tomar acción legal inmediata. Estas demandas son fundamentales porque generan presión sobre el gobierno para que respete la ley y evite repetir estos abusos”, enfatizó el letrado.

El especialista detalló que muchas de estas detenciones irregulares suelen producirse en escenarios confusos: agentes que no muestran insignias, que ocultan su rostro o utilizan vehículos sin identificación oficial. Según Barrón, todo esto es terreno fértil para un litigio, ya que compromete directamente la legalidad de los procedimientos. “Demanden al gobierno sin miedo”, insistió.

Los derechos básicos de cualquier persona frente a una detención del ICE

Además de las explicaciones del abogado, organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) publicaron guías detalladas sobre cómo reaccionar en caso de ser detenido por autoridades de inmigración. Estos principios se aplican tanto a ciudadanos como a no ciudadanos, porque la Constitución protege a toda persona dentro del territorio de Estados Unidos.

Según la ACLU, todo ciudadano tiene derecho a guardar silencio durante interrogatorios del ICE Erin Hooley - AP

Entre los más importantes se encuentran:

Derecho a guardar silencio: nadie está obligado a responder preguntas de agentes policiales, del FBI, de la Patrulla Fronteriza o de agentes de inmigración. Si se desea ejercer ese derecho, debe expresarse en voz alta.

nadie está obligado a responder preguntas de agentes policiales, del FBI, de la Patrulla Fronteriza o de agentes de inmigración. Si se desea ejercer ese derecho, debe expresarse en voz alta. Derecho a negarse a una revisión: la persona puede rechazar que se registren su cuerpo, su vehículo o su casa, salvo que exista una orden judicial o sospecha fundada de que se porta un arma.

la persona puede rechazar que se registren su cuerpo, su vehículo o su casa, salvo que exista una orden judicial o sospecha fundada de que se porta un arma. Derecho a retirarse: si no existe una detención formal, el ciudadano tiene la posibilidad de marcharse de manera tranquila.

si no existe una detención formal, el ciudadano tiene la posibilidad de marcharse de manera tranquila. Derecho a un abogado: ante un arresto, se debe pedir inmediatamente la asistencia de un letrado.

La ACLU también aclara que, en ningún caso, se puede castigar a alguien por negarse a contestar preguntas, mientras que los agentes están obligados a explicar las razones de un arresto cuando este ocurre.

La ACLU establece que las personas tienen derecho a negarse a revisiones corporales, de vehículos o viviendas por parte del ICE ICE

Recomendaciones para enfrentar un interrogatorio del ICE

Las situaciones de cuestionamiento directo por parte de agentes de seguridad son frecuentes y pueden ocurrir en la vía pública, en carreteras o incluso en el hogar. La ACLU sugiere una serie de pasos prácticos para evitar problemas mayores:

Mantener la calma, no correr ni levantar la voz.

No resistirse ni obstruir el trabajo de la policía, aun cuando se considere que el procedimiento es injusto.

Preguntar de manera explícita si se está libre para irse. Si la respuesta es afirmativa, marcharse en silencio.

Expresar en voz alta la decisión de permanecer en silencio si se opta por no contestar preguntas.

No dar información falsa ni presentar documentos que no sean auténticos.

Estas recomendaciones se extienden también a quienes son detenidos en un vehículo. En esos casos, se debe detener el auto en un lugar seguro, mantener las manos visibles sobre el volante y mostrar, únicamente si se solicita, la licencia de conducir, el registro y el seguro. Tanto el conductor como los pasajeros pueden optar por no responder preguntas.